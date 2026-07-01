КРИЗИС СБЫТА 1923-1924

Кризис сбыта 1923—1924 — дестабилизация советской экономики, связанная с падением потребления крестьянами промышленной продукции государственных предприятий из-за слишком высоких цен.

С введением хозрасчета при переходе к новой экономической политике промышленные тресты были заинтересованы в получении прибылей и вследствие своего монопольного положения имели возможность повышать цены. Стремление к наращиванию прибыли поощрялось хозяйственным руководством. Заместитель председателя Высшего Совета народного хозяйства Г. Л. Пятаков 16 июня 1923 издал приказ: «Общим руководящим началом деятельности как предприятий, так и ВСНХ на ближайший период, является прибыль...» Если измерять цену промышленных товаров в пудах зерна, то они выросли по сравнению с 1913 в 3—4 раза. Росту цен способствовала спекуляция. Образовались, по выражению Л. Б. Троцкого , «ножницы» цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией. В 1924 были даны указания трестам снижать цены, что создало проблемы для накопления в государственном секторе. Кризис был преодолен также благодаря финансовой реформе 1924 .

Лит.: Архив Троцкого. М., 1990; Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М., 1991; Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. М., 1991; Секушин В. И. Отторжение. НЭП и командно-административная система. Л., 1990; Шубин А. В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 20—30-е гг. М., 2004.