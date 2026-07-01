МИЛАН

Милан — второй по величине и значению после Рима город Италии, столица области Ломбардия . В древности М. был центром галльского племени инсубров, в 222 до н. э. его завоевали римляне. Название города ( лат. Mediolanum) указывало на его положение посреди Паданской равнины. В республиканский период М. стал главным городом Цизальпинской Галлии, после разделения империи на 2 части в конце III в. н. э. в нем находилась резиденция западного императора Максимиана Галерия; М. служил императорской резиденцией до нападения вестготов в 402. В 313 император Константин Великий издал Миланский эдикт , узаконивший право христиан на вероисповедание наравне с другими культами. Епископом М. был Амвросий Медиоланский (в 374—397), известный Отец Церкви, впоследствии считавшийся покровителем города. В эпоху переселения народов М. подвергался неоднократным нападениям варваров: гуннов, остготов, бургундов; с 569 по 774 им владели лангобарды, которых сменили франки. С этих времен установился обычай коронования итальянских королей (в Средние века — титул наследников императорского престола) железной короной в пригороде М. Монце. После восстановления Западной империи М. управляли графы, в качестве которых затем выступали архиепископы; в X—XI вв. начались внутригородские конфликты, преимущественно между правителями и знатью, с одной стороны, и простыми горожанами, провозгласившими коммуну, — с другой. В среде последних зародилось движение патаренов, выступавших против продажи церковных должностей. Риму было выгодно ослабление миланских архиепископов, и в период борьбы пап с императорами за инвеституру город выступал на стороне первых, т. е. гвельфов. Он встал во главе Ломбардской лиги гвельфских коммун, что привело к полному уничтожению М. после поражения, нанесенного императором Фридрихом I Барбароссой в 1162. Однако город вскоре был восстановлен, и его ополчение выиграло у императора битву при Леньяно , после чего в 1183 был заключен компромиссный Констанцский мир. По мере экономического роста М., где развивались текстильная промышленность и металлообработка, внутри города начали прорывать каналы («на