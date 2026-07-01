КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ - перерыв в функционировании общественной системы с позитивным или негативным для неё исходом, переломный момент, тяжёлое переходное состояние.
Различают Кризисы политические: конкретной общественно-политической системы, власти (исполнительной и/или законодательной, а также отношений между ними), доверия общества к власти, конкретных политических структур и институтов, конкретного политич. курса (в т. ч. на международной арене) и др. Во всех случаях Кризис политический означает, что система (политика, политический институт), тем или иным образом существующая, эволюционирующая, развивающаяся или находящаяся в состоянии застоя, стагнации, достигла предела своих внутренних возможностей (внутренний предел системы) или наталкивается на массированное сопротивление извне (внешний предел системы) и тем самым исчерпала ресурсы своего существования либо существования в данном виде.
Применяются различные классификации Кризисов политических: 1) по степени внезапности (ожидаемые/прогнозируемые, неожиданные); 2) по продолжительности и характеру протекания (скоротечные, затяжные, временно затухающие, с одной или несколькими кульминациями); 3) по глубине воздействия (революционные, ведущие к корректировке системы); 4) по широте охвата (системные/структурные, сегментные); 5) по внутренним истокам (генетические, заложенные в системе в момент её образования, например ошибочное определение политики, органический дефект политической идеологии, слабость власти и т. п.; функциональные, возникающие в ходе функционирования системы в результате накопления ошибок, изменения условий и т. д.).
В развитии Кризисов политических обычно выделяют три фазы: 1) предкризисную (в которой проявляются первые симптомы Кризиса политического, а система входит в т. н. зону насыщения, когда её потенциал исчерпывается); 2) кульминацию (достижение предела развития системы); 3) заключительную (разрушение системы, её корректировка, переход в новое состояние, создание новой системы, например смена курса, власти, реформа, революция и т. д.). Во всех случаях, в т. ч. в случае разрушения системы, Кризис политический может рассматриваться как момент развития, т. е. как переход системы в новое качество или образование качественно новой системы. В этом смысле он принципиально отличается от катастрофы, т. е. окончательного разрушения системы, прекращения её развития либо образования новой системы худшего качества.