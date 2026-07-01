КРЫЛОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА

Родилась в 1976 г. Окончила Государственный университет гуманитарных наук в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Писатель и читатель: Жоффруа де Ла Тур Ландри и интеллектуальная среда во Франции кон. XIV-XVI вв.

Старший научный сотрудник Центра «История частной жизни и повседневности» Института всеобщей истории РАН .

Учителя : Ю.Л.Бессмертный, П.Ю.Уваров

Область интересов : Средневековая история Франции; интеллектуалы XIV-XV века: писатель, читатель и книга; дидактические сочинения.

Сочинения: «Остерегайтесь светских волокит!». Рыцарь Жоффруа де Ла Тур Ландри о благородном обществе // Французский ежегодник. Вып.2. М., 2001;

Жоффруа де Ла Тур Ландри: «и задумал я написать книгу…» // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2003;

«Ты плохо меня создал, я сделала себя лучше…» (Мужской взгляд на украшение женской внешности, XIV в.) // Социальная история – 2003. М., 2003;

Представления анжуйского рыцаря XIV века о смерти // Homo historicus: Сб. памяти Ю.Л. Бессмертного. М., 2003.

Автор и общество в позднесредневековой Франции. «Книга поучений дочерям» Жоффруа де Ла Тура Ландри. М.:Индрик, 2014. 448 с., илл.

Книги французского придворного Риго д`Урейя. (О реконструкции частной библиотеки позднего Средневековья). // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 32. СПб: Дмитрий Буланин, 2013.С. С. 226-241.

Тайна фламандского свитка. Рец. на: Габдрахманов П.Ш. Странный средневековый свиток Загадки описания алтарных трибутариев в аббатстве св. Петра в Генте XIII в. Книга I. М.: ИВИ РАН, 2012.// Средние века. Вып. 74 (1-2). С.374-379.

«Car trop somes encor enfant». Литературное детство во Франции XII в. Рец. на: Гаффни Ф. «Представления детства и юности в старофранцузских нарративных текстах». Фарнэм: Эшгейт, 2011. Gaffney Ph. «Constructions of Childhood and Youth in Old French Narrative». Farnham: Ashgate, 2011. // Детские чтения. №3. 2013. С. 273-277.

Переиздание: «Нынче всякий упражняется в злословии». Французские поучительные трактаты XV в. и историческая реконструкция // ЭНОЖ «История». Событие-образ-реконструкция. Историко-художественные тексты как основа исторической реконструкции. Выпуск 6(22). М., 2013. (http://www.history.jes.su/s207987840000589-6-1 )

Переиздание: Выразить себя в словах: французский придворный Риго д`Урей и его фрески (кон. XV- нач. XVI в.) // ЭНОЖ «История». Событие-образ-реконструкция. Историко-художественные тексты как основа исторической реконструкции.Выпуск 6(22). М., 2013 ( http://www.history.jes.su/s207987840000598-6-1 )

«Неудачно сказанное слово опаснее удачного удара мечом». Речь в придворной повседневности Бургундии XV в. // Французские ежегодник-2014. С. 151-166.

«Все оттенки цвета…» (От редакции) // Французские ежегодник-2014. С.5-7.

Портрет незнакомки на фоне эпохи: о новом издании «Мемуаров» Маргариты де Валуа// Французский ежегодник-2014. С. 368-374.

Французские издатели «Рыцаря де Ла Тура» в XVI в.:своеобразие издательских стратегий. // Sub specie historiae culturalis. Сборник памяти А.Л. Ястребицкой. / Под ред. С.И. Лучицкой. М., 2014. С.98-107