КРЫМСКИЙ АГАФАНГЕЛ ЕФИМОВИЧ

Крымский (укр. Кримський), Агафангел Ефимович (03[15].01.1871, Владимир-Волынский — 25.01.1942, Кустанай) — украинский писатель, переводчик и ученый, основатель национальной традиции востоковедения.

Из семьи гимназического учителя — русскоязычного белоруса (возводившего генеалогию к крымским татарам ); получив среднее образование в Киеве, усвоил украинский как родной. В 1892 окончил Лазаревский институт восточных языков (ЛИВЯ) в Москве, в 1896 — историко-филологический факультет Московского университета, в 1896—1898 находился в командировке в Сирии и Ливане, в 1898—1918 — преподаватель (с 1900 — профессор по кафедре арабской словесности и истории мусульманского Востока) ЛИВЯ и на высших женских курсах В. А. Полторацкой. Сотрудничал в ближневосточном отделе энциклопедий «Брокгауз и Ефрон» и «Гранат» (где опубликовал около 300 статей). С 1901 — секретарь Восточной комиссии Московского археологического общества. Поддерживал контакты с умеренным крылом украинского национального движения (И. Я. Франко, Леся Украинка, М. М. Коцюбинский); свои украинские стихи — 3 книги «Пальмовых веток» («Пальмове гiлля», 1901—1922) и прозу — сборник «Повести и рассказы» (1895) и роман «Андрей Лаговский» (1905) — ввиду цензурной политики России публиковал в Австро-Венгрии(под псевдонимом А. Хванько). С 1918 — действительный член Украинской АН (с 1921 — Всеукраинская АН), одним из организаторов которой К. являлся (до 1928 — ее непременный секретарь); получил звание заслуженного деятеля науки. В 1918—1934 — профессор Киевского университета, заведующий кафедрой арабо-иранской филологии и тюркологии. С конца 1920-х подвергался давлению по подозрению в «связях с буржуазными националистами», в дальнейшем смещен со всех постов (большинство его учеников и приемный сын репрессированы). Осенью 1939 восстановлен в занимаемых должностях, в 1941 награжден орденом Трудового Красного знамени, но в июле, с приближением к Киеву сил вермахта, эвакуирован НКВД в Казахстан, где и скончался.

Автор более 500 сочинений по широчайшему кругу вопросов (языкознание, литературоведение, в том числе сравнительное, источниковедение и др.). Как славист интересовался исторической грамматикой и диалектологией украинского языка («Филология и погодинская гипотеза», «Древнекиевский говор» и пр.). Во взглядах на прошлое Украины расходился как с господстовавшими в русской историографии взглядами, так и со школой М. О. Грушевского.

Многочисленные пособия, составленные К., несмотря на зачастую компилятивный характер, сыграли важнейшую роль в развитии ближневосточных исследований в России и СССР. По-русски они печатались в серии «Труды по востоковедению ЛИВЯ» (ТВЛИВЯ), для студентов и слушателей: «Лекции по истории семитских языков» (вып. 1—2, 1902—1903), «История мусульманства» (ч. 1—3, 1903—1904), «История арабов и арабской литературы светской и духовной» (ч. 1—3, 1911—1913), «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии» (т. 1—3, 1910—1917), «История Турции и ее литературы» (т. 1—2, 1910—1916). Украинские переработки вышли в печати уже в «киевский» период жизни К. («Iсторiя Персiï та ïï письменства», 1923; «Iсторiя Туреччини», 1924; «Вступ до iсторiï Туреччини», 1926; «Iсторiя Туреччини та ïï письменства», 1927). Тогда же К. печатал оригинальные исследования частных вопросов истории и культуры мусульманского мира («Оповiдання арабського iсторика XI в. Абу-Шоджi Рудраверьского про те, як охрестилася Русь», 1927; «До истории вищой освiти у арабив та дещо про Арабську академию наук», 1928; «Студiï з Криму», 1930) и литературно-критические этюды («Розвiдки, статтi та замiтки», 1928). Самостоятельны литературоведческие монографии К. на русском (о поэзии Аббасидов халифата — антологии «Хамаса» Абу Таммама и стихотворном наследии Абана аль-Лахики) и на украинском (о Хафизе Ширази и персидском традиционном театре).

Лингвистическая эрудиция помогала К. рассматривать самые различные проблемы — от сирийской литературы до истоков ваххабизма и положения славян в Османской империи . На многоязычном круге источников основаны его статьи об истории Хазарии , Азербайджана , Таджикистана . Изыскания К. относительно путевых записок Павла Алеппского отчасти подготовили его последнюю работу («История новой арабской литературы», опубликована посмертно в 1971), которая по своему охвату (с конца XVII в. до 1880-х) не имела аналогов в мировой науке до начала XXI в.

Перу К. принадлежат прозаические и поэтические переводы на русский и украинский с арабского классического (Антара, аль-Маарри) и диалектального (сиро-ливанский фольклор), персидского ( Фирдауси , Хайям, Саади, Хафиз, Джами ), османского (Михри-хатун, Халид Зия). Адаптируя на украинском турецкие сказки и народную поэзию (наряду со стихотворными версиями творений Г. Гейне, И. В. Гёте, Д. Г. Байрона), он перекладывал на турецкий стихи Т. Шевченко .

Имя К. носит с 1991 Институт востоковедения Национальной академии наук Украины.

Соч.: Твори. Т. 1—5. Киïв, 1972—1974; Вибрані сходознавчі праці. Т. 1—5. Киïв, 2007—2010.

Лит.: А. Кримський. Нариси життя i творчостi. Киiв, 2006; А. Ю. Кримський. Бiблioграфiчний покажчик (1889—1971). Киiв, 1972; Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980; Килимник О. Агатангел Юхимович Кримський (До 90-piччя з дня народження) // Вiтчизна. 1961, № 1; Павличко С.Нацiоналiзм, сексуальнiсть, орiенталiзм. Складний свiт Агатангела Кримського. Киïв, 2000; Письма А. Е. Крымского И. Ю. Крачковскому / Предисл. И. М. Смилянская // Восток/Oriens. 1993, № 1. С. 150—169; Смилянская И. М.А. Е. Крымский // Народы Азии и Африки. (1971), № 4.