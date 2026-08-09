КРИВОШЛЫКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Кривошлыков Михаил Васильевич (21.11[03.12].1894, хутор Ушаков Еланской станицы — 11.05.1918, хутор Пономарев) — один из руководителей Донской советской республики (ДСР).

Окончил Донское сельскохозяйственное училище, агроном. Во время Первой мировой войны 1914—1918 — прапорщик, командир пешей разведки, затем командир сотни. В 1917 — председатель полкового комитета и член комитета 5-й Донской казачьей дивизии. Участник Донского войскового круга в мае 1917. С просоветским отрядом прибыл на Дон в начале 1918. На съезде казаков-фронтовиков в ст. Каменской 10 января 1918 избран секретарем Донского казачьего военно-революционного комитета, председателем которого стал Ф. Г. Подтелков . С февраля 1918 — секретарь Донского областного ВРК, левый эсер (см. Левые социалисты-революционеры ). В апреле-мае 1918 — комиссар по делам управления ДСР. После начала восстания казаков против советской власти в мае 1918 отряд во главе с Подтелковым и К. выдвинулся на Верхний Дон, но в хуторе Калашников был захвачен восставшими. 78 участников восстания были расстреляны, а К. и Подтелков — повешены. Этот эпизод описан в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Лит.: Голуб П. А.Правда и ложь о «расказачивании» казаков. М., 2009; Леонтьев Я. В. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М., 2008.