КРЫМСКАЯ (ЯЛТИНСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ (1945)

Вторая встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка.

Проходила с участием глав правительств трех союзных держав И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, министров иностранных дел, начальников штабов и советников в Ливадийском дворце — бывшей летней резиденции императора Николая II. На конференции обсуждались коренные вопросы, касавшиеся завершения 2-й мировой войны. На совместных совещаниях военных штабов трех союзных держав были проведены результативные переговоры о взаимодействии стратегических сил. Договоренность по военным вопросам способствовала быстрейшему разгрому нацистской Германии. Главнокомандующий ВМС СССР адмирал флота Н. Г. Кузнецов встречает премьер-министра Великобритании У. Черчилля, прибывшего на конференцию. 3 февраля 1945 г. Первоочередным пунктом обсуждения «Большой тройкой» стали выработанные в Европейской консультативной комиссии соглашения об условиях капитуляции Германии, о зонах ее оккупации и о контрольном механизме. Участники переговоров приняли их без особых споров. Подтверждалось, что вооруженные силы СССР, США и Великобритании займут оккупационные зоны с выделением Берлина в особый район совместной оккупации. Для этого создавался Контрольный совет в составе главнокомандующих трех держав с местопребыванием в Берлине. Было также решено пригласить Францию к участию в Контрольном совете и выделить ей определенную зону оккупации. Сталин, Рузвельт и Черчилль подтвердили главные принципы обращения с Германией — демилитаризация, денацификация, демократизация. В опубликованном 13 февраля 1945 г. документе своей непреклонной целью они объявили «уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира». «В наши цели,— подчеркивалось вместе с тем в заявлении,— не входит уничтожение германского народа». Три лидера обсудили вопрос о расчленении Германии, о чем речь заходила и в предшествующих переговорах. В результате было принято решение о создании в Лондоне комиссии для изучения этого вопроса. Однако из-за различия позиций сторон комиссия ни к каким определенным выводам не пришла и вскоре практически прекратила работу. В Акте о военной (безоговорочной) капитуляции вооруженных сил Германии термин «расчленение» отсутствовал. Определенные трудности на конференции вызвал вопрос о репарациях. В Ялте представители США заняли позицию, близкую советской, приняв во внимание предложение правительства СССР об установлении общей суммы репарационных платежей Германии в 20 млрд долларов. Половину этой суммы предполагалось передать Советскому Союзу, который понес самые крупные материальные потери в войне. Британская делегация, однако, выразила несогласие с этим планом, и участники конференции ограничились лишь констатацией некоторых принципов взимания с Германии репарационных платежей. B протоколе, подписанном главами трех правительств, перечислялись три их формы: единовременные изъятия в течение двух послевоенных лет с целью уничтожения военного потенциала Германии; ежегодные товарные поставки из ее текущей продукции, использование труда германских граждан. Самые ожесточенные споры развернулись вокруг Польши. Созданное в январе 1945 г. польскими коммунистами Временное польское правительство получило признание со стороны СССР, но не со стороны США и Британии. В Ялте с большим трудом была согласована формула реорганизации правительства, однако это не сняло острых разногласий между СССР и западными союзниками по вопросам политики в отношении Польши и других стран Восточной Европы. Не было поддержано советское предложение о проведении западной границы Польши по рекам Одер и Западная Нейсе. Решение этого вопроса было отложено. В то же время по настоянию советской стороны конференция приняла решение об установлении восточной границы Польши вдоль «линии Керзона», которая была рекомендована в декабре 1919 г. Верховным советом союзных держав, с некоторыми отступлениями от нее в пользу Польши. Положительно был решен также вопрос о создании международной организации безопасности. Участники конференции договорились созвать 25 апреля 1945 г. в СанФранциско конференцию для учреждения Организации Объединенных Наций. Британская и американская делегации обязались поддержать там советское предложение о допуске Украины и Белоруссии к первоначальному членству в ней. В Ялте рассматривался также вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности. Исходя из интересов скорейшего создания ООН, советское правительство пошло на некоторые уступки и поддержало американские предложения, которые содержались в посланиях Ф. Рузвельта Сталину и Черчиллю от 5 декабря 1944 г. и в заявлении делегации США на Крымской конференции. При этом было учтено, что в обоих случаях американская сторона подчеркнула необходимость единогласия постоянных членов Совета по всем важнейшим решениям, относящимся к сохранению мира, включая все экономические и военные принудительные меры. В дальнейшем рядом стран предпринимались попытки изменить согласованный в Ялте принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН («ялтинская формула»). Но он был подтвержден решениями Сан-Францисской конференции. 11 февраля 1945 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение. В нем подтверждалось еще ранее данное Сталиным обязательство: СССР вступит в войну против Японии на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Соглашением предусматривалось восстановление прав России, принадлежавших ей и нарушенных Японией в 1904 г. Это касалось, в числе прочего, возвращения Советскому Союзу южной части острова Сахалин и всех прилегающих к ней островов, а также передачу СССР Курильских островов. Крымская конференция, несмотря на проявившиеся разногласия между ее участниками, явилась крупнейшим международным событием завершающего этапа войны с Германией и ее сообщниками. Конструктивный в целом характер встречи, достигнутые по целому ряду ключевых военных и политических вопросов решения свидетельствовали о высоком уровне взаимодействия и сотрудничества ведущих государств Антигитлеровской коалиции. Конференция заложила основы той новой международной политической системы, которая получила название «ялтинской».

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Документы и материалы. В 3-х т. Т.3: 1945. М.,1947

Внешняя политика СССР. Сборник документов. В 6-ти т. Т.5: июнь 1941 - сентябрь 1945 г. М.,1947

Тегеран—Ялта—Потсдам. Сборник документов. Изд. 3-е. M., 1971;

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: в 6 т.: сборник документов. Т.4 / гл.ред. А.А.Громыко. М.,1984

Ялта-45. Начертания нового мира / отв. ред. Н.А.Нарочницкая. М.,2010

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945. В 2-х т. М.,1957

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М.,1995

Крымская конференция 1945 года в воспоминаниях и документах. Симферополь, 2006

Стеттиниус Э. Миссия "Аргонавт": некоторые штрихи к Крымской конференции // За рубежом. 1995. №5

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015