КРЮКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии. 16.9.1866 поступил в Николаевское инженерное училище. 26.9.1868 получил звание портупей-юнкера. 12.7.1869 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 6-й саперный батальон. 5.10.1871 поступил в Николаевскую инженерную академию. 14.7.1872 произведен в поручики. 24.11.1873 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 13.6.1874 окончил академию с дополнительным отделением по 1-му разряду и назначен на службу в Инженерный корпус. 16.6.1874 переведен в военный инженеры. 8.7.1874 назначен в распоряжение начальника инженеров Кавказского военного округа. 9.8.1874 назначен в Тифлисскую дистанцию. 18.11.1874 переведен в распоряжение начальника инженеров Петербургского военного округа. 3.12.1874 зачислен в Санкт-Петербургское крепостное инженерное управление с прикомандированием к окружному инженерному управлению. 25.11.1875 переведен в Ревельскую дистанцию. 4.5.1876 переведен в Санкт-Петербургское крепостное инженерное управление с прикомандированием для занятий к окружному инженерному управлению. 30.6.1876 переведен в 3-ю Санкт-Петербургскую инженерную дистанцию. 20.12.1876 командирован в распоряжение начальника 3-й саперной бригады. 27.12.1876 прикомандирован к 7-му саперному батальону. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 26.3.1877 произведен в капитаны. 1.11.1877 назначен штаб-офицером для поручений при начальнике инженеров Действующей армии. 18.2.1879 назначен старшим адъютантом при инженерном управлении оккупационных войск в Болгарии. 25.6.1879 по расформированию управления отчислен к начальнику инженеров Петербургского военного округа. 17.9.1879 назначен в 3-ю Санкт-Петербургскую инженерную дистанцию. 23.9.1882 утвержден штатным преподавателем по применению полевой фортификации к местности Николаевской инженерной академии и училища. 17.4.1883 произведен в подполковники. 30.8.1887 произведен в полковники за отличие по службе. 21.4.1893 утвержден в звании экстраординарного профессора Николаевской инженерной академии. 30.9.1898 назначен членом конференции Николаевской инженерной академии с оставлением в должности. 28.12.1899 назначен вр. и. о. инспектора классов Николаевской инженерной академии и училища. 3.2.1900 назначен инспектором классов Николаевской инженерной академии и училища с оставлением профессором и членом конференции академии. 25.2.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 12.11.1900 утвержден ординарным профессором Николаевской Инженерной академии с оставлением в должности. 1.6.1903 утвержден в звании заслуженного ординарного профессора Николаевской Инженерной академии с оставлением в должностях. 10.8.1904 отчислен от должности ординарного профессора. 10.5.1906 назначен начальником Николаевской инженерной академии и училища. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты. 26.7.1914 назначен в распоряжение военного министра. 29.10.1914 назначен членом Военного совета. 22.3.1915 произведен в инженер-генералы за отличие по службе. Скончался от гриппозного воспаления легких. 8.11.1915 исключен из списков умершим.

Жена: дочь санкт-петербургского купца Анна Алексеевна (урожденная Петрова). Дети: Лев (р. 9.3.1888), Николай (р. 9.10.1889), Анатолий (р. 28.8.1891).