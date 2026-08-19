Ксеркс I (др. перс.*Xšayaršā, др. греч. Ξέρξης, лат. Xerxes)

Персидский царь из династии Ахеменидов , сын Дария I , правил с 486 по 465 гг. до н.э.

Ксеркс сохранил традиционный титул ахеменидских правителей – «царь стран, царь царей». С самого начала своего правления занимался подавлением восстаний. В Египте восстание продолжалось два года, с 486 по 484 гг. до н.э. После его подавления Ксеркс изменил манеру общения с покоренными народами, характерную для его предшественников, и стал обращаться с Египтом как с завоеванной территорией. У многих храмов он приказал конфисковать имущество. Спустя много лет после этих событий египетские жрецы называли Ксеркса не иначе как «этот злодей».

В 484 г. до н.э. и повторно в 482 г. до н.э. взбунтовались вавилоняне. Осада Вавилона длилась несколько месяцев и завершилась суровой расправой. Городские стены и другие укрепления были срыты, главный храм разрушен, часть жрецов казнена, золотая статуя Мардука весом в 20 кг вывезена в Персеполь. Ксеркс ликвидировал Вавилонское царство и превратил его в рядовую сатрапию, а Вавилон перестал существовать как священный город.

В 483 г. до н.э. Ксеркс начал готовиться к походу против Греции и заключил договор с Карфагеном , условившись об одновременном выступлении. После тщательной подготовки царь весной 480 г. до н.э. возобновил войну с греками и выступил в поход во главе огромной армии. Все сатрапии послали свои контингенты. В походе принимали участие 29 высших персидских военачальников, в том числе 8 братьев самого Ксеркса. Геродот , Ктесий и другие древние авторы приводят абсурдные цифры численности армии Ксеркса (у Геродота – более 2 миллионов). Современные историки говорят о 50–75 тысячах. Первое военное столкновение произошло у Фермопил. Здесь, защищая проход, погибло 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Ксеркс в этом сражении потерял двух своих братьев и многих знатных персов.

Проникнув в среднюю Грецию, персы, захватив Аттику, разграбили и сожгли Афины, покинутые жителями. 28 сентября 480 г. состоялась морская битва в Саламинском заливе. В ней участвовало 400 греческих кораблей и 650 персидских. Для персидского флота это было первое крупное поражение. Ксеркс сопровождал войско и видел с построенного на материке трона поражение своего флота при Саламине, после чего поспешно начал отвод армии в северную Грецию и Фракию, откуда переправился в Азию и возвратился в Сузы. Он казнил финикийских капитанов, обвинив их в трусости во время Саламинской битвы. В 479 г. до н.э. персы были разбиты при Платеях и Микале. Мардоний, полководец Ксеркса, погиб.

Больше Ксеркс, занятый подавлением восстаний внутри страны, не предпринимал попыток завоевывать Грецию. При Ксерксе начинаются мятежи сатрапов. Его собственный брат Масиста около 478 г. до н.э. из Суз бежал в свою сатрапию Бактрию , чтобы поднять восстание, но по дороге был убит. К концу его правления волнения происходили по всей стране, в Персии царил голод, резко поднялись цены на хлеб. Ксеркс прибег к обычному средству успокоения масс: сместил со своих должностей около 100 высокопоставленных чиновников.

В 465 г. до н.э. он был убит ночью в своей спальне заговорщиками во главе с Артабаном, начальником его телохранителей. В заговоре, скорее всего, участвовал его младший сын Артаксеркс, будущий царь Персии. В Вавилоне убийство Ксеркса сочли карой бога Мардука за разрушение его храма, а в Египте – божественным наказанием за конфискацию храмовых земель. Ксеркс занимался интенсивным строительством в своих столицах, Персеполе и Сузах. Провел религиозную реформу, сводившуюся к уничтожению культов местных божеств. Античная традиция рисует его жестоким и сумасбродным правителем, способным приказать «высечь море», а в персидских документах он наоборот предстает мудрым государственным деятелем и опытным воином.

Исторические источники :

Эсхил. Персы;

Геродот. История. VII–IX;

Диодор. Историческая библиотека. XI.

Иллюстрации :

1. Барельеф с изображением Ксеркса I из царского дворца в Персеполе. V в. до н.э.;

2. Предполагаемая гробница Ксеркса I в скалах Накше-Рустам;

3. Клинописная надпись Ксеркса на южном склоне Ванской скалы. Ныне территория восточной Турции;

4. Дарий I и его сын и наследник Ксеркс. Деталь рельефа сокровищницы из Персеполя. V в. до н.э. Археологический музей. Тегеран.