«КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ» 1909 («ТРАГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»)

«Кровaвая неделя» 1909 («Трагическая неделя») — волнения в Каталонии, продолжавшиеся с 26 июля по 2 августа 1909.

Поводом стала объявленная правительством А. Мауры мобилизация резервистов для отправки в Марокко, где проводилась карательная операция в связи с убийством марокканцами нескольких испанцев. Помимо антиколониальных и антивоенных настроений, протест был вызван социальными причинами. Рабочие не имели средств, чтобы откупиться от мобилизации, а покидая семьи, оставляли их без средств к существованию. Социалисты активно поддержали протест, призывая к всеобщей забастовке. 26 июля в Барселоне забастовка обернулась неконтролируемым восстанием, с сооружением баррикад и боями на улицах города. Протесты распространились и на другие города не только Каталонии, но и всей Испании, сопровождаясь жесткими антиклерикальными выступлениями и требованиями установления республики. Провал марокканской карательной операции способствовал усилению волны протестов. Восстание удалось подавить силами военных за неделю. За этим последовали массовые аресты и казни, вызвавшие единодушный протест оппозиции. Вследствие «К. н.» Маура был отправлен в отставку, дало трещину политическое равновесие «Пакта дель Пардо», произошла консолидация левых сил Испании, предоставившая новые возможности социалистам и анархо-синдикалистам.

Лит.: Эпштейн А. Л. Барселонская «трагическая неделя» 1909 г. // Вопросы истории. 1983. № 8. Медников И. Ю., Волков М. С. Возрождение Испании // История Испании. Т. 2. От войны за испанское наследство до начала XXI века. М., 2014; Connely Ullman J. La Semana Trágica. Madrid, 1972; García Rodríguez J. C. ¿Arde Barcelona? La Semana Trágica, la Prensa y la caída de Maura. Astorga, 2010; Tusell J. Antonio Maura. Una biografía política. Madrid, 1994.