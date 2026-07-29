КРЮЙС КОРНЕЛИЙ ИВАНОВИЧ

Крюйс (норв. Kornelius Crøys), Корнелий Иванович (14.06.1655, Ставангер, Датско-Норвежское королевство — 03[14].06.1727, Санкт-Петербург) — русский адмирал (1721).

Из семьи портного. С 1669 — юнга, с 1680 — капитан торгового судна, с 1696 — унтер-экипажмейстер Амстердамского адмиралтейства. В 1697 обвинен в недостаче, в 1698 уволен, но принят на службу Петром I, получил чин вице-адмирала.

С октября 1698 — на Воронежских верфях, руководил ремонтом 58 и закладкой 60 новых кораблей. Советник главы военно-морского ведомства Ф. А. Головина , фактически руководил флотом. С марта 1702 занимался оборонительной системой Архангельска.

В 1702—1704 — в Нидерландах, набирал для русского флота моряков, издал «Атлас реки Дона» (1703).

После возвращения в Россию, с весны 1705 командовал Балтийским флотом. Возглавляя в 1713 эскадру, посадил на мель корабли «Рига» и «Выборг». Военный суд приговорил К. к смертной казни, замененной ссылкой. В 1717 обвинения сняты, был назначен вице-президентом Адмиралтейств-коллегии.

Лит.: Берх В. Н. Жизнеописание российского адмирала К. И. Крюйса. СПб., 1825; Титлестад Т. Царский адмирал К. Крюйс на службе у Петра Великого. СПб., 2003.