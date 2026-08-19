КРЫЖАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Образование и карьера

Николай Крыжановский родился 30 октября 1818 г. в дворянской семье. Выходец из Санкт-Петербургской губернии.

В 1837 г. окончил Артиллерийское училище. Произведен в офицеры полевой артиллерии и как успешно завершивший обучение был оставлен при училище. В 1839 г. состоялся перевод Н.А. Крыжановского в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. В этом же году он был переведен на должность помощника русского военного агента в Берлине.

С 1842 г. Н.А. Крыжановский служил в войсках Черноморской береговой линии. Участник операций против горцев. С 1850 г. – штаб-офицер по искусственной части при Киевском арсенале.

Участник Крымской войны 1853 – 1856 гг. Руководил артиллерией Южной армий, осаждал Силистрию. 22 мая 1854 г. получил золотую полусаблю с надписью «За храбрость». 19 ноября 1854 г. повышен до генерал-майора. После приостановки боевых операций на территории Дуная и в связи с открытием кампании в Крыму Н.А. Крыжановского перевели на должность начальника штаба артиллерии в армии князя M. Д. Горчакова в Севастополь.

С 1857 г. Н.А. Крыжановский возглавил Михайловское артиллерийское училище и Артиллерийскую академию, с 1860 г. – начальник штаба 1-й армии, дислоцировавшейся в Царстве Польском. В 1861 г. его повысили до генерал-лейтенанта с назначением Варшавским военным генерал-губернатором и заведующим особой канцелярией наместника Его Императорского Величества в Царстве Польском. 28 мая 1861 г. Н.А. Крыжановский стал генерал-адъютантом.

После производства в 1862 г. в генералы от артиллерии Н.А. Крыжановский возглавил комиссию по начертанию общих оснований военного и военно-морского судопроизводства и судоустройства, затем переведен на должность члена военного совета и инспектора военно-учебных заведений. В 1863 г. занимался вооружением Кронштадта.

С 1864 г. Н.А. Крыжановский – помощник командующего войсками Виленского военного округа.

На посту губернатора

9 февраля 1865 г. Н.А. Крыжановский был назначен оренбургским генерал-губернатором и командующим войсками Оренбургского военного округа. На этой должности он находился вплоть до его отставки 30 марта 1881 г. Параллельно он возглавлял Туркестанскую область и дислоцировавшиеся в ней войска. При Н.А. Крыжановском велись действия против Коканда и Бухары. В 1866 г. стараниями губернатора начал действовать статистический комитет, с 30 мая 1867 г. – оренбургский отдел Императорского Русского географического общества; открылась губернская типография. Авторству Н.А. Крыжановского принадлежит новое положение об Оренбургском казачьем войске. При губернаторе активно развивалась торговля. На территории Оренбургской и Уфимской губерний вводилось земство. Много сделал губернатор для развития образования и культуры. В Оренбурге в здании манежа был построен каменный театр. Губерния пополнилась учебными заведениями: новыми гимназиями (Оренбург, Уральск, Троицк), мужским реальным училищем (Оренбург), женскими гимназиями (Оренбург, Уральск); произошло преобразование Неплюевского кадетского корпуса в военную гимназию, основаны военная прогимназия и юнкерское училище и многое другое.

Однако в 1881 г. в результате работы сенаторской ревизии в Оренбургской и Уфимской губерниях было вскрыто большое количество злоупотреблений, связанных с раздачей земель башкир. В связи с ненадлежащим надзором за подчиненными 30 марта 1881 г. Н.А. Крыжановский уволен от должности без прошения. После отставки он поселился в родовом имении Матвеевке Золотоношского уезда Полтавской губернии.