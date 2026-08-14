КРОМВЕЛЬ РИЧАРД

Кромвель (англ. Cromwell), Ричард (04.10.1626, Хантингдон — 12.07.1712, Чезант) — лорд-протектор Англии (03.09.1658 — 25.05.1659).

Третий сын лидера Английской революции XVII в. О. Кромвеля . В годы 2-й гражданской войны К. служил в парламентской армии (1647, 1648), при протекторате дважды избирался в Палату общин (1654, 1656), в 1657 был введен в Государственный совет, стал членом Палаты лордов, получил в командование полк. После смерти отца в 1658 К. был провозглашен протектором. К. принял решение созвать парламент, чтобы решить проблему государственного долга и укрепить режим. В январе 1659 парламент признал К. протектором, однако активная группировка республиканцев начала кампанию против режима протектората. Генеральный совет армии направил в адрес парламента петицию, требуя выплаты задолженности, в ответ парламент запретил офицерам проводить собрания. В апреле 1659 собрание офицеров вынудило К. распустить парламент и согласиться на возвращение в армию офицеров-республиканцев, уволенных О. Кромвелем. В мае 1659 республиканцы и младшие офицеры армии потребовали включить в состав парламента депутатов распущенного в 1653 так называемого охвостья Долгого парламента . 7 мая 1659 парламент проголосовал за упразднение протектората, это решение было признано армией и флотом. 25 мая 1659 К. был низложен, власть перешла к так называемому охвостью Долгого парламента. С началом реставрации Стюартов в 1660 уехал во Францию. В 1680 вернулся в Англию, жил под именем Джон Кларк.

Лит.: Hutton R. British Republic 1649—1660. Basingstoke, 2000.