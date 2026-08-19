КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853 ‒ 1856

Вой­на ме­ж­ду Российской им­пе­ри­ей и коа­ли­ци­ей стран (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, Ос­ман­ская им­пе­рия и Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во), вы­зван­ная столк­но­ве­ни­ем их ин­те­ре­сов в бас­сей­не Чёр­но­го м., на Кав­ка­зе и Бал­ка­нах. Ог­ра­ни­чен­ные во­ен. дей­ст­вия ве­лись так­же на Бал­ти­ке, Бе­лом м. и Ти­хом океа­не.

К сер. 19 в. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция вы­тес­ни­ли Рос­сию с ближ­не­во­сточ­ных рын­ков и под­чи­ни­ли сво­ему влия­нию Ос­ман­скую им­пе­рию. Рос. пра­ви­тель­ст­во без­ус­пеш­но пы­та­лось до­го­во­рить­ся с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о раз­де­ле сфер влия­ния на Ближ­нем Вос­то­ке, а за­тем ре­шило вос­ста­но­вить ут­ра­чен­ные по­зи­ции пря­мым на­жи­мом на Ос­ман­скую им­пе­рию. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция спо­соб­ст­во­ва­ли обо­ст­ре­нию кон­флик­та, рас­счи­ты­вая ос­ла­бить Рос­сию и от­торг­нуть от неё Крым, Кав­каз и др. тер­ри­то­рии. Фор­маль­ным по­во­дом для К. в. по­слу­жи­ли спо­ры ме­ж­ду пра­во­слав­ным и ка­то­лич. ду­хо­вен­ст­вом из-за Свя­тых мест в Па­ле­сти­не, на­хо­див­ших­ся под по­кро­ви­тель­ст­вом Рос­сии и Фран­ции, а фак­ти­че­ски речь шла об ус­та­нов­ле­нии пре­об­ла­даю­ще­го влия­ния на ос­лаб­лен­ную Ос­ман­скую им­пе­рию, ко­то­рая на­дея­лась на по­мощь зап. стран в со­хра­не­нии гос­под­ства на Бал­ка­нах. В февр. 1853 чрез­вы­чай­ный по­слан­ник имп. Ни­ко­лая I адм. А. С. Мен­ши­ков по­тре­бо­вал от Пор­ты под­твер­жде­ния про­тек­то­ра­та Рос­сии над все­ми пра­во­слав­ны­ми в Ос­ман­ской им­пе­рии. Под­дер­жи­вае­мое Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей тур. пра­ви­тель­ст­во от­кло­ни­ло рос. но­ту и да­ло раз­ре­ше­ние на вход анг­ло-франц. эс­кад­ры в про­лив Дар­да­нел­лы. В свя­зи с этим Рос­сия ра­зо­рва­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и 21 ию­ня (3 ию­ля) вве­ла вой­ска в Ду­най­ские кня­же­ст­ва – Мол­да­вию и Ва­ла­хию. Под­дер­жан­ный Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей, тур. сул­тан Аб­дул-Мед­жид 27 сент. (9 окт.) по­тре­бо­вал вы­во­да рос. войск из кня­жеств, а 4(16) окт. объ­я­вил Рос­сии вой­ну, ко­то­рая 20 окт. (1 но­яб.) в свою оче­редь объ­я­ви­ла вой­ну Ос­ман­ской им­пе­рии. К на­ча­лу вой­ны в Ду­най­ских кня­же­ст­вах бы­ла со­сре­до­то­че­на рос. ар­мия (83 тыс. чел.) под ко­манд. ген. от арт. М. Д. Гор­ча­ко­ва (с 1854 – ген.-фельдм. И. Ф. Пас­ке­ви­ча). На Кав­ка­зе зна­чит. часть рос. войск бы­ла во­вле­че­на в Кав­каз­скую вой­ну 1817–64, а для при­кры­тия рос.-тур. гра­ни­цы сфор­ми­ро­ван 30-ты­сяч­ный кор­пус (ген.-л. В. О. Бе­бу­тов). В Кры­му под рук. Мен­ши­ко­ва, на­зна­чен­но­го ко­ман­дую­щим Крым­ской ар­ми­ей и Чер­но­мор­ским фло­том, на­хо­ди­лось все­го 19 тыс. чел. В зап. об­лас­тях для при­кры­тия рос.-австр. гра­ни­цы и на се­ве­ро-за­па­де был ос­тав­лен круп­ный кон­тин­гент войск (256 тыс. чел.), ещё ок. 500 тыс. чел. ос­та­ва­лось во внутр. рай­онах Рос­сии.

