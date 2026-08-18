КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович
Российский мореплаватель.
Дворянин. В 1788 выпущен из Мор. кадетского корпуса гардемарином в связи с недостатком офицерского состава в период рус.-швед. войны 1788–90 (см. Русско-шведские войны), участвовал в Гогландском сражении 1788 на корабле «Мстислав», «состоя за мичмана», в 1789 за успехи произведён в мичманы, принял участие в Эландском морском бою 1789. В 1793 в составе группы из нескольких моряков направлен волонтёром в Великобританию для совершенствования в мор. деле. Был размещён на эскадру, отправлявшуюся к Сев. Америке, посетил г. Галифакс, Бермудские о-ва, о. Барбадос, г. Нью-Йорк; участвовал в сражении с франц. флотом у берегов Канады. В 1798 на брит. корабле попал в Калькутту, провёл в Индии около года, в это время на купеч. судне посетил Китай, ознакомился с состоянием торговли. Возвратился в Россию в 1799 на торговом судне Великобритании. В янв. 1802 направил письмо вице-президенту Адмиралтейств-коллегии Н. С. Мордвинову с предложением плана кругосветного путешествия, в этом же году был назначен начальником первой рос. кругосветной экспедиции (1803–06), в состав которой входили корабли, закупленные в Великобритании, – «Надежда» (водоизмещение 450 т, ком. – капитан-лейтенант К.) и «Нева» (350 т, ком. – капитан-лейтенант Ю. Ф. Лисянский). Осн. задачи экспедиции – доставка первого рос. посольства в Японию, провианта в Петропавловск и в Рус. Америку (Новоархангельск), географич. наблюдения по пути следования, опись о. Сахалин и устья р. Амур. 26.7(7.8).1803 корабли вышли из Кронштадта, в марте 1804 обошли мыс Горн, войдя в Тихий ок. После посещения Гавайских о-вов экспедиция, сохраняя общее командование К., разделилась: «Нева» направилась в Новоархангельск, а «Надежда» – на Камчатку и затем в Японию (г. Нагасаки). В Японии «Надежда» с рос. посольством провела под арестом св. 6 мес, Япония посольство не приняла, в торговле России отказала (в то же время обеспечила судно бесплатным провиантом). В апр. 1805 «Надежда» вышла из порта и, пройдя вдоль зап. побережья Японии, проследовала в Охотское м.; были исследованы юж. и вост. побережья Сахалина, затем судно снова прибыло на Камчатку. В авг. 1806 экспедиция вернулась в Кронштадт через Индийский и Атлантический океаны. Во время плавания К. впервые были выполнены разнообразные океанографич. и метеорологич. наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено начало систематич. исследованиям океана; К. произвёл опись части Курильских о-вов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Описание путешествия и результаты океанологич. и этнографич. исследований, сведения о наречиях народов, обитающих на юж. оконечности Сахалина, о местной музыке и др. К. изложил в 3-томном труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях "Надежде" и "Неве"» (1809–12; 3-е изд. 1976), к которому были приложены атлас карт и рисунков разл. территорий, зарисовки облика жителей, рисунки животных, рыб. По окончании плавания была выбита медаль с изображением К. С 1811 К. – инспектор, в 1827–1842 директор Мор. кадетского корпуса, где отменил телесные наказания, организовал офицерские классы, ввёл преподавание начертательной геометрии, химии, создал библиотеку и музей корпуса. По инициативе К. снаряжена кругосветная мор. экспедиция под начальством О. Е. Коцебу. В 1823–26 К. опубликовал «Атлас Южного моря» в 2 томах, содержащий историко-географич. анализ обширных рос. и иностр. источников. С 1827 чл. Адмиралтейского совета и Учёного к-та Мор. штаба, чл.-учредитель РГО (1845) и др. науч. обществ. Именем К. назван ряд природных объектов (проливов, островов, мысов, гор) в Тихом океане и др.