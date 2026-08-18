КРОМЕР ЭВЕЛИН БЭРИНГ

Кромер (англ. Cromer), Эвелин Бэринг, 1-й граф Кромер (26.02.1841, Норфолк — 29.01.1917, Лондон) — британский государственный деятель, дипломат, колониальный администратор.

Сын Генри Бэринга, британского финансиста и политика германского происхождения. Обучался в Королевской военной академии Вулидж, окончив которую служил на Корфу, на Мальте и Ямайке. В 1869 закончил Штабной колледж, служил по Военному ведомству. В 1872—1876 был частным секретарем своего кузена, вице-короля Индии лорда Нортбрука. В Индии показал себя талантливым администратором викторианского склада. Здесь сформировались и его представления о будущем колониальных народов: только сильная британская власть, способная провести необходимые реформы, может обеспечить им порядок, процветание и защиту.

В 1877 Бэринг впервые прибыл в Египет, в качестве представителя британских кредиторов в Кассе египетского государственного долга. В 1879 был назначен британским контролером долга. В 1880—1883 — член совета вице-короля Индии, отвечал за финансы. В 1883, после британской оккупации Египта, Бэринг вернулся в страну в качестве британского агента и генерального консула. В этом качестве он находился в Египте на протяжении 24 лет. Опираясь на влияние и военную мощь Британии, К. приобрел громадное влияние на хедива и его министров. Он стал практически полновластным правителем страны и главным авторитетом по египетским делам в Британии. Бэринг установил в Египте систему так называемого завуалированного протектората, в которой важные решения принимались и проводились в жизнь английскими администраторами, занимавшими ключевые позиции в качестве советников египетского правительства. Они могли смещать египетских должностных лиц, не согласных выполнять распоряжения британского правительства. К 1887 финансовая ситуация стабилизировалась, а после того как британцы убедили правительство Египта отказаться от претензий на Судан, последовал период благосостояния. Бэринг был весьма щепетилен в расходовании государственных средств, уделял значительное внимание сельскому хозяйству, ирригационным работам, что также способствовало развитию страны. В 1892 возведен в пэрское достоинство с титулом барона К. В 1901 — виконт Эррингтон, граф К. Деншавайский эпизод, когда жители египетской деревни были сурово наказаны за нападение на британских офицеров, вызвал широкий общественный резонанс, затронувший и К. Либеральное правительство Кемпбелл-Баннермана приняло решение проводить более мягкую политику в отношении Египта. Весной 1907 К. вышел в отставку по состоянию здоровья. По возвращении в Великобританию занимался политической деятельностью, отстаивал в парламенте идеи фритредерства. В ходе Первой мировой войны участвовал в работе комиссии по Дарданеллам. Награжден орденом Заслуг (1906), медалью Альберта Королевского общества искусств (1907). Член Лондонского королевского общества. Почетный член Британской академии (1916).

Соч.: Staff College Essays. London, 1870; Paraphrases and Translations from the Greek. London, 1903; Modern Egypt. Vols. 1—2. New York, 1908; Ancient and Modern Imperialism. London, 1910; Speeches and Miscellaneous Writings, 1882—1911. Edinburgh, 1912; Disraeli. London, 1913; Political & Literary Essays. London, 1913; Abbas II. London, 1915.

Лит.: Brysac Sh. B., Meyer K. E. Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East. New York–London, 2008; Marlowe J. Cromer in Egypt. London, 1970; Owen R. Lord Cromer: Victorian Imperialist, Edwardian Proconsul. Oxford, 2004; Sayyid-Marsot A. L. Egypt and Cromer: a Study in Anglo-Egyptian Relations. New York, 1969; Dundas L. J. L. Lord Cromer: Being the Authorized Life of Evelyn Baring, First Earl of Cromer. London, 1932.