Кон­крет­ных пла­нов ве­де­ния вой­ны про­тив­ни­ки не име­ли. Рос. пра­ви­тель­ст­во счи­та­ло, что сво­их це­лей мож­но до­бить­ся де­мон­ст­ра­ци­ей во­ен. си­лы, по­это­му по­сле всту­п­ле­ния в Ду­най­ские кня­же­ст­ва ак­тив­ных дей­ст­вий не пред­при­ни­ма­ло. Это да­ло воз­мож­ность Ос­ман­ской им­пе­рии за­вер­шить стра­те­гич. раз­вёр­ты­ва­ние сво­ей ар­мии к кон­цу сен­тяб­ря. Осн. си­лы тур. войск (143 тыс. чел.) под ко­манд. Омер-па­ши (ав­ст­ри­ец Лат­тас, пе­ре­шед­ший на тур. служ­бу) бы­ли со­сре­до­то­че­ны на Ду­най­ском ТВД. На Кавк. ТВД на­хо­ди­лась Ана­то­лий­ская ар­мия Аб­ди-па­ши (ок. 100 тыс. чел.). Не­смот­ря на чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во, тур. ко­ман­до­ва­ние ожи­да­ло всту­п­ле­ния в вой­ну со­юз­ни­ков, по­это­му в кам­па­нии 1853 на Ду­най­ском ТВД во­ен. дей­ст­вия ши­ро­ко­го раз­ма­ха не по­лу­чи­ли. На Кавк. ТВД во­ен. дей­ст­вия на­ча­лись в окт. 1853 вне­зап­ным на­па­де­ни­ем и за­хва­том тур. вой­ска­ми рос. по­ста Св. Ни­ко­лая. Гл. си­лы тур. ар­мии под ко­манд. Аб­ди-па­ши (ок. 20 тыс. чел.) на­сту­па­ли на Алек­сан­д­ро­поль (Гюм­ри), а 18-ты­сяч­ный кор­пус Али-па­ши – на Ахал­цих. В бо­ях у Ба­ян­ду­ра (под Алек­сан­д­ро­по­лем) и под Ахал­ци­хом пе­ре­до­вые от­ря­ды рос. войск нанес­ли по­ра­же­ние тур. вой­скам и ос­та­но­ви­ли их про­дви­же­ние. В Баш­ка­дык­лар­ском сра­же­нии 1853 бы­ли раз­гром­ле­ны гл. си­лы тур. ар­мии на Кав­ка­зе. Рос. Чер­но­мор­ский флот с на­ча­ла К. в. ус­пеш­но дей­ст­во­вал на мор. ком­му­ни­ка­ци­ях про­тив­ни­ка, бло­ки­ро­вал тур. флот в пор­тах. Рос. эс­кад­ра под ко­манд. ви­це-адм. П. С. На­хи­мо­ва 18(30) но­яб. в Си­ноп­ском сра­же­нии 1853 пол­но­стью унич­то­жи­ла тур. эс­кад­ру. Этой по­бе­дой рос. флот за­вое­вал гос­под­ство на Чёр­ном м. и ли­шил тур. вой­ска на Кав­ка­зе под­держ­ки с мо­ря. В то же вре­мя воен. сла­бость Ос­ман­ской им­пе­рии пред­оп­ре­де­ли­ла всту­п­ле­ние в вой­ну Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, ко­то­рые 23.12.1853 (4.1.1854) вве­ли со­еди­нён­ный со­юз­ный флот в Чёр­ное мо­ре. Про­тест Рос­сии про­тив на­ру­ше­ния ме­ж­ду­нар. кон­вен­ции о про­ли­вах был от­верг­нут, рос. пра­ви­тель­ство ра­зо­рва­ло ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с эти­ми стра­на­ми.

