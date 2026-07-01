КСАНФ ЛИДИЙСКИЙ (др.-греч. Ξάνθος)

Древнегреческий историк-логограф.

По указанию Дионисия Галикарнасского , Ксанф жил незадолго до Пелопоннесской войны и прожил до времени Фукидида . Им было написано сочинение «Лидийская история» (Λυδιακά) в четырех книгах, от которой сохранилось около 30 фрагментов. Среди этих отрывков встречаются этнографические и географические описания, рассказы о легендарных мифологических событиях, бытовые зарисовки. Дионисий был высокого мнения о Ксанфе и его труде; он говорит, что Ксанф более других был сведущ в древней истории, а относительно отечественной не уступает никому (I, 28). Ксанф, судя по дошедшим фрагментам, отличался практически полным отсутствием критического отношения к источникам и глубокой религиозностью, что приводило его к полному принятию на веру самых странных мифов и легенд. Ксанфу приписывались также сочинения о Эмпедокле и о магах.

Этим сочинением в значительной мере воспользовался историк I в. до н.э. Николай Дамаскин.