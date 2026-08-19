КРИЖАНИЧ ЮРИЙ
КРИЖАНИЧ ЮРИЙ - хорватский и русский богослов.
Философ, лингвист-полиглот, историк, этнограф, публицист.
Обучался в католических семинариях Загреба, Вены и Болоньи. В 1641 году поступил в римскую Коллегию Святого Афанасия, готовившую униатских миссионеров для греков и славян; в том же году рукоположен в католические священники. В 1642 году защитил докторскую диссертацию. В 1642-1646 годах был каноником в Загребе, состоял в числе униатских миссионеров среди влахов. Вступил в переписку с Конгрегацией по распространению веры (1643), сообщив о намерении ехать в Россию миссионером унии. В 1647 году впервые посетил Россию (привёз оттуда «Кириллову книгу»); в начале 1650-х годов побывал в Константинополе. С 1652 года жил в Риме, занимался литературной деятельностью. Подготовил сборник «Bibliotheca Schismaticorum universa...» (1656), в который вошли переведённые на латынь с греческого и церковнославянского языков антикатолические сочинения, а также опровержения на них. Сборник получил высокую оценку Римской курии.
Новую инициативу Крижанича отправиться в Россию папа Александр VII (1655-1667 годы) счёл несвоевременной. Однако Крижанич, воспользовавшись предложением московского посольства в Вене, в 1658 году поступил на царскую службу и выехал в Россию. Свои впечатления о путешествии через Угорскую Русь и Малороссию изложил в «Описании пути от Львова до Москвы» и в «Речи к черкасам». Прибыв в 1659 году в Москву, Крижанич направил в Посольский приказ и царю Алексею Михайловичу записки о необходимости развития наук, просвещения, проведения орфографической реформы и др. За пропаганду унии зимой 1660/1661 годов Крижанич выслан в Тобольск, где пробыл 16 лет. В 1676 году переведён в Соловецкий монастырь. Царь Фёдор Алексеевич удовлетворил его просьбу о выезде из России, что было исключительным случаем. В 1677 году Крижанич поселился в Вильно (Речь Посполита). В 1678 году вступил в монашеский орден доминиканцев, приняв имя Августин, но в 1682 году попросил папского нунция в Варшаве об увольнении из ордена. Крижанич умер или погиб под Веной, участвуя в военном походе польского короля Яна Собеского против турок-осман.
Крижанич - автор значительного количества сочинений, бо́льшая часть которых опубликована в XIX веке. Наиболее известен его трактат «Политика» (1663-1666 годы), в котором разработана система идеального государственного управления, подвергнуты критике различные стороны жизни русского общества и выдвинута программа его преобразований. Крижанич считал, что в России необходимо укрепить систему центральной власти, реформировать армию, реорганизовать внешнюю и внутреннюю торговлю, законодательно закрепить права всех сословий. По мнению Крижанича, Россия должна сыграть главную роль в деле объединения славян, а для этого - усилить активность на своих юго-западных рубежах. Крижанич полагал, что основной внешнеполитической задачей России является борьба славянских народов против Османской империи, при этом он выступал против стремления России получить выход к Балтийскому морю. Пропагандируя славянское единство, Крижанич во многом предвосхитил идеи панславизма. С этим связан и проект единого славянского языка, предложенный Крижаничем в сочинении «Грамматическое изыскание о русском языке» («Грамматично изказание об русском иезику», 1666). Согласно исследованиям, предложенный Крижаничем язык состоял на 60% из слов общеславянского происхождения, на 10% - из русских и церковнославянских, на 9% - из сербохорватских, на 2,5% - из польских, а также небольшого числа болгарских, украинских и др. слов.
Идее церковной унии посвящено сочинение «О Божественном провидении» (1666-1667 годы), в котором Крижанич, рассматривая роль Божественного провидения в исторической жизни народа, доказывал несостоятельность теории «Москва - третий Рим», которая, как он полагал, пропагандировала изоляционизм Русского государства. Теме унии посвящены также работы «О святом крещении» («Об све̂том креще̂ню», после 1667) и «Толкование исторических пророчеств» (1674). В 1680 году в Вильно Крижанич по воспоминаниям пребывания в Сибири написал сочинение «История о Сибири, или Сведения о царствах Сибири и береге Ледовитого и Восточного океана, а также о кочевых калмыках и некоторые повествования об обманах ювелиров, рудоплавов и алхимиков», содержащее ценные сведения о географии, населении, месторождениях и промыслах Сибири.
Сочинения:
Русское государство в половине XVII века. Рукопись времен царя Алексея Михайловича. М., 1859-1860 годы. Вып. [1–6];
Собрание сочинений. М., 1891-1892 годы. Выпуски 1-3; Политика. М., 1965. М., 1997;
Политическая ересь. О рабстве, или О холопстве // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 33;
Sabrana djela. Zagreb, 1983-1988. Knj. 1-2