В кам­па­нии 1854 на Ду­най­ском ТВД рос. ко­ман­до­ва­ние пред­при­ня­ло по­пыт­ку уп­ре­дить со­юз­ни­ков, раз­гро­мить тур. ар­мию и из­ме­нить ход вой­ны. Во­ен. дей­ст­вия на­ча­лись 11(23) мар­та пе­ре­пра­вой рос. войск од­но­вре­мен­но в рай­онах Браи­ло­ва, Га­ла­ца и Из­маи­ла, за­хва­том Исак­чи, Тул­чи, Ма­чи­на, а за­тем Гир­со­во. На­род Бол­га­рии при­вет­ст­во­вал рос. вой­ска как ос­во­бо­ди­те­лей от тур. ига. В Сев. Гре­ции вспых­ну­ло ан­ти­ту­рец­кое вос­ста­ние, од­на­ко даль­ней­шее на­сту­п­ле­ние рос. войск бы­ло при­ос­та­нов­ле­но из-за не­ре­ши­тель­но­сти М. Д. Гор­ча­ко­ва. Лишь 4(16) мая по при­ка­зу имп. Ни­ко­лая I на­ча­лась оса­да Си­ли­ст­рии. Про­во­лоч­ки с на­ча­лом кам­па­нии по­зво­ли­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции офор­мить во­ен.-по­ли­тич. со­юз, раз­ра­бо­тать план со­вме­ст­ных дей­ст­вий и за­вер­шить под­го­тов­ку экс­пе­диц. войск. 15–16(27–28). 3.1854 эти стра­ны объ­я­ви­ли вой­ну Рос­сии и рус.-тур. вой­на пе­ре­рос­ла в вой­ну Рос­сии с коа­ли­ци­ей ев­роп. го­су­дарств. Анг­ло-франц. флот (34 ли­ней­ных ко­раб­ля, 55 фре­га­тов, в осн. па­рус­но-па­ро­вые с вин­то­вы­ми дви­га­те­ля­ми), пе­рей­дя к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям на Чёр­ном м., под­верг об­стре­лу Одес­су и др. при­мор­ские го­ро­да, бло­ки­ро­вал рос. флот (14 па­рус­ных ли­ней­ных ко­раб­лей и 6 фре­гатов; 6 па­ро­хо­доф­ре­га­тов) в Се­ва­сто­по­ле. В на­ча­ле апр. 1854 Ав­ст­рия со­вме­ст­но с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей вы­дви­ну­ла уль­ти­ма­тив­ные тре­бо­ва­ния, под­дер­жан­ные Прус­си­ей, по вы­во­ду рос. войск из Мол­да­вии и Ва­ла­хии. По­пыт­ки рос. ди­пло­ма­тов до­бить­ся со­гла­сия ев­роп. стран на вы­вод фло­та со­юз­ни­ков из Чёр­но­го м. в об­мен на при­ня­тие их ус­ло­вий ус­пе­ха не име­ли. К кон­цу ав­густа рос. ар­мия по­ки­ну­ла за­ни­мае­мые тер­ри­то­рии, ко­то­рые бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны ав­ст­рий­ца­ми.

