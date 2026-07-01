КРИЗИС ХЛЕБОЗАГОТОВОК 1928

Кризис хлебозаготовок 1928 — недостаток получения хлеба государством на завершающем этапе новой экономической политики (НЭП).

НЭП должна была обеспечить устойчивые поставки хлеба по государственным ценам в города и накопление средств в государственном секторе для проведения индустриализации . Однако до ее проведения государственная промышленность не могла произвести достаточное количество качественной продукции, потребляемой крестьянами, чтобы обеспечить устойчивое накопление и средства на закупки продовольствия по выгодным для крестьянства ценам. План закупок продовольствия время от времени не выполнялся, так как крестьяне предпочитали потреблять его сами вместо того, чтобы сдавать государству по твердым ценам, обесценивавшимся в ходе инфляции. Крестьяне снижали производство в соответствии с сокращающимися возможностями купить промышленные товары. В 1926—1927 производство хлеба упало на 300 млн пудов. Хлеба не хватало не только для строительства новых предприятий, но и для обеспечения городов. Зимой 1927—1928 в городах впервые с 1921 возникли очереди за хлебом.

Очередная неудача хлебозаготовок убедила И. В. Сталина и его сторонников в том, что модель НЭП, оправдавшая себя в короткий период 1924—1926, не в состоянии дать достаточно средств для индустриализации. В январе 1928 Сталин санкционировал применение «чрезвычайных методов хлебозаготовок», которые дали хлеб в 1928, но лишили крестьян стимулов производить его «излишки». Производство хлеба продолжало падать. Применение насильственного изъятия хлеба вызвало конфликт в руководстве ВКП(б) между сталинской фракцией и «правым уклоном» . Его поражение в 1929 привело к переходу к системе принудительных хлебозаготовок, фактической ликвидации НЭП, коллективизации и форсированной индустриализации.

Лит.: Бухарин Н. И. Избранные труды. М., 1988; Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928—1929 гг. М., 2000; Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. М., 1991; Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888—1938 / Пер. с англ. М., 1988; Шубин А. В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 20—30-е гг. М., 2004.