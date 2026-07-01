КРУЗ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Биография и служба на флоте

Родился в семье датчанина, служившего морским офицером в России с 1723 г. После смерти отца ему покровительствовал Джеймс Кеннеди, занимавшийся его воспитанием и впоследствии усыновивший молодого Александра. В 1747 г. Круз сдавал экзамен для поступления на флот, но из-за плохого знания русского языка, был взят лишь на место гардемарина. Кеннеди, узнав об этом, отправил его в Англию для занятия морским делом. Оттуда он вернулся в 1753 г. и успешно сдал экзамен, получив чин унтер-лейтенанта и был зачислен в русский флотом сроком на два года. Во время Семилетней войны , в 1761 г. получил ранение при осаде Кольберга. В 1769 г. принял участие в Первой Архипелагской экспедиции во главе корабля «Св. Евстафий Плакида», проявил себя вместе с командой во время Хиосского сражения (1770 г.), вступив в абордажный бой с командой турецкого флагманского корабля. Во время этого боя оба судна взлетели на воздух. А.И. Круз оказался в воде, лишь чудом избежав гибели, поскольку матросу не хотели его спасать, из-за его чрезмерной жесткости к ним во время службы. За сражение Александр Иванович получил орден Св. Георгия 4 степени. После победы русского флота в Чесменском сражении в июне 1770 г. Круз стал командиром трофейного линейного корабля «Родос». Однако командование судном было недолгим, в ноябре судно попало в шторм, пристало к берегу, где команда подверглась нападению местных жителей. Команда подожгла судно. После возвращения в Россию, в 1773 г. Крузу была доверена особая миссия по перевозке из города Любек принцессы Вильгельмины, ставшей супругой великого князя Павла Петровича. В 1776 г. получил чин капитана бригадирского ранга. В 1777 г. получил назначение на Черноморский флот. В 1778 г. во главе Азовской фамилии, которой удалось не допустить высадки турок в Крым. В январе 1779 г. получил чин контр-адмирала и переведен по прошению в Санкт-Петербург. В 1783 г. произведен в вице-адмиралы. Во время русско-шведской войны 1788-1790 гг. Круз во главе русской эскадры встретил шведский флот у Красной Горки. Несмотря на превосходство в артиллерии и количестве судов, русской эскадре удалось разбить превосходящие силы противника и не допустить шведский флот к Кронштадту. Екатерина II наградила Круза орденом Св. Александра Невского, а также табакеркой с надписью: «Громами отражая гром, он спас Петровы град и дом». После тяжелого поражения шведского флота в Выборгском сражении, получил чин адмирала. 16 января 1797 г. император Павел I наградил прославленного флотоводца орденом Св. Андрея Первозванного. Похоронен в Кронштадте на лютеранском кладбище. После его смерти один из островов в заливе Аляска получил его имя.