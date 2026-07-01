КРЛЕЖА МИРОСЛАВ

Жизнь и творчество

Окончил классическую гимназию в Загребе, учился в кадетской школе в г. Печ. Во время Балканский войн , бежал в Сербию для того, чтобы стать добровольцем, но не был принят, т.к. его посчитали шпионом. По возвращении в Австро-Венгрию был арестован. В 1915 г. его мобилизовали и отправили на фронт в Галицию . После войны сблизился с левыми интеллектуалами, что нашло отражение и в его литературном творчестве (стихи, пьесы), в межвоенный период редактировал несколько литературных журналов. С 1918 по 1939 г. состоял в запрещенной Компартии Югославии. В 1925 г. совершил поездку в Советский союз, по своим впечатлениям опубликовал книгу «Поездка в Россию». В это время познакомился с И.Б. Тито , что во многом предопределило его судьбу в социалистической Югославии. После провозглашения Независимого государства хорватов в 1941 г. подвергся аресту со стороны гестапо, но вскоре выпущен. Не сотрудничал с новым режимом, его произведения находились под запретом. После освобождения Югославии вновь вступил в партию, а с 1946 г. был заместителем председателя Югославянской академии наук и искусств. Занимал пост директора Югославянского лексиографического института. После смерти писателя в 1983 г. институт получил его имя. В 1958—1961 гг. руководил Союзом писателей Югославии. Последним крупным произведениям писателя стал роман-эпопея «Знамёна» («Zastave», ч. 1–5, 1963–68), переведенный на русский язык в 1984 г. Несмотря на дружбу с И.Б. Тито, в 1967 г. подписал декларацию о названии и положении хорватского литературного языка, опубликованную в загребской газете «Telegram». Симпатизировал деятелям Хорватской весны, заступился за Ф. Туджмана.