КРЖИЖАНОВСКИЙ СИГИЗМУНД ДОМИНИКОВИЧ

КРЖИЖАНОВСКИЙ СИГИЗМУНД ДОМИНИКОВИЧ - русский писатель , литературовед, театровед.

Ро­дил­ся в поль­ской ка­то­лической се­мье. Окон­чил юри­дический факультет Ки­ев­ско­го университета (1913), од­но­вре­мен­но слу­шал лек­ции на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом и фи­ло­соф­ском фа­куль­те­тах. В 1912-1913 годах по­се­тил Ита­лию, Ав­ст­рию, Гер­ма­нию, Швей­ца­рию, Фран­цию. В 1918-1922 годах чи­тал лек­ции по пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва, ис­то­рии и тео­рии те­ат­ра, литературы и му­зы­ки в Ки­ев­ской консерватории, за­тем в Мо­ск­ве (где жил с 1922 года) - в ГОСЕТе, сту­дии Ка­мер­но­го те­ат­ра и др. В середине 1920-х годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ГАХН.

На­чал пе­ча­тать­ся с 1912 года (сти­хи, пу­те­вые очер­ки), но сво­им литературным де­бю­том счи­тал пуб­ли­ка­цию в 1919 году рас­ска­за «Яко­би и "Яко­бы"» и но­велл-притч «Ка­та­стро­фа», «Лес ка­ран­да­шей». Вы­сту­пал с пуб­лич­ным чте­ни­ем сво­их про­из­ве­де­ний, при­нёс­шим ему при­зна­ние в московских литературных кру­гах. В 1923 году в Мо­ск­ве по­став­ле­на пье­са Кржижановского «Че­ло­век, ко­то­рый был чет­вер­гом» по од­но­им. ро­ма­ну Г. Чес­тер­то­на (режиссер А.Я. Та­и­ров, художник А А. Вес­нин). Бо́ль­шая часть литературного на­сле­дия Кржижановского опуб­ли­ко­вана по­смерт­но. Са­мая круп­ная при­жиз­нен­ная пуб­ли­ка­ция - до­ку­мен­таль­ная ис­то­ри­ко-фи­лософская по­весть в пись­мах «Штем­пель: Мо­ск­ва» (1925).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­вес­ти «Клуб убийц букв» (1926), «Вос­по­ми­на­ния о бу­ду­щем», «Ма­те­риа­лы к био­гра­фии Гор­ги­са Ка­та­фа­ла­ки», ко­ме­дия «Пи­са­ная тор­ба» (все 1929), но­вел­лы «В зрач­ке», «Книж­ная за­клад­ка» (обе 1927); сце­нарии к ху­дожественному фильму «Празд­ник свя­то­го Йор­ге­на» (1930; режиссер Я.А. Про­та­за­нов) и мульт­филь­му «Но­вый Гул­ли­вер» (1935; режиссер А.Л. Птуш­ко). Ав­тор мно­го­численных ис­то­ри­ко-тео­ре­тических ста­тей о литературе и те­ат­ре: «Фи­ло­со­фе­ма о те­ат­ре» (1923), «По­эти­ка за­гла­вий» (1925; отдельное издание - 1931), «Ко­ме­дио­гра­фия Шек­спи­ра », «Фраг­мен­ты о Шек­спи­ре», «Ис­кус­ст­во эпи­гра­фа: Пуш­кин» (все в середине 1930-х годов). В го­ды Великой Отечественной вой­ны ос­та­вал­ся в Мо­ск­ве; со­ста­вил за­мет­ки, во­шед­шие в кни­гу очер­ков «Мо­ск­ва в пер­вый год вой­ны» (1948, опубликована в 1989 году).

Про­зу Кржижановского от­ли­ча­ют ла­ко­нич­ный слог, ди­на­мич­ность по­ве­ст­во­ва­ния, «рва­ный» ритм. Бо­га­тая ме­та­фо­ри­ка, пе­ре­пле­те­ние ре­аль­но­го и фан­та­сти­че­ско­го, ги­пер­бо­ли­за­ция, до­хо­дя­щая до гро­те­ска, в со­че­та­нии с иро­нической ин­то­на­ци­ей, мас­ки­рую­щей тра­гическое ми­ро­ощу­ще­ние пи­са­те­ля, обу­слов­ли­ва­ют фан­тас­ма­го­рич­ность про­из­ве­де­ний Кржижановского, счи­тав­ше­го се­бя са­ти­ри­ком и оп­ре­де­ляв­ше­го свой ме­тод как «экс­пе­ри­мен­таль­ный реа­лизм».

Сочинения:

Стра­ны, ко­то­рых нет: Ста­тьи о ли­те­ра­ту­ре и те­ат­ре. За­пис­ные тет­ра­ди. М., 1994;

Собрание сочинений: В 5 томах. СПб., 2001-2006-. Тома 1-4-;

Три­на­дца­тая ка­те­го­рия рас­суд­ка: [По­вес­ти, рас­ска­зы]. М., 2006.