КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853 ‒ 1856
Война между Российской империей и коалицией стран (Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство), вызванная столкновением их интересов в бассейне Чёрного м., на Кавказе и Балканах. Ограниченные воен. действия велись также на Балтике, Белом м. и Тихом океане.
К сер. 19 в. Великобритания и Франция вытеснили Россию с ближневосточных рынков и подчинили своему влиянию Османскую империю. Рос. правительство безуспешно пыталось договориться с Великобританией о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке, а затем решило восстановить утраченные позиции прямым нажимом на Османскую империю. Великобритания и Франция способствовали обострению конфликта, рассчитывая ослабить Россию и отторгнуть от неё Крым, Кавказ и др. территории. Формальным поводом для К. в. послужили споры между православным и католич. духовенством из-за Святых мест в Палестине, находившихся под покровительством России и Франции, а фактически речь шла об установлении преобладающего влияния на ослабленную Османскую империю, которая надеялась на помощь зап. стран в сохранении господства на Балканах. В февр. 1853 чрезвычайный посланник имп. Николая I адм. А. С. Меншиков потребовал от Порты подтверждения протектората России над всеми православными в Османской империи. Поддерживаемое Великобританией и Францией тур. правительство отклонило рос. ноту и дало разрешение на вход англо-франц. эскадры в пролив Дарданеллы. В связи с этим Россия разорвала дипломатич. отношения с Османской империей и 21 июня (3 июля) ввела войска в Дунайские княжества – Молдавию и Валахию. Поддержанный Великобританией и Францией, тур. султан Абдул-Меджид 27 сент. (9 окт.) потребовал вывода рос. войск из княжеств, а 4(16) окт. объявил России войну, которая 20 окт. (1 нояб.) в свою очередь объявила войну Османской империи. К началу войны в Дунайских княжествах была сосредоточена рос. армия (83 тыс. чел.) под команд. ген. от арт. М. Д. Горчакова (с 1854 – ген.-фельдм. И. Ф. Паскевича). На Кавказе значит. часть рос. войск была вовлечена в Кавказскую войну 1817–64, а для прикрытия рос.-тур. границы сформирован 30-тысячный корпус (ген.-л. В. О. Бебутов). В Крыму под рук. Меншикова, назначенного командующим Крымской армией и Черноморским флотом, находилось всего 19 тыс. чел. В зап. областях для прикрытия рос.-австр. границы и на северо-западе был оставлен крупный контингент войск (256 тыс. чел.), ещё ок. 500 тыс. чел. оставалось во внутр. районах России.
Конкретных планов ведения войны противники не имели. Рос. правительство считало, что своих целей можно добиться демонстрацией воен. силы, поэтому после вступления в Дунайские княжества активных действий не предпринимало. Это дало возможность Османской империи завершить стратегич. развёртывание своей армии к концу сентября. Осн. силы тур. войск (143 тыс. чел.) под команд. Омер-паши (австриец Латтас, перешедший на тур. службу) были сосредоточены на Дунайском ТВД. На Кавк. ТВД находилась Анатолийская армия Абди-паши (ок. 100 тыс. чел.). Несмотря на численное превосходство, тур. командование ожидало вступления в войну союзников, поэтому в кампании 1853 на Дунайском ТВД воен. действия широкого размаха не получили. На Кавк. ТВД воен. действия начались в окт. 1853 внезапным нападением и захватом тур. войсками рос. поста Св. Николая. Гл. силы тур. армии под команд. Абди-паши (ок. 20 тыс. чел.) наступали на Александрополь (Гюмри), а 18-тысячный корпус Али-паши – на Ахалцих. В боях у Баяндура (под Александрополем) и под Ахалцихом передовые отряды рос. войск нанесли поражение тур. войскам и остановили их продвижение. В Башкадыкларском сражении 1853 были разгромлены гл. силы тур. армии на Кавказе. Рос. Черноморский флот с начала К. в. успешно действовал на мор. коммуникациях противника, блокировал тур. флот в портах. Рос. эскадра под команд. вице-адм. П. С. Нахимова 18(30) нояб. в Синопском сражении 1853 полностью уничтожила тур. эскадру. Этой победой рос. флот завоевал господство на Чёрном м. и лишил тур. войска на Кавказе поддержки с моря. В то же время воен. слабость Османской империи предопределила вступление в войну Великобритании и Франции, которые 23.12.1853 (4.1.1854) ввели соединённый союзный флот в Чёрное море. Протест России против нарушения междунар. конвенции о проливах был отвергнут, рос. правительство разорвало дипломатич. отношения с этими странами.
