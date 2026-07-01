ИВАН ФЁДОРОВИЧ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ - великий князь Рязанский.
Из династии рязанских Рюриковичей, сын Фёдора Ольговича, внук великого князя рязанского Олега Ивановича и великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского, отец Василия Ивановича. Управление рядом территорий и сбор доходов в Рязанском великом княжестве Иван Федорович делил с великим князем пронским Иваном Владимировичем, проводившим самостоятельную политику. По предположению Л. В. Черепнина, около 1417 года Иван Федорович заключил договор с великим князем московским Василием I Дмитриевичем, имевший, вероятно, промосковский характер.
Осенью 1425 года рязанское пограничье подверглось набегу ордынцев, Иван Федорович выслал войско, догнавшее и разгромившее их. В начале августа 1427 года в результате походов великого князя Витовта на пограничные территории Золотой Орды Иван Федорович, наряду с великими князьями тверским, пронским и новосильским, признал над собой его сюзеренитет [в 1430 году вместе с ними выезжал в Троки (ныне Тракай) на несостоявшуюся коронацию Витовта]. В обмен на защиту от внешней опасности признавал его политическое старшинство, обещал служить ему против внешних врагов, в т. ч. тех, кто хотел бороться против внука Витовта - великого князя московского Василия II Васильевича. При этом Иван Федорович отказывался от права заключать с кем-либо договоры или союзы без согласия Витовта. В случае конфликта между Московским великим княжеством, его удельными князьями и Великим княжеством Литовским (ВКЛ) Иван Федорович должен был поддерживать Витовта «без хитрости». Эта зависимость от ВКЛ стоила Ивану Федоровичу временные потери стратегически важных земель в верховьях реки Дон с городами Тула, Берестей и др. В 1430-1432 годах в связи с началом междоусобной борьбы за власть в ВКЛ Иван Федорович освободился от его сюзеренитета.
Чтобы объединиться в борьбе против внешних и, очевидно, внутренних врагов, великий князь Василий II Васильевич вместе с угличским князем Константином Дмитриевичем, можайским князем Иваном Андреевичем, белозерским князем Михаилом Андреевичем и боровско-серпуховским князем Василием Ярославичем заключили осенью 1432 года договор с Иваном Федоровичем. В начале 1434 года во время обострения Московской усобицы 1425-1453 годов Иван Федорович посылал свою рать на Галич. После поражения Василия II Иван Федорович был вынужден признать власть великого князя московского Юрия Дмитриевича и весной 1434 года заключил с ним договор, который, однако, действовал недолго из-за внезапной смерти великого князя московского 05.06.1434 года. В то же время Иван Федорович удалось вернуть у ВКЛ свои владения с городами Тула и Берестей. Иван Федорович сумел навязать и заключить с детьми умершего великого князя пронского Ивана Владимировича (во главе с князем Фёдором Ивановичем) выгодный для себя договор, установив свой сюзеренитет над Пронским великим княжеством. В случае каких-либо конфликтов между рязанскими и пронскими князьями третейским судьёй должен был выступать великий князь московский, а если бы ему не удалось их рассудить, - митрополит. Если решение последнего не исполнялось, то рассудить князей теперь должен был опять великий князь московский.
Весной 1437 года, в 1438 году и 1442 году владения Ивана Федоровича подвергались ордынским набегам XIII-XV веков, ордынцы разоряли рязанское пограничье, расположенное на спорных с Ордой землях, захватывали пограничные сёла и «полон». В этой борьбе политика Ивана Федоровича вынужденно носила оборонительный характер и не выходила за пределы Рязанского княжества. Он принял на службу князей Елецких, которые в 1-й четверти XV века были вынуждены оставить свои владения в Левобережном Подонье. Зимой 1443/1444 года земли Ивана Федоровича были разорены войсками ордынского царевича Мустафы. Не имея возможности самостоятельно противостоять оставшимся на зимовку ордынцам, рязанцы обратились за помощью к великому князю московскому Василию II.
Согласно действовавшему с Иваном Федоровичем договору, великий князь московский выслал войска под командованием князя В. И. Оболенского и боярина А. Ф. Голтяева. На реке Листань (ныне река Листвянка) - притоке реки Ока - московские и рязанские войска, а также их мордовские союзники нанесли поражение войскам царевича Мустафы и захватили в плен ряд ордынских князей. В числе союзников русских князей летописи впервые упоминают рязанских казаков. Временное ослабление угрозы со стороны Орды, Московская усобица и борьба за власть в ВКЛ в 1445-1447 годах позволили Ивану Федоровичу полностью подчинить себе Пронское великое княжество, правители которого бежали в ВКЛ.