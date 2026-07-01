КШЕМЕНДРА
КШЕМЕНДРА - древнеиндийский поэт, учёный XI века.
Родом из Кашмира. Писал на санскрите. Творил в разных жанрах. Среди поэтических произведений Кшемендры: «Брихат-катха-манджари» («Лиана Великого сказа») - переложение не дошедшего до нас сказочного эпоса на языке пайшачи «Брихат-катха» («Великий сказ») Гунадхьи; «Дашаватара-чарита» («Жития 10 аватар») - поэма о 10 аватарах Вишну; «Авадана-кальпа-лата» («Волшебная лиана повествований о Будде») - обработка традиционных сюжетов о прежних рождениях Будды; «Бхарата-манджари» («Лиана [Маха]- бхараты») и «Рамаяна-манджари» («Лиана Рамаяны») - краткие стихотворные пересказы древнеиндийских эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна».
Кшемендра выступал как теоретик литературы: автор трактатов об искусстве поэзии [«Кави-кантхабхарана» («Ожерелье для поэтов») и «Аучитья-вичара-чарча» («Рассуждение о соразмерности»)], о метрике [«Сувритта-тилакам» («Признаки правильных размеров»)]. Писал также сочинения дидактико-сатирического характера: «Самая матрика» («Слепок времени»), «Кала-виласа» («Наслаждение искусством»), «Дарпа-далана» («Сокрушение гордыни»), «Нарма-мала» («Гирлянда шуток») и др.
Сочинения:
Minor works. [Hyderabad], 1961.