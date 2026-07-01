КРЫМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Сын надворного советника, из дворян. Окончил Псковский кадетский корпус. 1.9.1890 поступил в l-е военное Павловское училище. 7.11.1891 получил звание портупей-юнкера. 3.12.1891 получил звание старшего портупей-юнкера. 4.8.1892 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 5.8.1891) с назначением в 6-ю артиллерийскую бригаду. 28.7.1892 произведен в поручики (со старшинством с 5.8.1895). 19.7.1898 произведен в штабс-капитаны. 9.10.1899 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 28.5.1902 окончил академию по 1-му разряду и произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 29.5.1902 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Варшавского военного округа. С 31.10.1902 по 7.3.1904 прикомандирован к 182-му пехотному резервному Гроховском полку для цензового командования ротой. 17.2.1904 назначен старшим адъютантом при штабе 4-го Сибирского армейского корпуса. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 23.11.1905 произведен в подполковники за боевые отличия (со старшинством с 10.7.1904). 24.12.1905 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе 14-ro армейского корпуса. 14.11.1906 назначен и. д. делопроизводителя мобилизационного отдела Главного штаба. 6.12.1908 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением в должности (14.3.1909 мобилизационный отдел передан в Главное управление Генерального штаба). С 8.5.1909 по10.9.1909 прикомандирован к 5-му Финляндскому стрелковому полку для цензового командования батальоном. 19.9.1910 назначен начальником отделения Главного управления Генерального штаба. 27.9.1910 назначен начальником 4-го отделения мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба. 15.7.1911 назначен командиром 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. 25.11.1913 назначен и. д. генерала для поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа. Участник Первой мировой войны. 18.7.1914 прикомандирован к штабу 2-й армии с назначением и. д. генерала для поручений при командующем 2-й армией. 7.9.1914 назначен командующим бригадой 2-й Кубанской казачьей дивизии. 6.12.1914 произведен в генерал-майоры с утверждением в должности. 27.3.1915 назначен начальником Уссурийской конной бригады (с 1.12.1915 – дивизия). 18.12.1915 назначен командующим Уссурийской конной дивизией. 7.4.1917 назначен командиром 3-го конного корпуса. 29.4.1917 произведен в генерал-лейтенанты. Принял активное участие в выступлении генерала Л.Г. Корнилова в августе 1917 г. 24.8.1917 назначен Л.Г. Корниловым командующим Отдельной (Петроградской) армией и получил приказ занять Петроград, разоружить гарнизон и распустить Петроградский совет. 28.8.1917 передовые войска Крымова заняли Лугу. 29.8.1917 продвижение войск Крымова было окончательно остановлено на участке Вырица-Павловск из-за разобранных железнодорожных путей. 30.8.1917 выехал в Петроград на переговоры с А.Ф. Керенским. 31.8.1917 после переговоров, поняв, что будет обвинен в мятеже, поехал на квартиру друга семьи ротмистра Журавского, где застрелился. 26.9.1917 исключен из списков умершим.

Жена: Мария Зуиславовна. Дети: Лев (род. 13.9.1895), Евгений (род. 23.7.1899).