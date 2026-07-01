КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ - перерыв в функционировании общественной системы с позитивным или негативным для неё исходом, переломный момент, тяжёлое переходное состояние.

Раз­ли­ча­ют Кризисы политические: кон­крет­ной об­щественно-по­ли­тической сис­те­мы, вла­сти (ис­пол­ни­тель­ной и/или за­ко­но­да­тель­ной, а так­же от­но­ше­ний ме­ж­ду ни­ми), до­ве­рия об­ще­ст­ва к вла­сти, кон­крет­ных по­ли­тических струк­тур и ин­сти­ту­тов, кон­крет­но­го по­ли­тич. кур­са (в т. ч. на ме­ж­ду­народной аре­не) и др. Во всех слу­ча­ях Кризис политический оз­на­ча­ет, что сис­те­ма (по­ли­ти­ка, по­ли­тический ин­сти­тут), тем или иным об­ра­зом су­ще­ст­вую­щая, эво­лю­цио­ни­рую­щая, раз­ви­ваю­щая­ся или на­хо­дя­щая­ся в со­стоя­нии за­стоя, стаг­на­ции, дос­тиг­ла пре­де­ла сво­их внутренних воз­мож­но­стей (внутренний пре­дел сис­те­мы) или на­тал­ки­ва­ет­ся на мас­си­ро­ван­ное со­про­тив­ле­ние из­вне (внеш­ний пре­дел сис­те­мы) и тем са­мым ис­чер­па­ла ре­сур­сы сво­его су­ще­ст­во­ва­ния ли­бо су­ще­ст­во­ва­ния в дан­ном ви­де.

При­ме­ня­ют­ся различные клас­си­фи­ка­ции Кризисов политических: 1) по сте­пе­ни вне­зап­но­сти (ожи­дае­мые/про­гно­зи­руе­мые, не­ожи­дан­ные); 2) по про­дол­жи­тель­но­сти и ха­рак­те­ру про­те­ка­ния (ско­ро­теч­ные, за­тяж­ные, вре­мен­но за­ту­хаю­щие, с од­ной или не­сколь­ки­ми куль­ми­на­ция­ми); 3) по глу­би­не воз­дей­ст­вия (ре­во­лю­ци­он­ные, ве­ду­щие к кор­рек­ти­ров­ке сис­те­мы); 4) по ши­ро­те ох­ва­та (сис­тем­ные/струк­тур­ные, сег­мент­ные); 5) по внутренним ис­то­кам (ге­не­ти­че­ские, за­ло­жен­ные в сис­те­ме в мо­мент её об­ра­зо­ва­ния, например оши­боч­ное оп­ре­де­ле­ние по­ли­ти­ки, ор­га­нический де­фект по­ли­тической идео­ло­гии, сла­бость вла­сти и т. п.; функ­цио­наль­ные, воз­ни­каю­щие в хо­де функ­цио­ни­ро­ва­ния сис­те­мы в ре­зуль­та­те на­ко­п­ле­ния оши­бок, из­ме­не­ния ус­ловий и т. д.).

В раз­ви­тии Кризисов политических обыч­но вы­де­ля­ют три фа­зы: 1) пред­кри­зис­ную (в ко­то­рой про­яв­ля­ют­ся пер­вые сим­пто­мы Кризиса политического, а сис­те­ма вхо­дит в т. н. зо­ну на­сы­ще­ния, ко­гда её по­тен­ци­ал ис­чер­пы­ва­ет­ся); 2) куль­ми­на­цию (дос­ти­же­ние пре­де­ла раз­ви­тия сис­те­мы); 3) за­клю­чи­тель­ную (раз­ру­ше­ние сис­те­мы, её кор­рек­ти­ров­ка, пе­ре­ход в но­вое со­стоя­ние, соз­да­ние но­вой сис­те­мы, например сме­на кур­са, вла­сти, ре­фор­ма, ре­во­лю­ция и т. д.). Во всех слу­ча­ях, в т. ч. в слу­чае раз­руше­ния сис­те­мы, Кризис политический мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как мо­мент раз­ви­тия, т. е. как пе­ре­ход сис­те­мы в но­вое ка­че­ст­во или об­ра­зо­ва­ние ка­че­ст­вен­но но­вой сис­те­мы. В этом смыс­ле он прин­ци­пи­аль­но от­лича­ет­ся от ка­та­ст­ро­фы, т. е. окон­чательного раз­ру­ше­ния сис­те­мы, пре­кра­ще­ния её раз­ви­тия ли­бо об­ра­зо­ва­ния но­вой сис­те­мы худ­ше­го ка­че­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)