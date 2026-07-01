ИВАН ФЁДОРОВИЧ

ИВАН ФЁДОРОВИЧ - великий князь Ря­зан­ский.

Из ди­на­стии ря­зан­ских Рю­ри­ко­ви­чей , сын Фё­до­ра Оль­го­ви­ча, внук великого князя ря­зан­ско­го Оле­га Ива­но­ви­ча и великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го, отец Ва­си­лия Ива­но­ви­ча. Управ­ле­ние ря­дом тер­ри­то­рий и сбор до­хо­дов в Ря­зан­ском великом княжестве Иван Федорович де­лил с великим князем прон­ским Ива­ном Вла­ди­ми­ро­ви­чем, про­во­див­шим са­мо­сто­ятельную по­ли­ти­ку. По пред­по­ло­же­нию Л. В. Че­реп­ни­на, около 1417 года Иван Федорович за­клю­чил до­го­вор с великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем I Дмит­рие­ви­чем, имев­ший, ве­ро­ят­но, про­мос­ков­ский ха­рак­тер.

Осе­нью 1425 года ря­зан­ское по­гра­ни­чье под­верг­лось на­бе­гу ор­дын­цев, Иван Федорович вы­слал вой­ско, дог­нав­шее и раз­гро­мив­шее их. В на­ча­ле августа 1427 года в ре­зуль­та­те по­хо­дов великого князя Ви­тов­та на по­гра­нич­ные тер­ри­то­рии Зо­ло­той Ор­ды Иван Федорович, на­ря­ду с великими князь­я­ми твер­ским, прон­ским и но­во­силь­ским, при­знал над со­бой его сю­зе­ре­ни­тет [в 1430 году вме­сте с ни­ми вы­ез­жал в Тро­ки (ны­не Тра­кай) на не­со­сто­яв­шую­ся ко­ро­на­цию Ви­тов­та]. В об­мен на за­щи­ту от внеш­ней опас­но­сти при­зна­вал его по­ли­тическое стар­шин­ст­во, обе­щал слу­жить ему про­тив внеш­них вра­гов, в т. ч. тех, кто хо­тел бо­роть­ся про­тив вну­ка Ви­тов­та - великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча. При этом Иван Федорович от­ка­зы­вал­ся от пра­ва за­клю­чать с кем-ли­бо до­го­во­ры или сою­зы без со­гла­сия Ви­тов­та. В слу­чае кон­флик­та ме­ж­ду Московским великим княжеством, его удель­ны­ми князь­я­ми и Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) Иван Федорович дол­жен был под­дер­жи­вать Ви­тов­та «без хит­ро­сти». Эта за­ви­си­мость от ВКЛ стои­ла Ивану Федоровичу временные по­те­ри стра­те­ги­че­ски важ­ных зе­мель в вер­ховь­ях реки Дон с го­ро­да­ми Ту­ла, Бе­ре­стей и др. В 1430-1432 годах в свя­зи с на­ча­лом меж­до­усоб­ной борь­бы за власть в ВКЛ Иван Федорович ос­во­бо­дил­ся от его сю­зе­ре­ни­те­та.

