КШЕНЕК ЭРНСТ

КШЕНЕК ЭРНСТ - австрийский и американский композитор, музыковед , музыкальный критик, педагог.

В 1916-1918 и 1920-1923 годах учил­ся кон­тра­пунк­ту и ком­по­зи­ции у Ф. Шре­ке­ра в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки и Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не. До 1920 года со­чи­нял в ду­хе позд­не­го ро­ман­тиз­ма, за­тем при­ме­нял тех­ни­ку «сво­бод­ной ато­наль­но­сти». На фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти и эс­те­тических взгля­дов Кшенека ока­за­ли влия­ние зна­ком­ст­во с Ф. Бу­зо­ни, Г. Шер­хе­ном, А. Шна­бе­лем, немецким пиа­ни­стом и ком­по­зи­то­ром Э. Эрд­ма­ном, ув­ле­че­ние му­зы­кой Б. Бар­то­ка, П. Хин­де­ми­та (позд­нее так­же И.Ф. Стра­вин­ско­го, А. Бер­га), по­эзи­ей Р.М. Риль­ке и др. На­пи­сан­ные в Бер­ли­не 1-й струн­ный квар­тет (1921 год), 1–3-я сим­фо­нии (1921-1922 годы), 1-й кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1923 год) при­нес­ли Кшенеку из­вест­ность ра­ди­каль­но­го пред­ста­ви­те­ля «но­вой му­зы­ки». С 1921 года при­ни­мал уча­стие в До­нау­эшин­ген­ском и Зальц­бург­ском фес­ти­ва­лях. В 1924 году Кшенек по­зна­ко­мил­ся с Т. Адор­но, же­нил­ся на Ан­не Ма­лер (до­че­ри Г. Ма­ле­ра). Пер­вое со­чи­не­ние Кшенека для те­ат­ра - сце­ническая кан­та­та «За­мок» (1922 год, на текст Ф. Вер­фе­ля) - бы­ло с ус­пе­хом ис­пол­не­но в Немецкой государственной опе­ре (Бер­лин). В 1925-1927 годах ас­си­стент П. Бек­ке­ра - ру­ко­во­ди­те­ля государственных опер в Кас­се­ле и Вис­ба­де­не.

Кшенек - ав­тор около 40 опер, опе­ретт, ба­ле­тов (мно­гие на собственные либ­рет­то). Стре­мясь при­дать сво­им музыкально-дра­ма­тическими про­из­ве­де­ни­ям ост­ро­ту и зло­бо­днев­ность, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с различными сти­ле­вы­ми при­ё­ма­ми. Эле­мен­ты джа­за и ато­наль­ной му­зы­ки, ре­вю и кол­ла­жа уси­ли­ва­ли ак­ту­аль­ность ко­мических опер «Пры­жок че­рез тень» (1924 год, Франк­фурт-на Май­не; 1927 год, Ле­нин­град, Ма­лый опер­ный те­атр) и «Джон­ни наи­гры­ва­ет» (1927 год, Лейп­циг). По­след­няя име­ла сен­са­ци­он­ный ус­пех и вско­ре бы­ла по­став­ле­на на 100 европейских сце­нах (в том числе в 1928 году в ле­нинградском Ма­лом опер­ном те­ат­ре; в 1929 году в Московском музыкальном те­ат­ре имени Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко). Яр­кая экс­прес­сив­ность опе­ры «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» (на текст дра­мы О. Ко­кош­ки ; 1926 год, Кас­сель), нео­ро­ман­тическая сти­ли­сти­ка опе­ры «Жизнь Оре­ста» (1930 год, Лейп­циг) рас­кры­ва­ли тра­гическое ми­ро­ощу­ще­ние по­сле­во­ен­ных лет. Са­ти­ра на современное об­ще­ст­во в опе­рет­те «Пля­ска смер­ти во­круг со­бо­ра Святого Сте­фа­на» (1930 год) бы­ла столь ост­рой, что впер­вые её по­ста­ви­ли в Ве­не лишь в 1990 году. В 1928-1938 годах, жи­вя в Ве­не, Кшенек сбли­зил­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми но­вой вен­ской шко­лы, стал ис­поль­зо­вать до­де­ка­фо­нию (цикл пе­сен «Сквозь ночь» на сло­ва К. Крау­са, «Те­ма и 13 ва­риа­ций» для ор­ке­ст­ра; оба на­пи­са­ны в 1931 году).

По­сле 1933 года со­чи­не­ния Кшенека бы­ли за­пре­ще­ны в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии и под­вер­га­лись кри­ти­ке в Ав­ст­рии. В 1938 году эмиг­ри­ро­вал в США (по­лу­чил гра­ж­дан­ст­во в 1945 году). В 1939-1942 годах пре­по­да­вал в жен­ском кол­лед­же Вас­са­ра (По­кип­си, близ Нью-Йор­ка), в 1942-1947 годах де­кан Шко­лы изящ­ных ис­кусств в университете Хам­лай­на в Сент-По­ле (штат Мин­не­со­та). С 1947 года жил в Ка­лифор­нии, чи­тал лек­ции в различных университетах США. Изу­чал стро­гий стиль и гри­го­ри­ан­ский хо­рал, со­еди­няя их в сво­их со­чи­не­ни­ях с современными тех­ни­ка­ми ком­по­зи­ции, в том числе с алеа­то­ри­кой (хо­рал «Плач Про­ро­ка Ие­ре­мии», 1942 год; 4-5-я сим­фо­нии, 1947, 1949 годы) и се­риа­лиз­мом (ора­то­рия «Spiritus intelligentiae San­c­tus», 1956 год). Экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал так­же в об­лас­ти элек­трон­ной му­зы­ки. Сре­ди других со­чи­не­ний - Со­на­та № 3 для фортепиано (1943 год; во­шла в по­сто­ян­ный ре­пер­ту­ар Г. Гуль­да). По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны ак­тив­но уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии «вто­ро­го аван­гар­да» в Ев­ро­пе: в 1950-е годы ра­бо­тал в Сту­дии элек­трон­ной му­зы­ки в Кёль­не, в 1958-1966 годах до­цент Дарм­штадт­ских лет­них кур­сов но­вой му­зы­ки.

Cочинения:

Über neue Musik: sechs Vorlesungen zur Einführung in die theoretischen Grundlagen. W., 1937;

J. Ockeghem. N. Y., 1953;

Tonal counterpoint in the style of the eighteenth cen­tury. [N. Y.], 1958;

Zur Sprache gebracht: Es­says über Musik. Münch., 1958;

Modal coun­terpoint in the style of the sixteenth century. Lynbrock, 1959;

Gedanken unterwegs. Münch., 1959;

Prosa, Dramen, Verse. Münch., 1965;

Briefwechsel: [Th. W. Adorno und E. Krenek]. Fr./M., 1974;

Horizons circled: reflections on my music. Berk., 1974;

Das musikdramatische Werk. W., 1974–1990. Bd 1–3;

Elektroton und Sphärenklang // Krenek E. Im zweifels­falle Aufsätze zur Musik. W., 1984;

F. Schubert: ein Porträt. Tutzing, 1990;

Die amerikanischen Ta­gebücher, 1937–1942. W., 1992;

Ис­сле­до­ва­ние о 12-то­но­вом кон­тра­пунк­те / Пер. и ред. Е. Кос­ти­цы­на. К., 1993;

Im Atem der Zeit: Erin­nerungen an die Moderne. Hamb., 1998.