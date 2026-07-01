КШЕМЕНДРА

КШЕМЕНДРА - древнеиндийский поэт, учёный XI века.

Ро­дом из Каш­ми­ра . Пи­сал на сан­ск­ри­те . Тво­рил в раз­ных жан­рах. Сре­ди по­этических про­из­ве­де­ний Кшемендры: «Бри­хат-кат­ха-манд­жа­ри» («Лиа­на Ве­ли­ко­го ска­за») - пе­ре­ло­же­ние не до­шед­ше­го до нас ска­зоч­но­го эпо­са на язы­ке пай­ша­чи «Бри­хат-кат­ха» («Ве­ли­кий сказ») Гу­над­хьи; «Да­ша­ва­та­ра-ча­ри­та» («Жи­тия 10 ава­тар») - по­эма о 10 ава­та­рах Виш­ну; «Ава­да­на-каль­па-ла­та» («Вол­шеб­ная лиа­на по­ве­ст­во­ва­ний о Буд­де») - об­ра­бот­ка тра­диционных сю­же­тов о преж­них ро­ж­де­ни­ях Буд­ды; «Бха­ра­та-манд­жа­ри» («Лиа­на [Ма­ха]- бха­ра­ты») и «Ра­мая­на-манд­жа­ри» («Лиа­на Ра­мая­ны») - крат­кие сти­хотворные пе­ре­ска­зы древнеиндийских эпо­сов «Ма­хаб­ха­ра­та» и «Ра­мая­на».

Кшемендра вы­сту­пал как тео­ре­тик литературы: ав­тор трак­та­тов об ис­кус­ст­ве по­эзии [«Ка­ви-кант­хаб­ха­ра­на» («Оже­ре­лье для по­этов») и «Ау­чи­тья-ви­ча­ра-чар­ча» («Рас­су­ж­де­ние о со­раз­мер­но­сти»)], о мет­ри­ке [«Сув­рит­та-ти­ла­кам» («При­зна­ки пра­виль­ных раз­ме­ров»)]. Пи­сал так­же со­чи­не­ния ди­дак­ти­ко-са­ти­рического ха­рак­те­ра: «Са­мая мат­ри­ка» («Сле­пок вре­ме­ни»), «Ка­ла-ви­ла­са» («На­сла­ж­де­ние ис­кус­ст­вом»), «Дар­па-да­ла­на» («Со­кру­ше­ние гор­ды­ни»), «На­рма-ма­ла» («Гир­лян­да шу­ток») и др.

Сочинения:

Minor works. [Hyderabad], 1961.