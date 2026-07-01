КРЖИЖАНОВСКИЙ СИГИЗМУНД ДОМИНИКОВИЧ
КРЖИЖАНОВСКИЙ СИГИЗМУНД ДОМИНИКОВИЧ - русский писатель, литературовед, театровед.
Родился в польской католической семье. Окончил юридический факультет Киевского университета (1913), одновременно слушал лекции на историко-филологическом и философском факультетах. В 1912-1913 годах посетил Италию, Австрию, Германию, Швейцарию, Францию. В 1918-1922 годах читал лекции по психологии творчества, истории и теории театра, литературы и музыки в Киевской консерватории, затем в Москве (где жил с 1922 года) - в ГОСЕТе, студии Камерного театра и др. В середине 1920-х годов активно участвовал в деятельности ГАХН.
Начал печататься с 1912 года (стихи, путевые очерки), но своим литературным дебютом считал публикацию в 1919 году рассказа «Якоби и "Якобы"» и новелл-притч «Катастрофа», «Лес карандашей». Выступал с публичным чтением своих произведений, принёсшим ему признание в московских литературных кругах. В 1923 году в Москве поставлена пьеса Кржижановского «Человек, который был четвергом» по одноим. роману Г. Честертона (режиссер А.Я. Таиров, художник А А. Веснин). Бо́льшая часть литературного наследия Кржижановского опубликована посмертно. Самая крупная прижизненная публикация - документальная историко-философская повесть в письмах «Штемпель: Москва» (1925).
Среди других произведений: повести «Клуб убийц букв» (1926), «Воспоминания о будущем», «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки», комедия «Писаная торба» (все 1929), новеллы «В зрачке», «Книжная закладка» (обе 1927); сценарии к художественному фильму «Праздник святого Йоргена» (1930; режиссер Я.А. Протазанов) и мультфильму «Новый Гулливер» (1935; режиссер А.Л. Птушко). Автор многочисленных историко-теоретических статей о литературе и театре: «Философема о театре» (1923), «Поэтика заглавий» (1925; отдельное издание - 1931), «Комедиография Шекспира», «Фрагменты о Шекспире», «Искусство эпиграфа: Пушкин» (все в середине 1930-х годов). В годы Великой Отечественной войны оставался в Москве; составил заметки, вошедшие в книгу очерков «Москва в первый год войны» (1948, опубликована в 1989 году).
Прозу Кржижановского отличают лаконичный слог, динамичность повествования, «рваный» ритм. Богатая метафорика, переплетение реального и фантастического, гиперболизация, доходящая до гротеска, в сочетании с иронической интонацией, маскирующей трагическое мироощущение писателя, обусловливают фантасмагоричность произведений Кржижановского, считавшего себя сатириком и определявшего свой метод как «экспериментальный реализм».
Сочинения:
Страны, которых нет: Статьи о литературе и театре. Записные тетради. М., 1994;
Собрание сочинений: В 5 томах. СПб., 2001-2006-. Тома 1-4-;
Тринадцатая категория рассудка: [Повести, рассказы]. М., 2006.