КРЫЛОВ ПОРФИРИЙ НИКИТИЧ

Советский художник, график, создатель карикатур, член объединения «Кукрыниксы», член Академии художеств СССР (1947), народный художник СССР (1958).

Биография и творчество

Первоначально обучался изобразительному искусству в студии при заводе. Затем поступил в Высшие художественно-технические мастерские. Там проходил обучение с 1921 по 1928 гг., затем учился в аспирантуре у Петра Петровича Кончаловского.

В 1920-е гг. живописные предпочтения Порфирия Крылова были весьма разнообразны. Он писал пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины. Последние со временем стали вызывать его особенный интерес. Совместно со своими друзьями, художниками-графиками Михаилом Куприяновым и Николаем Соколовым они основали ставшую знаменитой творческую группу «Кукрыниксы». Художники работали во многих жанрах - карикатуры, книжные иллюстрации, картины на исторические темы. Критики 1930-х гг. высоко оценивали произведения «Кукрыниксов», бесспорно отдавая должное как их мастерству, так и общности политических и жизненных воззрений, чувству вкуса и, наконец, искренней личной дружбе.

Однако Крылов трудился не только в компании единомышленников, но и отдельно от них. Художником написано немало пейзажных картин. Среди его любимых мест для работы на пленэре Поленово, Ока и ее окрестности, Кострома, Абрамцево и др. В его работах видно, как глубоко он чувствует природу, ее свет и цветовые оттенки, ее движение и дыхание.

Путешествуя по Франции, Италии, Болгарии, Крылов продолжал писать восхитительные этюды. Художник неоднократно представлял свои работы на международных и российских выставках. Некоторые из них помещены в Третьяковскую галерею и Русский Музей, флорентийскую галерею Уффици и др.

Крылов носил звание Героя Социалистического труда (1972), был обладателем двух Орденов Ленина (1962,1972) и др., лауреатом Ленинской (1965), пятикратно Сталинской (1942, 1947, 1949, 1950, 1951) и Государственной премии СССР (1975).

Скончался в 1990 г., погребен на Новодевичьем кладбище.