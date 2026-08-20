КРУМБАХЕР КАРЛ

Крумбахер (нем. Krumbacher), Карл (23.09.1856, Кюрнах, Бавария — 12.12.1909, Мюнхен) — немецкий филолог, профессор Мюнхенского университета.

Один из основателей немецкой школы византиноведения. Получил образование в Мюнхенском университете. В 1883 защитил диссертацию, посвященную изводам греко-латинских глоссариев и разговоров Псевдо-Досифея. В 1884 стал профессором Мюнхенского университета. После зашиты диссертации предметом исследования К. стали произведения византийского гимнографа Романа Сладкопевца (VI в.). Для того чтобы собрать рукописный материал, К. предпринял в 1884 путешествие по Греции, посетив Аттику, Константинополь, Малую Азию и о. Патмос. Подготовка к изданию рукописей была связана с необходимостью представить сочинения Романа Сладкопевца в контексте византийской литературы, что осложнялось отсутствием соответствующего обзора. Более того, многие сочинения византийских авторов оставались неисследованными и неизданными. Решить указанную проблему был призван труд К. «История византийской литературы», в котором он определил круг византийских памятников, выделил их жанровые особенности и этапы развития. Автор последовательно развивал тезис о том, что данная литература являлась не прямым продолжением античной, как считалось ранее, а самостоятельным явлением культуры, основанном на классической традиции и имеющим свои специфические особенности. Названный труд был высоко оценен известными византинистами (Дж. Б. Бьюри, М. Троем, Г. Гельцером) и способствовал выделению византийской литературы как особого предмета исследования, что в свою очередь послужило импульсом для специального подхода к сочинениям раннехристианских авторов (исследования А. Эрхарда) и документам.

К. был основан семинар, а затем кафедра средне- и новогреческой филологии в Мюнхенском университете, ставшем центром византиноведческих исследований в Германии. Помимо этого, благодаря усилиям историка, в 1892 было учреждено первое европейское международное периодическое издание, посвященное истории Византийской империи, — «Византийский журнал» («Byzantinische Zeitschrift»), в котором он занимал должности главного редактора и составителя библиографического раздела. В 1898, также под руководством К., был начат выпуск периодической серии исследований «Византийский архив» («Byzantinische Archiv»).

Исследования К. в области византийской литературы были продолжены известным немецким историком и филологом А. Гейзенбергом.

Соч.: De codicibus quibus Interpretamenta Pseudodositheana nobis tradita sunt. Dissertation. München, 1883; Geschichte der byzantinischen Literatur bis Ende des Oströmischen Reiches. München, 1891.

Лит.:К. Крумбахер. Некролог // Известия Императорской Академии Наук. 1910. Сер. 6. № 2. С. 117—130; КурбатовГ.Л. История Византии (историография). Л., 1975. С. 98—99; Jeffreys E., Haldon J. Cormack R. Byzantine Studies as an Academic Discipline // The Oxford Handbook of Byzantine studies / Ed. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cornack. Oxford, 2008. P. 5.