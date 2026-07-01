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КШАТРИИ
КШАТРИИ - раджаны, раджанья, одна из четырёх варн в Древней Индии.
В 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры добились в соперничестве с брахманами господствующего политического и экономического положения.
К варне кшатриев принадлежали правители древнеиндийских государств, военная знать, высшие должностные лица. В первые века нашей эры со складыванием кастовой системы к кшатриям стали относить только представителей царских родов.
В Средние века кшатрии называли членов военно-феодального сословия раджпутов, не имевшего преемственной связи с древней варной.
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