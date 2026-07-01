КШАТРИИ

КШАТРИИ - раджаны, раджанья, одна из четырёх варн в Древней Индии.

В 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры до­би­лись в со­пер­ни­че­ст­ве с брах­ма­на­ми гос­под­ствую­ще­го по­ли­тического и эко­но­мического по­ло­же­ния.

К вар­не кшатриев при­над­ле­жа­ли пра­ви­те­ли древнеиндийских го­су­дарств, во­енная знать, выс­шие долж­но­ст­ные ли­ца. В пер­вые ве­ка нашей эры со скла­ды­ва­ни­ем кас­то­вой сис­те­мы к кшатриям ста­ли от­но­сить толь­ко пред­ста­ви­те­лей цар­ских ро­дов.

В Сред­ние ве­ка кшатрии на­зы­ва­ли чле­нов во­енно-феодального со­сло­вия рад­жпу­тов, не имев­ше­го пре­ем­ст­вен­ной свя­зи с древ­ней вар­ной.

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