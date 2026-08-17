КРУТОЙ (КРУТ)

Крутой (Крут — как краткая форма общеславянского прилагательного, более употребительная в древние времена, Cruto) — вагрийский племенной вождь, верховный князь ободритов в 1066—1092.

О его биографии преимущественно известно из «Славянской хроники» Гельмольда. В 1066 ободриты подняли восстание против Готшалька и христианской княжеской верхушки под знаменами возвращения к язычеству. Князь был убит, христианские миссионеры вместе с епископом Джоном Скоттом и новообращенные были или казнены, или изгнаны. Во главе государства встал сын Готшалька — Будивой (Бутуй), однако племенная знать испугалась, что тот начнет мстить за убийство отца, и призвала на трон К., сына Грина. К., видимо, был избран вождем ободритов на вече. Сыновья Готшалька бежали из страны: Будивой к саксонцам, Генрих к датчанам. При помощи саксонского герцога Магнуса Будивой пытался вернуть власть, но попал в ловушку, и был убит в Плуне. После победы над своим противником К. совершил разорительные набеги на Гамбург и Шлезвиг, покорил саксонские племена Нордальбингии и расширил свои владения до устья Лабы. По свидетельству Гельмольда, несколько сот саксонских семей бежали от славян К. вглубь Германии, поселившись в Гарце.

30-летнее правление К. было относительно спокойным и прошло без внешних угроз. Империя не могла противостоять могущественному славянскому князю, так как в это время погрязла во внутренних и внешних конфликтах (восстание в Саксонии против Салической династии , конфликт императора Генриха IV и папы Григория VII ). Враждебный к ободритам союз племен лютичей также в это время вступил в период внутренних междоусобиц. Победа язычества, видимо, укрепляла племенной патрикуляризм и позиции архаичных институтов. Как считает Х. Ловмяньский, К. распространял в своих владениях культ Подаги (Прове), племенного бога своей княжеской резиденции Плони. В отличие от лютичских и ругийских двухчленных и семантически понятных божеств (Триглав, Яровит, Святовит и др.), имя Подаги, как и имена других ободритских божеств, односоставное и не очень понятное. Кроме того, К., видимо, также привез в свои владения из разоренной епископом Бурхардом Ретры изваяние коня Радогоста.

Около 1093 ободриты были атакованы младшим сыном Готшалька Генрихом, который при помощи датского флота и верных ему славянских отрядов совершил несколько опустошительных набегов на Старгард (современный Ольденбург в Гольштейне). К. был вынужден разрешить Генриху вернуться на родину. По словам Гельмольда, ободритский князь планировал хитростью уничтожить соперника, но осуществиться замыслу помешала его жена Славина, которая потеряла интерес к стареющему мужу и захотела выйти замуж за Генриха. По мнению Н. П. Грацианского, К., не имея потомства, захотел сделать Генриха своим наследником и положить конец вражде с родом Готшалька. По соглашению с женой К., Генрих пригласил князя на пир и вероломно лишил его жизни, подослав к нему датского убийцу.

Ист.: Гельмольд из Босау. Славянская хроника. М., 1963. С. 78—84, 96—97.

Лит.: Грацианский Н. П. Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в Средние века. М., 1943. С. 20—21; Ронин В. К., Флоря Б. Н. Государство и общество у полабских и поморских славян // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне. VI—XII вв.). М., 1991. C. 116—137; Beyer W. G. König Kruto und sein Geschlecht: eine historische Untersuchung über die Abstammung des großherzoglich-meklenburgischen Fürstenhauses // Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 13. 1848. S. 3—55; Turasiewicz A. Dzieje polityczne Obodrzyców. Kraków, 2004; Wachowski K. Słowiańszczyzna Zachodnia. Poznań, 2000.