КРЫМСКОЕ ХАНСТВО (КРЫМСКАЯ ОРДА)

Крымское хaнство (Крымская орда) — тюрко-мусульманское государство в Сев. Причерноморье и Приазовье в XV—XVIII вв.

Предпосылкой зарождения К. х. послужили монгольские завоевания : в 1223, после битвы при Калке Джебэ-нойон напал на Судак, а в 1230-х войска Монгольской империи повторно вторглись в Крым и в 1239 захватили его степную зону, разрушив местные города и земледельческое хозяйство и покорив населявших ее кыпчаков и алан . С конца XIII в. Крым как составная часть Джучи улуса превратился в постоянное место зимовок знати монголов , что способствовало укреплению здесь кочевого скотоводства. На рубеже XIII—XIV вв. образовался особый Крымский юрт Золотой Орды , взаимодействовавший с генуэзскими факториями в Северном Причерноморье , которые выступали как его внешнеторговые агенты. Наместники Крымского юрта, с резиденцией в Солхате , опирались преимущественно на ногайцев , имели право объявления войны, самостоятельных внешних сношений и чеканки монеты.

Здесь после междоусобной борьбы в 1426 утвердился хан Даулат-Берди, а в 1433 его сменил Хаджи-Гирей (ум. 1466), который при поддержке Великого княжества Литовского в 1443 обособился от Джучидов и завладел Нижним Поднепровьем, избрав его для летовий своей ногайской орды, перемещавшейся на полуостров только при засухе и бескормице. Однако подлинным основателем могущества К. х. стал его сын Менгли-Гирей (1468—1515), который, признав верховенство Мехмеда II после поражения Генуэзской республики в 1475, действовал в союзе с Великим княжеством Московским против Большой Орды хана Ахмада.

Ханы династии Гиреев утверждались на троне в Бахчисарае беками знатных родов Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак, закрепившихся здесь с джучидского времени. Они правили в собственных княжествах-бейликах, границы которых могли не совпадать с административными единицами — кадылыками. Карачи-беки — главы 4 родов, к которым в середине XVI в. присоединился 5-й, Седжиут — наряду с влиятельными улама — знатоками официального ислама ( суннизма ханафитского мазхаба ) — входили в ханский совет ( диван ). Экономическое могущество беков основывалось не столько на эксплуатации соплеменников-номадов, крайне медленно оседавших на землю, сколько на фискальном обложении полиэтнической массы земледельцев («татов» — см. Крымские татары , армян, греков) и горожан ( караимов , итальянцев, цыган), значительная доля которых, исповедуя иудаизм и христианство ( православие , католицизм , миафизитство ), признавала зимму и платила джизью (исключение — католики, ввиду фискальных послаблений с конца XVII в.). Еще одним его источником были грабительские налеты на Московскую Русь и Речь Посполитую (прежде всего на Украину), с целью захвата добычи и пленных для продажи в рабство (в том числе сельскохозяйственное на самом полуострове).

Крымские рати в XVI в. неоднократно осаждали Москву (в частности, в 1521, совместно с войском Казанского ханства ), Тулу(1552, также в союзе с казанцами) и др. Иван IV Грозный в 1556—1559 планировал крупномасштабное выступление против К. х., от которого его отвлекла Ливонская война , причем крымцы повлияли и на ее ход, совершив в эти годы 21 набег на Московское царство (включая участие в экспедиции 1568—1572, направленной Селимом II на отвоевание у русских Астраханского ханства ). В дальнейшем, несмотря на обустройство засечных черт , К. х. не только постоянно нападало на юг Руси (чаще всего в Смутное время , нередко согласовывая действия с Польшей и Швецией), но и притязало на верховенство по отношению к Рюриковичам и Романовым , вынуждая вносить разорительные «поминки» (посольские дары) и оплачивать безопасность рубежей, которую, тем не менее, не соблюдало. За 1613—1650 сумма казенных расходов Кремля на предотвращение крымских нападений составила ок. 1 млн рублей, а количество угнанных в Крым пленников достигло ок. 200 тыс. Важным препятствием на пути экспансии К. х. в северном направлении была Сечь Запорожская , позднее также Донское казачье войско . В 1633 очередное крымское вторжение определило итог русско-польского противоборства за Смоленск, а в 1648—1651 хан Ислам-Гирей III играл двойственную роль в событиях восстания Б. Хмельницкого против поляков. Присоединение Левобережной Украины к России предопределило активизацию действий Москвы против К. х. (начиная с 1670-х). Крымские походы 1687—1689 не принесли желаемых результатов, и Гиреи в интересах Османской империи активно участвовали в русско-турецких войнах , хотя те или иные беки периодически избирали и русскую ориентацию. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 объявил К. х. независимым под фактическим протекторатом России, которая в 1783, из опасения перед интригами Османов , окончательно присоединила его территорию, образовав там Таврическую губернию.

Лит.: Греков И. Б.Османская империя, Крым и страны Восточной Европы в 50—70-е гг. XVI в. // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. М., 1984; Новосельский А. А.Борьба Московского государства с татарами в 1-й половине XVII в. М.—Л., 1948; Смирнов В. Д.Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII в. СПб., 1887; Его же. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII в. Одесса, 1889; Смирнов Н. А.Россия и Турция в XVI—XVII вв. Т. 1—2. М., 1946; Хорошкевич А. Л.Русь и Крым. От союза к противостоянию. М., 2001; Le Khanat de Crimée dans les archives du Musée du palais de Topkapi. Paris, 1978; Matériaux pour servir à l’histoire du Khanat de Crimée — Материалы для истории Крымского ханства. СПб., 1864.