КСЕНОКРАТ (др.-греч. Ξενοκράτης)

Древнегреческий философ, ученик Платона.

Ксенократ в молодости стал учеником Платона, в 339-314 гг. до н.э. был схолархом Академии. После поражения Афин в Ламийской войне участвовал в посольстве к царю Антипатру (222 г. до н.э.). Ксенократу принадлежало около 75 сочинений, ни одно из которых не сохранилось; судя по их названиям, которые приводит Диоген Лаэртский , особое внимание он уделял этике.

Ксенократом была предпринята первая попытка догматизации системы Платона в противовес другим его ученикам ( Аристотелю , Спевсиппу , Евдоксу ). Ксенократ разделил платоновскую философию на физику, логику и этику. Особое внимание он уделял поздним пифагорейским идеям Платона – соотнесению идей и чисел, математике как средству изложения философии, учению о демонах. Он не признавал начала мира во времени. Идеальные математические предметы (точки, линии, числа от до 10), по его мнению, неделимы и являются началом всего сущего. Душа, по Ксенократу, занимает среднее место между неподвижными идеями-числами и вечно изменчивыми телами; он называл ее «числом, само себя движущим». Взгляды Ксенократа оказали большое влияние на средний платонизм и неопифагореизм, а также на стоиков и эпикурейцев.

Издания фрагментов :

Heinze R. Xenokrates. Leipzig, 1892;

Pines S. A new fragment of Xenocrates and its implications // TAPhA. Vol. 51. 1961. P. 3-33;

Senocrate, Ermodoro. Frammenti / Ed. M. Isnardi Parente. Napoli, 1982.

Иллюстрация :

Бюст Ксенократа. Мюнхен. Глиптотека.