КРИЖАНИЧ ЮРИЙ

КРИЖАНИЧ ЮРИЙ - хорватский и русский богослов.

Фи­ло­соф, лин­гвист-по­ли­глот, ис­то­рик, эт­но­граф, пуб­ли­цист.

Обу­чал­ся в ка­то­лических се­ми­на­ри­ях За­гре­ба, Ве­ны и Бо­ло­ньи. В 1641 году по­сту­пил в римскую Кол­ле­гию Святого Афа­на­сия, го­то­вив­шую уни­ат­ских мис­сио­не­ров для гре­ков и сла­вян; в том же го­ду ру­ко­по­ложен в ка­то­лические свя­щен­ни­ки. В 1642 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию. В 1642-1646 годах был ка­но­ни­ком в За­гре­бе, со­сто­ял в чис­ле уни­ат­ских мис­сио­не­ров сре­ди вла­хов. Всту­пил в пе­ре­пис­ку с Кон­гре­га­ци­ей по рас­про­стра­не­нию ве­ры (1643), со­об­щив о на­ме­ре­нии ехать в Рос­сию мис­сио­не­ром унии. В 1647 году впер­вые по­се­тил Рос­сию (при­вёз от­ту­да «Ки­рил­ло­ву кни­гу»); в начале 1650-х годов по­бы­вал в Кон­стан­ти­но­по­ле. С 1652 года жил в Ри­ме, за­ни­мал­ся литературной дея­тель­но­стью. Под­го­то­вил сборник «Bib­lio­theca Schismaticorum universa...» (1656), в ко­то­рый во­шли пе­ре­ве­дён­ные на ла­тынь с гре­че­ско­го и цер­ков­но­сла­вян­ского язы­ков ан­ти­ка­то­лические со­чи­не­ния, а так­же оп­ро­вер­же­ния на них. Сборник по­лу­чил вы­сокую оцен­ку Римской ку­рии.

Но­вую ини­циа­ти­ву Крижанича от­пра­вить­ся в Рос­сию па­па Алек­сандр VII (1655-1667 годы) счёл не­свое­вре­мен­ной. Од­на­ко Крижанич, вос­поль­зо­вав­шись пред­ло­же­ни­ем московского по­соль­ст­ва в Ве­не, в 1658 году по­сту­пил на цар­скую служ­бу и вы­ехал в Рос­сию. Свои впе­чат­ле­ния о пу­те­ше­ст­вии че­рез Угор­скую Русь и Ма­ло­рос­сию из­ло­жил в «Опи­са­нии пу­ти от Льво­ва до Мо­ск­вы» и в «Ре­чи к чер­ка­сам». При­быв в 1659 году в Мо­ск­ву, Крижанич на­пра­вил в По­соль­ский при­каз и ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу за­пис­ки о не­об­хо­ди­мо­сти раз­ви­тия на­ук, про­све­ще­ния, про­ве­де­ния ор­фо­гра­фической ре­фор­мы и др. За про­па­ган­ду унии зи­мой 1660/1661 годов Крижанич вы­слан в То­больск, где про­был 16 лет. В 1676 году пе­ре­ве­дён в Со­ло­вец­кий монастырь. Царь Фё­дор Алек­сее­вич удов­ле­тво­рил его прось­бу о вы­ез­де из Рос­сии, что бы­ло ис­клю­чительным слу­ча­ем. В 1677 году Крижанич по­се­лил­ся в Виль­но (Речь По­спо­ли­та). В 1678 году всту­пил в мо­на­ше­ский ор­ден до­ми­ни­кан­цев, при­няв имя Ав­гу­стин, но в 1682 году по­про­сил пап­ско­го нун­ция в Вар­ша­ве об уволь­не­нии из ор­де­на. Крижанич умер или по­гиб под Ве­ной, уча­ст­вуя в во­енном по­хо­де польского ко­ро­ля Яна Со­бес­ко­го про­тив ту­рок-ос­ман.