В ию­не – ию­ле анг­ло-фран­ко-тур. экс­пе­диц. вой­ска (62 тыс. чел., 134 по­ле­вых и 114 осад­ных ору­дий) под ко­манд. франц. мар­ша­ла А. Ж.Л. Сент-Ар­но и брит. ген. Ф.Дж. Раг­ла­на со­сре­до­то­чи­лись в Вар­не, а 1–6(13–18) сент. вы­са­ди­лись в Ев­па­то­рий­ской бух­те. По­пыт­ка ос­та­но­вить про­дви­же­ние про­тив­ни­ка на ру­бе­же р. Аль­ма (см. Аль­мин­ское сра­же­ние 1854) при­ве­ла к по­ра­же­нию рос. ар­мии, ко­то­рая ото­шла вна­ча­ле к Се­ва­сто­по­лю, а за­тем в рай­он Бах­чи­са­рая, ос­та­вив Се­ва­сто­поль без при­кры­тия су­хо­пут­ных войск. Вой­ска со­юз­ни­ков по­до­шли к го­ро­ду с юга. Анг­ли­ча­не за­хва­ти­ли Ба­лак­ла­ву, а фран­цу­зы – Ка­мы­шо­вую бух­ту, где бы­ли соз­да­ны ты­ло­вые ба­зы для обес­пе­че­ния по­сле­дую­щих бое­вых дей­ст­вий. В Се­ва­сто­по­ле 13(25) сент. объ­я­ви­ли осад­ное по­ло­же­ние, на­ча­лась Се­ва­сто­поль­ская обо­ро­на 1854–55. По­пыт­ка со­юз­но­го ко­ман­до­ва­ния за­хва­тить Се­ва­сто­поль по­сле 9-днев­но­го арт. об­стре­ла, на­ча­то­го 5(17) окт., окон­чи­лась не­уда­чей. Огонь рос. ба­та­рей на­нёс ощу­ти­мый урон осад­ной ар­тил­ле­рии и ко­раб­лям про­тив­ни­ка, что за­ста­ви­ло Раг­ла­на и ген. Ф. Кан­ро­бе­ра (за­ме­нив­ше­го Сент-Ар­но) от­ло­жить штурм. Рос. вой­ска 13(25) окт. пред­при­ня­ли по­пыт­ку за­хва­та ук­ре­п­лён­ной ба­зы англ. войск в рай­оне Ба­лак­ла­вы. Чор­гун­ский от­ряд (ген.-л. П. П. Ли­п­ран­ди) под при­кры­ти­ем от­ря­да ген.-м. О. П. Жа­бок­рит­ско­го за­хва­тил 1-ю ли­нию ре­ду­тов, на­нёс по­ра­же­ние англ. ка­ва­ле­рии, од­на­ко раз­вить так­тич. ус­пех не уда­лось. Но­вый, ге­не­раль­ный, штурм Се­ва­сто­по­ля, на­зна­чен­ный со­юз­ни­ка­ми на 6(18) но­яб., был со­рван Ин­кер­ман­ским сра­же­ни­ем 1854, в ко­то­ром, не­смот­ря на по­ра­же­ние рос. войск, про­тив­ник по­нёс зна­чит. по­те­ри и, от­ка­зав­шись от штур­ма, пе­ре­шёл к дли­тель­ной оса­де го­ро­да.

На Кавк. ТВД тур­ки со­сре­до­то­чи­ли ар­мию Мус­та­фы За­риф-па­ши чис­лен­но­стью до 120 тыс. чел. и в мае 1854 пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние на алек­сан­д­ро­поль­ском и ку­та­ис­ском на­прав­ле­ни­ях про­тив 40-ты­сяч­но­го кор­пу­са В. О. Бе­бу­то­ва. Гл. си­лы кор­пу­са (18 тыс. чел.) в это вре­мя от­ра­жа­ли втор­же­ние в Вост. Гру­зию от­ря­дов гор­цев под пред­во­ди­тель­ст­вом Ша­ми­ля. Не­смот­ря на это, рос. вой­ска, дей­ст­вуя отд. от­ря­да­ми, раз­гро­ми­ли ту­рок на р. Чо­рох, в Кю­рюк-Да­рин­ском сра­же­нии 1854 и за­ня­ли Бая­зет.

