КРОМВЕЛЬ, ТОМАС (англ. Thomas Cromwell)

Один из идеологов Реформации в Англии, канцлер казначейства с 1532 по 1540 года.

Совершенно незнатного происхождения Томас Кромвель в молодые годы уехал на континент, где воевал в качестве наемника на полях Итальянских войн, служил в банкирском доме и участвовал в различных авантюрах. Бурный и решительный характер позволили Кромвелю добиться весьма значительных успехов в делах, которыми он занимался. В 1520 г. он уже прочно обосновался в Англии, сначала как торговец шерстью, потом как юрист.

В 1624 г. он поступил на службу к лорду-канцлеру королевства всесильному (на тот момент) кардиналу Томасу Уолси. Успешно ведя дела, он завоевал доверие и зарекомендовал себя на службе короны. Ему удалось не потерять доверия после опалы Уолси. Уже в 1530 г. он входит в Тайный совет короля. По мере развития тяжбы с разводом короля, Кромвель все больше вставал на позиции реформы Церкви. Он участвовал в формировании Палаты Общин, сумев сделать ее максимально лояльной Генриху и его планам. Отставка в 1532 г. была для него и партии Реформации безусловной победой.

Кромвель занимался практической стороной вопроса реформирования Церкви Англии, главным образом, ликвидацией монастырей и увеличением за счет них доходов короны. После казни Анны Болейн его положение не пошатнулось, однако после неудачного брака короля с протестанткой Анной Клевской, позиции католической партии при дворе вновь были усилены и в 1540 г. Кромвель был арестован по обвинению в государственной измене, а затем казнен отсечением головы.