Крижанич - ав­тор зна­чительного ко­ли­че­ст­ва со­чи­нений, бо́ль­шая часть ко­то­рых опуб­ли­ко­ва­на в XIX веке. Наи­бо­лее из­вес­тен его трак­тат «По­ли­ти­ка» (1663-1666 годы), в ко­то­ром раз­ра­бо­та­на сис­те­ма иде­аль­но­го государственного управ­ле­ния, под­верг­ну­ты кри­ти­ке различные сто­ро­ны жиз­ни русского об­ще­ст­ва и вы­дви­ну­та про­грам­ма его пре­об­ра­зо­ва­ний. Крижанич счи­тал, что в Рос­сии не­об­хо­ди­мо ук­ре­пить сис­те­му центральной вла­сти, ре­фор­ми­ро­вать ар­мию, ре­ор­га­ни­зо­вать внеш­нюю и внутреннюю тор­гов­лю, за­ко­но­да­тель­но за­кре­пить пра­ва всех со­сло­вий. По мне­нию Крижанича, Рос­сия долж­на сыг­рать главную роль в де­ле объ­е­ди­не­ния сла­вян, а для это­го - уси­лить ак­тив­ность на сво­их юго-западных ру­бе­жах. Крижанич по­ла­гал, что основной внеш­не­по­ли­тической за­да­чей Рос­сии яв­ля­ет­ся борь­ба славянских на­родов про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии , при этом он вы­сту­пал про­тив стрем­ле­ния Рос­сии по­лу­чить вы­ход к Бал­тий­ско­му мо­рю. Про­па­ган­ди­руя славянское един­ст­во, Крижанич во мно­гом пред­вос­хи­тил идеи пан­сла­виз­ма. С этим свя­зан и про­ект еди­но­го славянского язы­ка, пред­ло­жен­ный Крижаничем в сочинении «Грам­ма­ти­че­ское изы­ска­ние о рус­ском язы­ке» («Грам­ма­тич­но из­ка­за­ние об рус­ском ие­зи­ку», 1666). Со­глас­но ис­сле­до­ва­ни­ям, пред­ло­жен­ный Крижаничем язык со­сто­ял на 60% из слов об­ще­сла­вян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, на 10% - из рус­ских и цер­ков­но­сла­вян­ских, на 9% - из сер­бо­хор­ват­ских, на 2,5% - из поль­ских, а так­же не­боль­шо­го чис­ла бол­гар­ских, ук­ра­ин­ских и др. слов.

Идее цер­ков­ной унии по­свя­ще­но сочинение «О Бо­же­ст­вен­ном про­ви­де­нии» (1666-1667 годы), в ко­то­ром Крижанич, рас­смат­ри­вая роль Бо­же­ст­вен­но­го про­ви­де­ния в ис­то­рической жиз­ни на­ро­да, до­ка­зы­вал не­со­стоя­тель­ность тео­рии «Мо­ск­ва - тре­тий Рим», ко­то­рая, как он по­ла­гал, про­па­ган­ди­ро­ва­ла изо­ля­цио­низм Русского государства. Те­ме унии по­свя­ще­ны так­же ра­бо­ты «О свя­том кре­ще­нии» («Об све̂том кре­ще̂ню», по­сле 1667) и «Тол­ко­ва­ние ис­то­ри­че­ских про­ро­честв» (1674). В 1680 году в Виль­но Крижанич по вос­по­ми­на­ни­ям пре­бы­ва­ния в Си­би­ри на­пи­сал сочинение «Ис­то­рия о Си­би­ри, или Све­де­ния о цар­ст­вах Си­би­ри и бе­ре­ге Ле­до­ви­то­го и Вос­точ­но­го океа­на, а так­же о ко­че­вых кал­мы­ках и не­ко­то­рые по­ве­ст­во­ва­ния об об­ма­нах юве­ли­ров, ру­до­пла­вов и ал­хи­ми­ков», со­дер­жа­щее цен­ные све­де­ния о гео­гра­фии, на­се­ле­нии, ме­сто­ро­ж­де­ни­ях и про­мыс­лах Си­би­ри.

Сочинения :

Рус­ское го­су­дар­ст­во в по­ло­ви­не XVII века. Ру­ко­пись вре­мен ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. М., 1859-1860 годы. Вып. [1–6];

Собрание сочинений. М., 1891-1892 годы. Выпуски 1-3; По­ли­ти­ка. М., 1965. М., 1997;

По­ли­ти­че­ская ересь. О раб­ст­ве, или О хо­лоп­ст­ве // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. Л., 1979. Т. 33;

Sabrana djela. Zagreb, 1983-1988. Knj. 1-2