Вес­ной 1854 на­ча­лись бое­вые дей­ст­вия на Бал­тий­ском м., ку­да бы­ли на­прав­ле­ны англ. и франц. эс­кад­ры под ко­манд. ви­це-ад­ми­ра­лов Ч. Ней­пи­ра и А. Ф. Пар­се­валь-Де­ше­на (11 вин­то­вых и 15 па­рус­ных ли­ней­ных ко­раб­лей, 32 па­ро­хо­до­ф­ре­га­та и 7 па­рус­ных фре­га­тов). Балт. флот со­сто­ял из 26 па­рус­ных ли­ней­ных ко­раб­лей, 25 фре­га­тов и кор­ве­тов, из ко­то­рых толь­ко 11 бы­ли па­ро­вы­ми. Для обо­ро­ны баз с мо­ря рос. мо­ря­ки впер­вые ис­поль­зо­ва­ли мин­ные за­гра­ж­де­ния. 4(16) авг. про­тив­ни­ку уда­лось ов­ла­деть осн. рос. ук­ре­п­ле­ни­ем на Аланд­ских о-вах – Бо­мар­зун­дом. По­пыт­ки вы­са­дить др. де­сан­ты окон­чи­лись не­уда­чей. Осе­нью 1854 со­юз­ные ко­раб­ли по­ки­ну­ли Бал­тий­ское м. На се­ве­ре в 1854 неск. англ. и франц. ко­раб­лей во­шли в Бе­лое м. и без­ус­пеш­но пы­та­лись ата­ко­вать Со­ло­вец­кие о-ва. На Даль­нем Вос­то­ке в авг. 1854 анг­ло-франц. эс­кад­ра пред­при­ня­ла по­пыт­ку ов­ла­деть Пе­тро­пав­лов­ским Пор­том (см. Пе­тро­пав­лов­ска обо­ро­на 1854). Од­на­ко, по­тер­пев по­ра­же­ние, со­юз­ная эс­кад­ра уш­ла от бе­ре­гов Кам­чат­ки. Бое­вые дей­ст­вия на этих ТВД име­ли вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, со­юз­ни­ки пре­сле­до­ва­ли цель за­ста­вить рос. ко­ман­до­ва­ние от­влечь их си­лы от гл. те­ат­ра – Крым­ско­го. В де­каб­ре к вра­ж­деб­ной Рос­сии анг­ло-франц. коа­ли­ции под­клю­чи­лась Ав­ст­рия (см. Вен­ский со­юз­ный до­го­вор 1854), од­на­ко в во­ен. дей­ст­ви­ях уча­стия не при­ни­ма­ла.

14(26).1.1855 по тре­бо­ва­нию Фран­ции в вой­ну всту­пи­ло Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во, на­пра­вив­шее в Крым 15-ты­сяч­ный кор­пус (ген. А. Ла Мар­мо­ра). В фев­ра­ле рос. ко­ман­до­ва­ние пред­при­ня­ло не­удач­ную по­пыт­ку ов­ла­деть Ев­па­то­ри­ей, по­сле че­го всту­пив­ший на пре­стол имп. Алек­сандр II сме­стил с по­ста ко­манд. Крым­ской ар­ми­ей (128 тыс. чел., в т. ч. 43 тыс. чел. в Се­ва­сто­по­ле) А. С. Мен­ши­ко­ва и на­зна­чил вме­сто не­го М. Д. Гор­ча­ко­ва. Од­на­ко сме­на ко­ман­дую­щих уже не мог­ла из­ме­нить по­ло­же­ние дел. В те­че­ние вес­ны и ле­та 1855 со­юз­ные вой­ска (175 тыс. чел.) про­ве­ли 5 мно­го­су­точ­ных арт. об­стре­лов и пред­при­ня­ли неск. штур­мов Се­ва­сто­по­ля. В ре­зуль­та­те по­след­не­го из них 27 авг. (8 сент.) бы­ла за­хва­че­на клю­че­вая по­зи­ция в сис­те­ме обо­ро­ны Се­ва­сто­по­ля – Ма­ла­хов кур­ган. Рос. ко­ман­до­ва­ние при­ня­ло ре­ше­ние по­ки­нуть го­род и пе­рей­ти на сев. бе­рег Се­ва­сто­поль­ской бух­ты. Ос­тав­шие­ся ко­раб­ли бы­ли за­то­п­ле­ны. Ос­лаб­лен­ные со­юз­ные вой­ска, за­няв юж. часть го­ро­да, не смог­ли про­дол­жать на­сту­п­ле­ние.

