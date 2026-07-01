КРИЗАНДЕР ФРИДРИХ

КРИЗАНДЕР ФРИДРИХ (Карл Франц Фрид­рих) - немецкий музыковед.

Окон­чил фи­лософский факультет Рос­ток­ско­го университета. Ис­сле­до­ва­тель и про­па­ган­дист твор­че­ст­ва Г.Ф. Ген­де­ля. В 1856 году в Лейп­ци­ге ор­га­ни­зо­вал совместно с Г.Г. Гер­ви­ну­сом немецкое Ген­де­лев­ское общество с це­лью из­да­ния по ори­ги­наль­ным ру­ко­пи­сям пол­но­го со­б­ра­ния со­чи­не­ний Ген­де­ля, в 1871 году воз­гла­вил из­да­ние (в 1858-1902 годах вы­шли 93 тома). Ав­тор ка­пи­таль­ной био­гра­фии Ген­де­ля (не за­вер­ше­на). Один из соз­да­те­лей музыкального ис­точ­ни­ко­ве­де­ния. Ос­но­вал пе­рио­дические из­да­ния: «Еже­год­ни­ки му­зы­каль­ной нау­ки» («Jahrbücher für musikalische Wis­sen­schaft», 1863 и 1867 годы) и «Квар­таль­ник му­зы­каль­ной нау­ки» («Vierteljahrss­chrift f ̈ur Musikwissenschaft», совместно с Ф. Шпит­той и Г. Ад­ле­ром, 1885-1894 годы). Был так­же главным редактором лейп­циг­ской «Все­об­щей му­зы­каль­ной га­зе­ты» («Allgemeine Musika­lische Zeitung», 1868-1871 и 1875-1882 годы).

Из­дан­ные под ре­дак­ци­ей Кризандера 5 то­мов нот­ной пуб­ли­ка­ции «Па­мят­ни­ков му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва» («Denkmäler der Tonkunst», 1869-1871 годы) по­слу­жи­ли об­раз­цом для по­сле­дую­ще­го мо­ну­мен­таль­но­го из­да­ния «Па­мят­ни­ки не­мец­кой му­зы­ки» («Denk­mäler deutscher Tonkunst», с 1892 года).

Сочинения:

Über die Moll-Tonart in den Volksge­sän­gen und über das Oratorium. Schwerin, 1853;

G. F. H ̈andel. Lpz., 1858-1867. Bd 1-3. 2. Aufl. Hildesheim, 1966. Bd 1-3;

Händels biblische Oratorien in geschichtlicher Entwick­lung. Hamb., 1897. 4. Aufl. Hamb., 1922.