В кампании 1854 на Дунайском ТВД рос. командование предприняло попытку упредить союзников, разгромить тур. армию и изменить ход войны. Воен. действия начались 11(23) марта переправой рос. войск одновременно в районах Браилова, Галаца и Измаила, захватом Исакчи, Тулчи, Мачина, а затем Гирсово. Народ Болгарии приветствовал рос. войска как освободителей от тур. ига. В Сев. Греции вспыхнуло антитурецкое восстание, однако дальнейшее наступление рос. войск было приостановлено из-за нерешительности М. Д. Горчакова. Лишь 4(16) мая по приказу имп. Николая I началась осада Силистрии. Проволочки с началом кампании позволили Великобритании и Франции оформить воен.-политич. союз, разработать план совместных действий и завершить подготовку экспедиц. войск. 15–16(27–28). 3.1854 эти страны объявили войну России и рус.-тур. война переросла в войну России с коалицией европ. государств. Англо-франц. флот (34 линейных корабля, 55 фрегатов, в осн. парусно-паровые с винтовыми двигателями), перейдя к активным действиям на Чёрном м., подверг обстрелу Одессу и др. приморские города, блокировал рос. флот (14 парусных линейных кораблей и 6 фрегатов; 6 пароходофрегатов) в Севастополе. В начале апр. 1854 Австрия совместно с Великобританией и Францией выдвинула ультимативные требования, поддержанные Пруссией, по выводу рос. войск из Молдавии и Валахии. Попытки рос. дипломатов добиться согласия европ. стран на вывод флота союзников из Чёрного м. в обмен на принятие их условий успеха не имели. К концу августа рос. армия покинула занимаемые территории, которые были оккупированы австрийцами.
В июне – июле англо-франко-тур. экспедиц. войска (62 тыс. чел., 134 полевых и 114 осадных орудий) под команд. франц. маршала А. Ж.Л. Сент-Арно и брит. ген. Ф.Дж. Раглана сосредоточились в Варне, а 1–6(13–18) сент. высадились в Евпаторийской бухте. Попытка остановить продвижение противника на рубеже р. Альма (см. Альминское сражение 1854) привела к поражению рос. армии, которая отошла вначале к Севастополю, а затем в район Бахчисарая, оставив Севастополь без прикрытия сухопутных войск. Войска союзников подошли к городу с юга. Англичане захватили Балаклаву, а французы – Камышовую бухту, где были созданы тыловые базы для обеспечения последующих боевых действий. В Севастополе 13(25) сент. объявили осадное положение, началась Севастопольская оборона 1854–55. Попытка союзного командования захватить Севастополь после 9-дневного арт. обстрела, начатого 5(17) окт., окончилась неудачей. Огонь рос. батарей нанёс ощутимый урон осадной артиллерии и кораблям противника, что заставило Раглана и ген. Ф. Канробера (заменившего Сент-Арно) отложить штурм. Рос. войска 13(25) окт. предприняли попытку захвата укреплённой базы англ. войск в районе Балаклавы. Чоргунский отряд (ген.-л. П. П. Липранди) под прикрытием отряда ген.-м. О. П. Жабокритского захватил 1-ю линию редутов, нанёс поражение англ. кавалерии, однако развить тактич. успех не удалось. Новый, генеральный, штурм Севастополя, назначенный союзниками на 6(18) нояб., был сорван Инкерманским сражением 1854, в котором, несмотря на поражение рос. войск, противник понёс значит. потери и, отказавшись от штурма, перешёл к длительной осаде города.
На Кавк. ТВД турки сосредоточили армию Мустафы Зариф-паши численностью до 120 тыс. чел. и в мае 1854 перешли в наступление на александропольском и кутаисском направлениях против 40-тысячного корпуса В. О. Бебутова. Гл. силы корпуса (18 тыс. чел.) в это время отражали вторжение в Вост. Грузию отрядов горцев под предводительством Шамиля. Несмотря на это, рос. войска, действуя отд. отрядами, разгромили турок на р. Чорох, в Кюрюк-Даринском сражении 1854 и заняли Баязет.
