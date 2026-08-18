КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович

Российский мо­ре­пла­ва­тель.

Дво­ря­нин. В 1788 вы­пу­щен из Мор. ка­дет­ско­го кор­пу­са гар­де­ма­ри­ном в свя­зи с не­дос­тат­ком офи­цер­ско­го со­ста­ва в пе­ри­од рус.-швед. вой­ны 1788–90 (см. Рус­ско-швед­ские вой­ны ), уча­ст­во­вал в Гог­ланд­ском сра­же­нии 1788 на ко­раб­ле «Мсти­слав», «со­стоя за мич­ма­на», в 1789 за ус­пе­хи про­из­ве­дён в мич­ма­ны, при­нял уча­стие в Эланд­ском мор­ском бою 1789. В 1793 в со­ста­ве груп­пы из не­сколь­ких мо­ря­ков на­прав­лен во­лон­тё­ром в Ве­ли­ко­бри­та­нию для со­вер­шен­ст­во­ва­ния в мор. де­ле. Был раз­ме­щён на эс­кад­ру, от­прав­ляв­шую­ся к Сев. Аме­ри­ке, по­се­тил г. Га­ли­факс, Бер­муд­ские о-ва, о. Бар­ба­дос, г. Нью-Йорк; уча­ст­во­вал в сра­же­нии с франц. фло­том у бе­ре­гов Ка­на­ды. В 1798 на брит. ко­раб­ле по­пал в Каль­кут­ту, про­вёл в Ин­дии око­ло го­да, в это вре­мя на ку­печ. суд­не по­се­тил Ки­тай, оз­на­ко­мил­ся с со­стоя­нием тор­гов­ли. Воз­вра­тил­ся в Рос­сию в 1799 на тор­го­вом суд­не Ве­ли­ко­бри­та­нии. В янв. 1802 на­пра­вил пись­мо ви­це-пре­зи­ден­ту Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии Н. С. Морд­ви­но­ву с пред­ло­же­ни­ем пла­на кру­го­свет­но­го пу­те­ше­ст­вия, в этом же го­ду был на­зна­чен на­чаль­ни­ком пер­вой рос. кру­го­свет­ной экс­пе­ди­ции (1803–06), в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли ко­раб­ли, за­ку­п­лен­ные в Ве­ли­ко­бри­та­нии, – «На­де­ж­да» (во­до­из­ме­ще­ние 450 т, ком. – ка­пи­тан-лей­те­нант К.) и «Не­ва» (350 т, ком. – ка­пи­тан-лей­те­нант Ю. Ф. Ли­сян­ский ). Осн. за­да­чи экс­пе­ди­ции – дос­тав­ка пер­во­го рос. по­соль­ст­ва в Япо­нию, про­ви­ан­та в Пе­тро­пав­ловск и в Рус. Аме­ри­ку (Но­во­ар­хан­гельск), гео­гра­фич. на­блю­де­ния по пу­ти сле­до­ва­ния, опись о. Са­ха­лин и устья р. Амур. 26.7(7.8).1803 ко­раб­ли вы­шли из Крон­штад­та, в мар­те 1804 обо­ш­ли мыс Горн, вой­дя в Ти­хий ок. По­сле по­се­ще­ния Га­вай­ских о-вов экс­пе­ди­ция, со­хра­няя об­щее ко­ман­до­ва­ние К., раз­де­ли­лась: «Не­ва» на­пра­ви­лась в Но­во­ар­хан­гельск, а «На­де­ж­да» – на Кам­чат­ку и за­тем в Япо­нию (г. На­гаса­ки). В Япо­нии «На­де­ж­да» с рос. посоль­ст­вом про­ве­ла под аре­стом св. 6 мес, Япо­ния по­соль­ст­во не при­ня­ла, в тор­гов­ле Рос­сии от­ка­за­ла (в то же время обес­пе­чи­ла суд­но бес­плат­ным про­ви­ан­том). В апр. 1805 «На­деж­да» вы­шла из пор­та и, прой­дя вдоль зап. по­бе­ре­жья Япо­нии, про­сле­до­ва­ла в Охот­ское м.; бы­ли ис­сле­до­ваны юж. и вост. по­бе­ре­жья Са­ха­ли­на, за­тем суд­но сно­ва при­бы­ло на Кам­чат­ку. В авг. 1806 экс­пе­ди­ция вер­ну­лась в Крон­штадт че­рез Ин­дий­ский и Ат­лан­ти­че­ский океа­ны. Во вре­мя пла­ва­ния К. впер­вые бы­ли вы­пол­не­ны раз­но­об­раз­ные океа­но­гра­фич. и ме­тео­ро­ло­гич. на­блю­де­ния в Ат­лан­ти­че­ском, Ти­хом и Ин­дий­ском океа­нах, по­ло­же­но на­ча­ло сис­те­ма­тич. ис­сле­до­ва­ни­ям океа­на; К. про­из­вёл опись час­ти Ку­риль­ских о-вов, по­бе­ре­жий Са­ха­ли­на, Кам­чат­ки, не­ко­то­рых ост­ро­вов Япо­нии. Опи­са­ние пу­те­ше­ст­вия и ре­зуль­та­ты океа­но­ло­гич. и эт­но­гра­фич. ис­сле­до­ва­ний, све­де­ния о на­реч­и­ях на­ро­дов, оби­таю­щих на юж. око­неч­но­сти Са­ха­ли­на, о ме­ст­ной му­зы­ке и др. К. из­ло­жил в 3-том­ном тру­де «Пу­те­ше­ст­вие во­круг све­та в 1803, 1804, 1805 и 1806 го­дах на ко­раб­лях "На­де­ж­де" и "Не­ве"» (1809–12; 3-е изд. 1976), к ко­то­ро­му бы­ли при­ло­же­ны ат­лас карт и ри­сун­ков разл. тер­ри­то­рий, за­ри­сов­ки об­ли­ка жи­те­лей, ри­сун­ки жи­вот­ных, рыб. По окон­ча­нии пла­ва­ния бы­ла вы­би­та ме­даль с изо­бра­же­ни­ем К. С 1811 К. – ин­спек­тор, в 1827–1842 ди­рек­тор Мор. ка­дет­ско­го кор­пу­са, где от­ме­нил те­лес­ные на­ка­за­ния, ор­га­ни­зо­вал офи­цер­ские клас­сы, ввёл пре­по­да­ва­ние на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии, хи­мии, соз­дал биб­лио­те­ку и му­зей кор­пу­са. По ини­циа­ти­ве К. сна­ря­же­на кру­го­свет­ная мор. экс­пе­ди­ция под на­чаль­ст­вом О. Е. Ко­це­бу. В 1823–26 К. опуб­ли­ко­вал «Ат­лас Юж­но­го мо­ря» в 2 то­мах, со­дер­жа­щий ис­то­ри­ко-гео­гра­фич. ана­лиз об­шир­ных рос. и иностр. ис­точ­ни­ков. С 1827 чл. Ад­ми­рал­тей­ско­го со­ве­та и Учё­но­го к-та Мор. шта­ба, чл.-уч­ре­ди­тель РГО (1845) и др. на­уч. об­ществ. Име­нем К. на­зван ряд при­род­ных объ­ек­тов (про­ли­вов, ост­ро­вов, мы­сов, гор) в Ти­хом океа­не и др.