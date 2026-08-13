«КРУГЛОГО СТОЛА» КОНФЕРЕНЦИЯ 1949 (ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1949)

«Круглого столa» конференция 1949 (Гаагская конференция 1949) — юридически оформила признание Королевством Нидерландов суверенитета Индонезии.

Состоялась в Гааге 23 августа — 2 ноября 1949; участвовали представители Нидерландов, Республики Индонезии и различных движений, выступавших за превращение Индонезии в федеративное государство (делегация от Федеральной консультативной ассамблеи). Председательствовал на конференции премьер-министр Нидерландов В. Дрес.

По завершении работы конференции были подписаны хартия о передаче суверенитета Индонезии, статут Нидерландско-Индонезийского союза и ряд соглашений, частично повторивших положения Лингаджатского (1947) и Ренвильского (1948) соглашений.

Участники конференции одобрили нидерландский план создания федерации Соединенных Штатов Индонезии (СШИ), в которую помимо Республики Индонезии вошли еще 15 государственных образований (штатов). Западный Ириан (западная часть о. Новая Гвинея) остался под властью Нидерландов. СШИ объявлялись равноправным членом Нидерландско-Индонезийского Союза, созданного по образцу Британского Содружества наций (см. Содружество ). Королева Нидерландов становилась лишь его номинальной главой. Союз был оформлен скорее как международный договор, нежели как прочное межгосударственное объединение: общими органами являлись только постоянный секретариат и арбитражный суд. Фактически во всех сферах внешней политики, внешней торговли и обороны федерация индонезийских государств оставалась под контролем Нидерландов.

Индонезия обязывалась консультироваться с Нидерландами по вопросам финансовой и внешнеторговой политики. Финансовое и экономическое соглашение предусматривало восстановление существовавших до 1942 прав собственности и концессий иностранных предпринимателей (прежде всего нидерландских); безвозмездная национализация любых предприятий запрещалась; налогообложение иностранных компаний должно было гарантировать им «достаточную прибыль», а предприятия, главные конторы которых находились за границей, полностью освобождались от уплаты налогов. Нидерландские компании и подданные получили одинаковые экономические права с индонезийцами; предусматривался также переход бывших нидерландских колониальных чиновников на службу в государственные учреждения Индонезии. На Индонезию возлагалась основная часть долга колониального правительства.

В соответствии с соглашением по военным вопросам армия и флот бывшей метрополии отзывались из Индонезии, но для обучения индонезийской армии (в нее вошла часть бывших колониальных войск) там оставалась нидерландская военная миссия (2 тыс. человек), что позволяло Нидерландам контролировать индонезийскую армию. По просьбе одной из сторон другая сторона брала на себя обязательство предоставить войска в ее распоряжение.

Все соглашения, подписанные 2 ноября 1949 на «К. с.» к., в середине декабря 1949 были ратифицированы парламентами сторон-участниц. 16 декабря 1949 президентом СШИ был избран Сукарно , а 27 декабря 1949 Нидерланды официально передали государственный суверенитет СШИ, вступавшим в Нидерландско-Индонезийский союз.

17 августа 1950 СШИ были официально распущены и образовано унитарное государство Республика Индонезия. 10 августа 1954 Индонезия расторгла Нидерландско-Индонезийский союз как ущемлявший ее интересы, в апреле 1956 он окончательно прекратил свое существование. Проблема Западного Ириана урегулирована нидерландско-индонезийским соглашением от 15 августа 1962, закрепившим передачу Индонезии суверенитета над этой территорией с 1 мая 1963.

Лит.: Цыганов В. А. История Индонезии. Ч. 2. М., 1993;Ide Anak Agung Gde Agung. Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945—1965. The Hague, 1973; Damste O., Siboroetorop J. P., Jilderda B. Nederland — Indonesia dalam abad kedoea — poeloeh: pembitjaraan ringkas tentang toemboehnya perimbangan ketataneggaraan. Jakarta, 1949; Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar sebagaimana diterima pada Persidangan Umum yang kedua Terlangsung Tangal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota ‘S-Gravenhage (Results of the Round Table Conference as Accepted at the Plenary Session on 2 November 1949 at the Knight’s Hall [Parliament Building] in the Hague). Djakarta, 1949.