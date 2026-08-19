КРЮЧКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 21.03.1971. Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета.

Кандидатская диссертация : «Австрийская экономическая школа и ее влияние в России в конце XIX – начале XX вв.» (Ставрополь, 1997).

Докторская диссертация : «Славянский фактор в развитии Венгрии в последней трети XIX – начале ХХ вв. (этнополитические, социальные и внешнеполитические аспекты)» (Ростов-на-Дону, 2003).

В настоящее время профессор, заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета.

Является председателем Ставропольского отделения Российского общества интеллектуальной истории. Член Российско-словацкой комиссии историков. Член диссертационных советов по историческим наукам СКФУ и Южного федерального университета. Член Научного Совета Комитета Ставропольского края по делам архивов.

Учителя : Смагина С.М., Узнародов И.М., Аникеев А.А.

Область интересов : Новая и новейшая история стран Центр. и Юго-Вост. Европы. Интеллектуальная история.

Сочинения : Автор более 200 научных и 28 учебно-методических работ.

Российская дипломатия об экономических процессах в Венгрии в начале ХХ в. (1903-1912 гг.) // Славяноведение. 2007. №1.

Reaktionen im Nordkaukasus: die Region Stavropol' // Prager Friihling. Das intemationale Krisenjahr 1968. Koln-Weimar-Wien: Bohlau Kriegsfolgen-Forschung, 2008 (совместно с Н.Д. Крючковой).

Болгарская проблематика на страницах газеты «Северокав­казский край» в годы первой мировой войны // Дриновски сборник. Т. III. Харiв-Coфiя: Aкaдeмiчиe видавництво iм проф. Марина Дринова, 2009.

Zur Praxis der Repatriierungen in den Nordkaukasus. Hitlers Sklaven – Stalins «Verrater»/ Ruggenthler P., Walter M. (Hg.). Innsbruck-Wien-Bozen: Studien Verlag, 2010.

Польские граждане на территории Ставропольского края в 1939-1946 гг. // Славяноведение. 2010. №3.

Карл Менгер в интеллектуальном пространстве Австрии (60-е гг. XIX – начало ХХ вв.) // Диалог со временем. 2010. №32.

Ruski diplomati o emigrácu Slovákov do USA na prelome 19 a 20 storoĉia // Vychodná dilema strednej Európy. Bratislava: SDK-Hú SAV, 2010.

Ofiary dwóch imperiów. Polscy jeńcy na Pólnocnym Kaukazie w latach I wojny światowej // Ofiary dwóch imperiów. Polscy jeńcy na Pólnocnym Kaukazie w latach I wojny światowej/ Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia/ Red. A.Nowak. Warszawa: IPN-IH PAN, 2010.

Эдуард Тааффе в политической истории дуалистической Австрии // Вопросы истории. 2011. №9.

Die Wirtschaft Ungarns und die osterreichisch-ungarischen Wechselbeziehungen um die Jahrhundertwendie in Dossiers russischer Diplomaten (1899-1902) // Konfliktszenarien um 1900: politisch-sozial-kulturell. Osterreich-Ungarn das Russische Imperium im Vergleich. Graz: Praesens, 2011

Имперская Вена во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Вопросы истории. 2012. №4.

Венгрия и Балканы в 1911-1912 гг. по донесениям генерального консула России в Будапеште // Славяноведение. 2012. №3.

A magyar gazdaság a 19-20. század forduloján orosz diplomaták jelenteseiben (1899-1903) // Acta Scientiarum Socialium (Universitas Kaposvariensis). 2012. №35.

Вена и Будапешт: два имперских центра в текстах русских путешественников // Диалог со временем. 2012. №39.

Экономическая конкуренция Австро-Венгрии и России в Османской империи в последней трети XIX – начале ХХ вв.// Науковий Вiсник Чернiвецького унiрситету. Вип. 679-677. Iстория. Полiтичнi науки. Мiмнароднi вiдносини. 2013.

Торговый договор 1906 г. между Россией и Австро-Венгрией// Вопросы истории. 2013. №5.

The economic expansion of Austro-Hungary into Caucasus in the Last Third of XIX – early XX centuries (статья)// Life Science Journal 2014. №11

Венгеро-хорватский конфликт в донесениях российских дипломатов в начале ХХ в.// Вестник славянских культур. 2014. №1.