На Бал­тий­ском м. в 1855 дей­ст­во­ва­ли анг­ло-франц. эс­кад­ры (20 вин­то­вых ли­ней­ных ко­раб­лей, 32 па­ро­хо­доф­ре­га­та и кор­ве­та, 18 др. су­дов) под ко­манд. контр-ад­ми­ра­лов Р. Дан­да­са и Ш. Пе­но. По­сле под­ры­ва не­сколь­ких ко­раб­лей на рос. ми­нах у Крон­штад­та про­тив­ник ак­тив­но­сти не про­яв­лял. Его дей­ствия в осн. ог­ра­ни­чи­ва­лись бло­ка­дой и об­стре­лом по­бе­ре­жья. В кон­це ию­ля он без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­хва­тить Гель­синг­форс (Хель­син­ки) и при­кры­вав­шую его кре­пость Свеа­борг. К кон­цу но­яб­ря анг­ло-франц. эс­кад­ры по­ки­ну­ли Бал­тий­ское м. На Бе­лом м. 6 ко­раб­лей со­юз­ни­ков в ию­не – сен­тяб­ре ве­ли бло­кад­ные дей­ст­вия, эф­фек­тив­ность ко­то­рых бы­ла не­зна­чи­тель­ной. На Кавк. ТВД в мае на­ча­лось на­сту­п­ле­ние гл. сил Отд. Кавк. кор­пу­са (ген. от инф. Н. Н. Му­равь­ёв; 40 тыс. чел.) на эр­зу­рум­ском на­прав­ле­нии и по­сле­дую­щая бло­ка­да 33-ты­сяч­но­го тур. гар­ни­зо­на в кре­по­сти Карс. Вы­сад­ка на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье Кав­ка­за тур. экс­пе­диц. кор­пу­са Омер-па­ши (45 тыс. чел.) и его на­сту­п­ле­ние из Су­ху­ма с це­лью де­бло­ка­ды Кар­са ус­пе­ха не име­ли. Ли­шён­ный под­держ­ки гар­ни­зон кре­по­сти 16(28) но­яб. ка­пи­ту­ли­ро­вал. Омер-па­ша с ос­тат­ка­ми раз­гром­лен­но­го кор­пу­са ото­шёл к Су­ху­му, от­ку­да в февр. 1856 на ко­раб­лях эва­куи­ро­вал­ся в Тур­цию. До­ро­га на Эр­зу­рум ока­залась от­кры­той, но при­ход зи­мы и за­труд­не­ния с под­во­зом про­до­воль­ст­вия не по­зво­ли­ли рос. вой­скам про­дол­жить на­сту­п­ле­ние. К это­му вре­ме­ни во­ен. и эко­но­мич. воз­мож­но­сти сто­рон бы­ли прак­ти­че­ски ис­чер­па­ны, во­ен. дей­ст­вия пре­кра­ти­лись на всех ТВД. По­сле смер­ти имп. Ни­ко­лая I во­зоб­но­ви­лись пе­ре­го­во­ры в Ве­не, а 18(30).3.1856 был под­пи­сан Па­риж­ский мир 1856 , под­вед­ший итог Крым­ской вой­не.

По­ра­же­ние в К. в. бы­ло обу­слов­ле­но эко­но­мич. и во­ен. от­ста­ло­стью Рос­сии, гро­мозд­кий за­бю­ро­кра­ти­зи­ров. ап­па­рат гос. управ­ле­ния не смог обес­пе­чить под­го­тов­ку стра­ны к вой­не, а ошиб­ки рос. ди­пло­ма­тии при­ве­ли к по­ли­тич. изо­ля­ции Рос­сии. Вой­на яви­лась важ­ным эта­пом в раз­ви­тии во­ен. иск-ва. По­сле неё ар­мии боль­шин­ст­ва стран бы­ли ос­на­ще­ны на­рез­ным ору­жи­ем, па­рус­ный флот за­ме­нён па­ро­вым. В хо­де К. в. об­на­ру­жи­лась не­со­стоя­тель­ность так­ти­ки ко­лонн, по­лу­чи­ли раз­ви­тие так­ти­ка стрелк. це­пей и эле­мен­ты по­зиц. вой­ны. Ре­зуль­та­ты К. в. обу­сло­ви­ли про­ве­де­ние эко­но­мич., со­ци­аль­ных и во­ен. ре­форм в Рос­сии. По­те­ри рос. ар­мии за вре­мя вой­ны со­ста­ви­ли св. 522 тыс. чел., ту­рок – ок. 400 тыс. чел., фран­цу­зов – 95 тыс. чел., анг­ли­чан – 22 тыс. чел.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.