Что­бы объ­е­ди­нить­ся в борь­бе про­тив внеш­них и, оче­вид­но, внутренних вра­гов, великий князь Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич вме­сте с уг­лич­ским князем Кон­стан­ти­ном Дмит­рие­ви­чем, мо­жай­ским князем Ива­ном Ан­д­рее­ви­чем, бе­ло­зер­ским князем Ми­хаи­лом Ан­д­рее­ви­чем и бо­ров­ско-сер­пу­хов­ским князем Ва­си­ли­ем Яро­сла­ви­чем за­клю­чи­ли осе­нью 1432 года до­го­вор с Иваном Федоровичем. В начале 1434 года во вре­мя обо­ст­ре­ния Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов Иван Федорович по­сы­лал свою рать на Га­лич. По­сле по­ра­же­ния Ва­си­лия II Иван Федорович был вы­ну­ж­ден при­знать власть великого князя мо­с­ков­ско­го Юрия Дмит­рие­ви­ча и вес­ной 1434 года за­клю­чил с ним до­го­вор, ко­то­рый, од­на­ко, дей­ст­во­вал не­дол­го из-за вне­зап­ной смер­ти великого кня­зя мо­сков­ско­го 05.06.1434 года. В то же вре­мя Иван Федорович уда­лось вер­нуть у ВКЛ свои вла­де­ния с го­ро­да­ми Ту­ла и Бе­ре­стей. Иван Федорович су­мел на­вя­зать и за­клю­чить с деть­ми умер­ше­го великого князя прон­ско­го Ива­на Вла­ди­ми­ро­ви­ча (во гла­ве с князем Фё­до­ром Ива­но­ви­чем) вы­год­ный для се­бя до­го­вор, ус­та­но­вив свой сю­зе­ре­ни­тет над Прон­ским великим княжеством. В слу­чае ка­ких-ли­бо кон­флик­тов ме­ж­ду ря­зан­ски­ми и прон­ски­ми князь­я­ми тре­тей­ским судь­ёй дол­жен был вы­сту­пать великий князь мо­с­ков­ский, а ес­ли бы ему не уда­лось их рас­су­дить, - ми­тро­по­лит. Ес­ли ре­ше­ние по­след­не­го не ис­пол­ня­лось, то рас­су­дить кня­зей те­перь дол­жен был опять великий князь мо­с­ков­ский.

Вес­ной 1437 года, в 1438 году и 1442 году вла­де­ния Ивана Федоровича под­вер­га­лись ор­дын­ским на­бе­гам XIII-XV веков, ор­дын­цы ра­зо­ря­ли ря­зан­ское по­гра­ни­чье, рас­по­ло­жен­ное на спор­ных с Ор­дой зем­лях, за­хва­ты­ва­ли по­гра­нич­ные сё­ла и «по­лон». В этой борь­бе по­ли­ти­ка Ивана Федоровича вы­ну­ж­ден­но но­си­ла обо­ро­нительный ха­рак­тер и не вы­хо­ди­ла за пре­де­лы Ря­зан­ско­го княжества. Он при­нял на служ­бу кня­зей Елец­ких, ко­то­рые в 1-й четверти XV века бы­ли вы­ну­ж­де­ны ос­та­вить свои вла­де­ния в Ле­во­бе­реж­ном По­до­нье. Зи­мой 1443/1444 года зем­ли Ивана Федоровича бы­ли ра­зо­ре­ны вой­ска­ми ор­дын­ско­го ца­ре­ви­ча Мус­та­фы. Не имея воз­мож­но­сти са­мо­стоя­тель­но про­ти­во­сто­ять ос­тав­шим­ся на зи­мов­ку ор­дын­цам, ря­зан­цы об­ра­ти­лись за по­мо­щью к великому князю мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию II.

Со­глас­но дей­ст­во­вав­ше­му с Иваном Федоровичем до­го­во­ру, великий князь мо­сков­ский вы­слал вой­ска под ко­мандованием князя В. И. Обо­лен­ско­го и боя­ри­на А. Ф. Гол­тяе­ва. На реке Лис­тань (ны­не река Ли­ст­вян­ка) - при­то­ке реки Ока - московские и ря­зан­ские вой­ска, а так­же их мор­дов­ские со­юз­ни­ки на­нес­ли по­ра­же­ние вой­скам ца­ре­ви­ча Мус­та­фы и за­хва­ти­ли в плен ряд ор­дын­ских кня­зей. В чис­ле со­юз­ни­ков русских кня­зей ле­то­пи­си впер­вые упо­ми­на­ют ря­зан­ских ка­за­ков. Временное ос­лаб­ле­ние уг­ро­зы со сто­ро­ны Ор­ды, Московская усо­би­ца и борь­ба за власть в ВКЛ в 1445-1447 годах по­зво­ли­ли Ивану Федоровичу пол­но­стью под­чи­нить се­бе Прон­ское великое кня­же­ст­во, пра­ви­те­ли ко­то­ро­го бе­жа­ли в ВКЛ.