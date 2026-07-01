КРЮЧКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Родилась в 1973 г. Окончила Ставропольский государственный университет в 1997 г.

Кандидатская диссертация : Образ жизни британской элиты в третьей четверти XIX в. (Ставропольский государственный университет, 2004).

Доцент кафедры археологии и всеобщей истории Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета

Область интересов : Социокультурная история викторианской Англии.

Сочинения: Автор 71 научных и 8 учебно-методических работ.

Крючкова Н. Д. «Будем довольны своим положением, будем на сквайра взирать с уважением…»: о выживании патернализма в викторианской деревне. / Британские исследования. Сборник научных статей. / Отв.ред. И.М.Узнародов. Вып. I. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос». 2006.

Крючкова Н. Д Светское общение как средство самореализации аристократок в средневикторианской Англии. (Статья) / Гендер и общество в истории / под ред. Л.П. Репиной, А.В. Стоговой, А.Г. Суприянович. СПб.: Алетейя, 2007.

Крючкова Н. Д Reaktionen im Nordkaukasus: die Region Stavropol / Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968. Köln – Weimar – Wien: Böhlau. Kriegsfolgen-Forschung, 2008. (Krjučkov I., Krjučkova N.).

Крючкова Н. Д Спорт в викторианском обществе: коллективные образы и представления Британские исследования. Сборник научных статей. / Отв.ред. И.М.Узнародов. Вып. II. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос». 2008.

Крючкова Н. Д Болгарская проблематика на страницах газеты «Северокавказский край» в годы Первой мировой войны / Дриновский збiрник. Т. III. / ред. С.Ю. трашнюк. Харкiв – Софiя: Академiчне видавництво iм. проф. Марина Дринова, 2009.

Крючкова Н. Д. Языки повседневности старосветсского общества в «Крэнфорде» Э.Гаскелл / Ученые записки кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета. Вып. III. Ставрополь: РИО ИДНК, 2010.

Крючкова Н.Д. Проблема женского одиночества в творчестве Э.Гаскелл (на примере романа «Крэнфорд») / Британские исследования / Отв. ред. И.М,Узнародов. Вып.III. Ростов н/Д: Foundation. 2010.

Крючкова Н.Д. Младофинны и практика сопротивления русификаторской политике в Финляндии в начале ХХ века / Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia / red. Andrzej Nowak. Warszawa: IPN-IH PAN, 2010.

Крючкова Н. Д. Империя, пропаганда и эмиграция одиноких женщин из Великобритании // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. Вып. 4. 2011.

Крючкова Н. Д. Отражение идентичности британских эмигранток в Канаде в этнических репрезентациях // Вестник Ставропольского государственного университета. Вып. 77. [5] 2011.

Kryuchkova N.D.The System of "Safe Passage” in the Female Emigration Movement of the Victorian Era // Acta Scientiarum Socialium. Szám 35. 2012. (Hungary).

Kryuchkova N.D. Female involvement in building of the British Empire (end of 19-th - beginning of 20-th century)// Abstracts conference Rome. 2013 "Empires and nations", La Sapienza, Rome: Nuova Cultura, 2013. P.57.

Крючкова Н. Д. Социальный статус в самоидентификации викторианских эмигранток из среднего класса// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. Вып. 2. 2013. С. 180-184.

Крючкова Н.Д. Проблемы изучения образа жизни новой социально-политической элиты викторианской Англии в историографии второй половины ХХ в.// Харкiвський iсторiографiчний збiрник / ред. C.I. Посохов. Вып. 12. Харкiв: ХНУ, 2013. C.72-82.