КСУФ

КСУФ, КСУТ (др.-греч. Ξοῦθος, лат. Xuthus) - в древнегреческой мифологии сын Эллина , отец Ахея и Иона.

Матерью его считалась нимфа Орсеида. Ксуф – внук Девкалиона и Пирры, единственных из людей, спасшихся после потопа, правнук Прометея. Его братьями были Эол и Дор (Apollod., I, 7, 2-3).

Ксуф получил от отца во владение Пелопоннес. Женой Ксуфа была дочь афинского царя Эрехфея Креуса, которая родила ему сыновей Ахея и Иона (Apollod., I, 7, 3). По другой версии мифа (в трагедии «Ион» Еврипида), Ион – сын Аполлона и Креусы, усыновленный Ксуфом.

Его братья и сыновья выступают эпонимами и родоначальниками главных греческих племен: от Эола происходят эолийцы, от Дора – дорийцы, от сыновей Ксуфа Иона и Ахея – соответственно ионийцы и ахейцы (Apollod., I, 7, 3).

Иллюстрация :

Девкалион и Пирра. Гравюра Вергила Солиса к «Метаморфозам» Овидия (I, 347-315).