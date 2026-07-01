КРИЗАНДЕР ФРИДРИХ
КРИЗАНДЕР ФРИДРИХ (Карл Франц Фридрих) - немецкий музыковед.
Окончил философский факультет Ростокского университета. Исследователь и пропагандист творчества Г.Ф. Генделя. В 1856 году в Лейпциге организовал совместно с Г.Г. Гервинусом немецкое Генделевское общество с целью издания по оригинальным рукописям полного собрания сочинений Генделя, в 1871 году возглавил издание (в 1858-1902 годах вышли 93 тома). Автор капитальной биографии Генделя (не завершена). Один из создателей музыкального источниковедения. Основал периодические издания: «Ежегодники музыкальной науки» («Jahrbücher für musikalische Wissenschaft», 1863 и 1867 годы) и «Квартальник музыкальной науки» («Vierteljahrsschrift f ̈ur Musikwissenschaft», совместно с Ф. Шпиттой и Г. Адлером, 1885-1894 годы). Был также главным редактором лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты» («Allgemeine Musikalische Zeitung», 1868-1871 и 1875-1882 годы).
Изданные под редакцией Кризандера 5 томов нотной публикации «Памятников музыкального искусства» («Denkmäler der Tonkunst», 1869-1871 годы) послужили образцом для последующего монументального издания «Памятники немецкой музыки» («Denkmäler deutscher Tonkunst», с 1892 года).
Сочинения:
Über die Moll-Tonart in den Volksgesängen und über das Oratorium. Schwerin, 1853;
G. F. H ̈andel. Lpz., 1858-1867. Bd 1-3. 2. Aufl. Hildesheim, 1966. Bd 1-3;
Händels biblische Oratorien in geschichtlicher Entwicklung. Hamb., 1897. 4. Aufl. Hamb., 1922.