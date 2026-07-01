КРОКАНЫ

Крокaны — пренебрежительное название крестьян в конце XVI в. в Юго-Зап. Франции, восставших против роста государственных налогов, а также грабежей во время Религиозных войн.

Первые восстания К. проходили в Перигоре и Лимузене в 1594—1595; в Керси — в 1624; в Ангумуа, Сентонже, Перигоре, Керси в 1635—1637; в Руэрге — в 1643. Восстания начинались с массовых вооруженных сходок и подачи петиций, затем принимали форму локальных сельских войн, с созданием крестьянских армий на базе объединения отрядов из соседних приходов. В ряде случаев военное руководство осуществлялось местными дворянами. Для подавления восстаний использовались как созываемые местными властями дворянские ополчения, так и регулярные воинские части. Разгромлены в 1645.

Лит.: Поршнев Б. Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623—1648). М.–Л., 1948; Bercé Y.-M. Histoire des croquants. 2 vols. Paris, 1974; Люблинская А.Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630—1642 гг. Л., 1982.