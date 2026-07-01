КШЕНЕК ЭРНСТ
КШЕНЕК ЭРНСТ - австрийский и американский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог.
В 1916-1918 и 1920-1923 годах учился контрапункту и композиции у Ф. Шрекера в Венской академии музыки и Высшей школе музыки в Берлине. До 1920 года сочинял в духе позднего романтизма, затем применял технику «свободной атональности». На формирование личности и эстетических взглядов Кшенека оказали влияние знакомство с Ф. Бузони, Г. Шерхеном, А. Шнабелем, немецким пианистом и композитором Э. Эрдманом, увлечение музыкой Б. Бартока, П. Хиндемита (позднее также И.Ф. Стравинского, А. Берга), поэзией Р.М. Рильке и др. Написанные в Берлине 1-й струнный квартет (1921 год), 1–3-я симфонии (1921-1922 годы), 1-й концерт для фортепиано с оркестром (1923 год) принесли Кшенеку известность радикального представителя «новой музыки». С 1921 года принимал участие в Донауэшингенском и Зальцбургском фестивалях. В 1924 году Кшенек познакомился с Т. Адорно, женился на Анне Малер (дочери Г. Малера). Первое сочинение Кшенека для театра - сценическая кантата «Замок» (1922 год, на текст Ф. Верфеля) - было с успехом исполнено в Немецкой государственной опере (Берлин). В 1925-1927 годах ассистент П. Беккера - руководителя государственных опер в Касселе и Висбадене.
Кшенек - автор около 40 опер, оперетт, балетов (многие на собственные либретто). Стремясь придать своим музыкально-драматическими произведениям остроту и злободневность, экспериментировал с различными стилевыми приёмами. Элементы джаза и атональной музыки, ревю и коллажа усиливали актуальность комических опер «Прыжок через тень» (1924 год, Франкфурт-на Майне; 1927 год, Ленинград, Малый оперный театр) и «Джонни наигрывает» (1927 год, Лейпциг). Последняя имела сенсационный успех и вскоре была поставлена на 100 европейских сценах (в том числе в 1928 году в ленинградском Малом оперном театре; в 1929 году в Московском музыкальном театре имени Вл. И. Немировича-Данченко). Яркая экспрессивность оперы «Орфей и Эвридика» (на текст драмы О. Кокошки; 1926 год, Кассель), неоромантическая стилистика оперы «Жизнь Ореста» (1930 год, Лейпциг) раскрывали трагическое мироощущение послевоенных лет. Сатира на современное общество в оперетте «Пляска смерти вокруг собора Святого Стефана» (1930 год) была столь острой, что впервые её поставили в Вене лишь в 1990 году. В 1928-1938 годах, живя в Вене, Кшенек сблизился с представителями новой венской школы, стал использовать додекафонию (цикл песен «Сквозь ночь» на слова К. Крауса, «Тема и 13 вариаций» для оркестра; оба написаны в 1931 году).
После 1933 года сочинения Кшенека были запрещены в нацистской Германии и подвергались критике в Австрии. В 1938 году эмигрировал в США (получил гражданство в 1945 году). В 1939-1942 годах преподавал в женском колледже Вассара (Покипси, близ Нью-Йорка), в 1942-1947 годах декан Школы изящных искусств в университете Хамлайна в Сент-Поле (штат Миннесота). С 1947 года жил в Калифорнии, читал лекции в различных университетах США. Изучал строгий стиль и григорианский хорал, соединяя их в своих сочинениях с современными техниками композиции, в том числе с алеаторикой (хорал «Плач Пророка Иеремии», 1942 год; 4-5-я симфонии, 1947, 1949 годы) и сериализмом (оратория «Spiritus intelligentiae Sanctus», 1956 год). Экспериментировал также в области электронной музыки. Среди других сочинений - Соната № 3 для фортепиано (1943 год; вошла в постоянный репертуар Г. Гульда). После Второй мировой войны активно участвовал в формировании «второго авангарда» в Европе: в 1950-е годы работал в Студии электронной музыки в Кёльне, в 1958-1966 годах доцент Дармштадтских летних курсов новой музыки.
Cочинения:
Über neue Musik: sechs Vorlesungen zur Einführung in die theoretischen Grundlagen. W., 1937;
J. Ockeghem. N. Y., 1953;
Tonal counterpoint in the style of the eighteenth century. [N. Y.], 1958;
Zur Sprache gebracht: Essays über Musik. Münch., 1958;
Modal counterpoint in the style of the sixteenth century. Lynbrock, 1959;
Gedanken unterwegs. Münch., 1959;
Prosa, Dramen, Verse. Münch., 1965;
Briefwechsel: [Th. W. Adorno und E. Krenek]. Fr./M., 1974;
Horizons circled: reflections on my music. Berk., 1974;
Das musikdramatische Werk. W., 1974–1990. Bd 1–3;
Elektroton und Sphärenklang // Krenek E. Im zweifelsfalle Aufsätze zur Musik. W., 1984;
F. Schubert: ein Porträt. Tutzing, 1990;
Die amerikanischen Tagebücher, 1937–1942. W., 1992;
Исследование о 12-тоновом контрапункте / Пер. и ред. Е. Костицына. К., 1993;
Im Atem der Zeit: Erinnerungen an die Moderne. Hamb., 1998.