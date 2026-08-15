КРЮГЕР РОБЕРТ ИВАНОВИЧ

Ранние годы и первые успехи

О ранних годах жизни Роберта Ивановича Крюгера известно очень мало. Родился он в 1855 г. Был прусским подданным. Получил профильное образование. Изучал процедуру изготовления пива в немецком городе Губене.

Торговая деятельность

В начале 1880-х гг. К. перебрался в Россию. Обосновался в Перми. Однако уже вскоре перебрался в Томск. Здесь он устроился на работу пивоваром на завод М.И. Рейхзелигмана.

Накопив определенный опыт по изготовлению пива в России, К. организовал собственное дело. В 1890 г. он взял в аренду пивоваренный завод К.И. Крюгера (одни исследователи считают, что он являлся его братом, другие – близким родственником). Через несколько лет К. выкупил завод и земельный участок под ним, начал производство и продажу пива.

В 1902 г. на пивоваренном заводе К. случился пожар, в результате чего здание было практически полностью уничтожено. Ситуацию спасла страховка имущества на 170 тыс. руб., которая позволила К. восстановить предприятие и запустить заново все производство.

Согласно сохранившимся материалам, в 1913 г. К. владел двадцатью пивными лавками в Томске, в которых реализовывал свою продукцию.

Общественная жизнь

К. был лютеранином. В Томске он вошел в состав церковного совета лютеранской кирхи св. Марии.

Накануне Первой мировой войны К. покинул Россию, обратно вернуться уже не смог. В сентябре 1914 г. предприятие К. приостановило свою деятельность, а движимое имущество купца было конфисковано и продано с аукциона. Решением Сибирского совнархоза от 22 мая 1920 г. предприятие К. подверглось национализации.

О последних годах жизни К. практически ничего неизвестно. После 1914 г. сведения о нем обрываются.

Семья

Супруга – Александра Семеновна, по национальности русская.

Дети:

- сын Макс получил хорошее образование, закончив Томское коммерческое училище. Предположительно в 1913 г. он покинул Россию и отправился в Германию, находился на военной службе.

- дочь Люция имела среднее образование. Вышла замуж за провизора К.П. Мочалова. Имела детей: Олега, Викторию, Ираиду, Людмилу.