Весной 1854 начались боевые действия на Балтийском м., куда были направлены англ. и франц. эскадры под команд. вице-адмиралов Ч. Нейпира и А. Ф. Парсеваль-Дешена (11 винтовых и 15 парусных линейных кораблей, 32 пароходофрегата и 7 парусных фрегатов). Балт. флот состоял из 26 парусных линейных кораблей, 25 фрегатов и корветов, из которых только 11 были паровыми. Для обороны баз с моря рос. моряки впервые использовали минные заграждения. 4(16) авг. противнику удалось овладеть осн. рос. укреплением на Аландских о-вах – Бомарзундом. Попытки высадить др. десанты окончились неудачей. Осенью 1854 союзные корабли покинули Балтийское м. На севере в 1854 неск. англ. и франц. кораблей вошли в Белое м. и безуспешно пытались атаковать Соловецкие о-ва. На Дальнем Востоке в авг. 1854 англо-франц. эскадра предприняла попытку овладеть Петропавловским Портом (см. Петропавловска оборона 1854). Однако, потерпев поражение, союзная эскадра ушла от берегов Камчатки. Боевые действия на этих ТВД имели второстепенное значение, союзники преследовали цель заставить рос. командование отвлечь их силы от гл. театра – Крымского. В декабре к враждебной России англо-франц. коалиции подключилась Австрия (см. Венский союзный договор 1854), однако в воен. действиях участия не принимала.
14(26).1.1855 по требованию Франции в войну вступило Сардинское королевство, направившее в Крым 15-тысячный корпус (ген. А. Ла Мармора). В феврале рос. командование предприняло неудачную попытку овладеть Евпаторией, после чего вступивший на престол имп. Александр II сместил с поста команд. Крымской армией (128 тыс. чел., в т. ч. 43 тыс. чел. в Севастополе) А. С. Меншикова и назначил вместо него М. Д. Горчакова. Однако смена командующих уже не могла изменить положение дел. В течение весны и лета 1855 союзные войска (175 тыс. чел.) провели 5 многосуточных арт. обстрелов и предприняли неск. штурмов Севастополя. В результате последнего из них 27 авг. (8 сент.) была захвачена ключевая позиция в системе обороны Севастополя – Малахов курган. Рос. командование приняло решение покинуть город и перейти на сев. берег Севастопольской бухты. Оставшиеся корабли были затоплены. Ослабленные союзные войска, заняв юж. часть города, не смогли продолжать наступление.
На Балтийском м. в 1855 действовали англо-франц. эскадры (20 винтовых линейных кораблей, 32 пароходофрегата и корвета, 18 др. судов) под команд. контр-адмиралов Р. Дандаса и Ш. Пено. После подрыва нескольких кораблей на рос. минах у Кронштадта противник активности не проявлял. Его действия в осн. ограничивались блокадой и обстрелом побережья. В конце июля он безуспешно пытался захватить Гельсингфорс (Хельсинки) и прикрывавшую его крепость Свеаборг. К концу ноября англо-франц. эскадры покинули Балтийское м. На Белом м. 6 кораблей союзников в июне – сентябре вели блокадные действия, эффективность которых была незначительной. На Кавк. ТВД в мае началось наступление гл. сил Отд. Кавк. корпуса (ген. от инф. Н. Н. Муравьёв; 40 тыс. чел.) на эрзурумском направлении и последующая блокада 33-тысячного тур. гарнизона в крепости Карс. Высадка на Черноморском побережье Кавказа тур. экспедиц. корпуса Омер-паши (45 тыс. чел.) и его наступление из Сухума с целью деблокады Карса успеха не имели. Лишённый поддержки гарнизон крепости 16(28) нояб. капитулировал. Омер-паша с остатками разгромленного корпуса отошёл к Сухуму, откуда в февр. 1856 на кораблях эвакуировался в Турцию. Дорога на Эрзурум оказалась открытой, но приход зимы и затруднения с подвозом продовольствия не позволили рос. войскам продолжить наступление. К этому времени воен. и экономич. возможности сторон были практически исчерпаны, воен. действия прекратились на всех ТВД. После смерти имп. Николая I возобновились переговоры в Вене, а 18(30).3.1856 был подписан Парижский мир 1856, подведший итог Крымской войне.
Поражение в К. в. было обусловлено экономич. и воен. отсталостью России, громоздкий забюрократизиров. аппарат гос. управления не смог обеспечить подготовку страны к войне, а ошибки рос. дипломатии привели к политич. изоляции России. Война явилась важным этапом в развитии воен. иск-ва. После неё армии большинства стран были оснащены нарезным оружием, парусный флот заменён паровым. В ходе К. в. обнаружилась несостоятельность тактики колонн, получили развитие тактика стрелк. цепей и элементы позиц. войны. Результаты К. в. обусловили проведение экономич., социальных и воен. реформ в России. Потери рос. армии за время войны составили св. 522 тыс. чел., турок – ок. 400 тыс. чел., французов – 95 тыс. чел., англичан – 22 тыс. чел.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.