КРИВОШЕИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

КРИВОШЕИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный дея­тель , гоф­мей­стер.

Дво­ря­нин. Отец ар­хие­пи­ско­па Брюс­сель­ско­го и Бель­гий­ско­го Ва­си­лия (Кри­во­шеи­на). Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета (1881). Слу­жил в Зем­ском от­де­ле МВД (1887-1888, 1891-1896 годы), в 1888 году на Даль­нем Вос­то­ке изу­чал ну­ж­ды кре­сть­ян-пе­ре­се­лен­цев в Юж­но-Ус­су­рий­ском крае. Ко­мис­сар по кре­сть­ян­ским де­лам Лен­чиц­ко­го уезда Ка­лиш­ской губернии (1888-1891 годы). Помощ­ник начальника (1896-1902 годы), исполняющий обязанности начальника (1902-1904/1905 годы), начальник (1904/1905-1905 годы) Пе­ре­се­ленческого управ­ле­ния МВД . Член Под­го­то­вительной ко­мис­сии при Ко­ми­те­те Си­бир­ской же­лез­ной до­ро­ги (1897-1905 годы). С 1904 года уча­ст­во­вал в ра­бо­те Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сельскохозяйственной промышленности. Один из раз­ра­бот­чи­ков за­ко­на о пе­ре­селе­ни­ях от 6(19).6.1904 года, об­лег­чив­ше­го пе­ре­се­ле­ние кре­сть­ян и зем­ле­дель­цев-ме­щан из Ев­ропейской Рос­сии за Урал. То­ва­рищ глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем (1905-1906 годы), член Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ме­рах к ук­ре­п­ле­нию кре­сть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния. В феврале 1906 года пред­ста­вил в Со­вет ми­ни­ст­ров про­ект «Пе­реч­ня бли­жай­ших мер к уст­рой­ст­ву зе­мель­но­го бы­та кре­сть­ян», ряд идей ко­то­ро­го лёг в ос­но­ву сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы (об­лег­че­ние по­куп­ки кре­сть­я­на­ми зем­ли в еди­но­лич­ную соб­ст­вен­ность при по­мо­щи Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ка, во­зоб­нов­ле­ние пре­рван­но­го во вре­мя русско-японской вой­ны 1904-1905 годов пе­ре­се­ленческого дви­же­ния, вы­пол­не­ние зем­ле­уст­ро­ительных ра­бот за счёт каз­ны и др.).

Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1906-1917 годы). То­ва­рищ министра фи­нан­сов и уп­рав­ляю­щий Дво­рян­ским зе­мель­ным и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ка­ми (1906-1908 годы). Глав­но­управ­ляю­щий зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­лием [21.5(3.6).1908-26.10(8.11).1915], еди­но­мыш­лен­ник и бли­жай­ший со­труд­ник председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров П.А. Сто­лы­пи­на, ак­тив­но участ­во­вал в про­ве­де­нии аг­рар­ной ре­фор­мы. Кривошеин зна­чи­тель­но рас­ши­рил дея­тель­ность Главного управ­ле­ния по зем­ле­уст­рой­ст­ву и зем­ле­де­лию: при нём ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась и рас­ши­ри­лась дея­тель­ность зем­ле­уст­рои­тель­ных ко­мис­сий, ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло пе­ре­се­лен­че­ст­во, на­ча­то про­ве­де­ние оро­сительных ра­бот на Кав­ка­зе и в Тур­ке­ста­не. Кривошеин спо­соб­ст­во­вал рос­ту до­хо­дов от экс­плуа­та­ции ка­зён­ных ле­сов. Статс-сек­ре­тарь (1910). Счи­тал не­об­хо­ди­мым уве­ли­че­ние ка­пи­та­ло­вло­же­ний в промышленность Си­би­ри и Даль­не­го Во­сто­ка, вве­де­ние там ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, раз­ви­тие со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры (за ак­тив­ную ра­бо­ту в этом на­прав­ле­нии Кривошеина на­зы­ва­ли «ми­ни­ст­ром Ази­ат­ской Рос­сии»).

В 1914 году вы­дви­нул про­грам­му раз­ви­тия эко­но­ми­ки Рос­сии (про­ве­де­ние мас­штаб­ных ме­лио­ра­тив­ных ра­бот, ак­ти­ви­за­ция железнодорожного строительства, со­ору­же­ние ря­да элек­тро­стан­ций и др.), ос­тав­шую­ся не­реа­ли­зо­ван­ной в свя­зи с на­чалом 1-й ми­ро­вой вой­ны. Член Комитета финан­сов (1914-1917 годы). В 1915 году, в ус­ло­ви­ях во­енных неудач Рос­сии в 1-й ми­ро­вой вой­не и кри­зи­са взаи­мо­от­но­ше­ний вла­сти и Государственной ду­мы, вы­сту­пал за удов­ле­тво­ре­ние тре­бо­ва­ний «Про­грес­сив­но­го бло­ка»; один из наи­бо­лее влия­тель­ных чле­нов ли­бе­раль­но­го кры­ла Со­ве­та ми­ни­ст­ров, различные по­ли­тические си­лы рас­смат­ри­ва­ли Кривошеина в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та на пост председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров. В августе 1915 года совместно с 7 чле­на­ми Со­ве­та ми­ни­ст­ров под­пи­сал за­яв­ле­ние Ни­ко­лаю II о «ко­рен­ном раз­но­мыс­лии» с председателем Со­ве­та И.Л. Го­ре­мы­ки­ным. Сто­рон­ник про­ве­де­ния ря­да административных и со­ци­аль­ных ре­форм - вве­де­ния во­ло­ст­но­го зем­ст­ва, урав­не­ния кре­сть­ян в пра­вах с другими со­сло­вия­ми и пр. Член Вер­хов­но­го со­ве­та по при­зре­нию се­мей лиц, при­зван­ных на вой­ну, а так­же се­мей ра­не­ных и пав­ших вои­нов (с 1914 года), глав­но­упол­но­мо­чен­ный Крас­но­го Кре­ста на Западном фрон­те (с 1915 года). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в от­став­ке.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции не­ле­галь­но­го ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го «Пра­во­го цен­тра» (Мо­ск­ва, вес­на 1918 года) и мо­нар­хи­че­ско­го Сове­та го­су­дар­ст­вен­но­го объ­е­ди­не­ния Рос­сии (Ки­ев, октябрь 1918 года; то­ва­рищ председателя). Член «рус­ской де­ле­га­ции» на со­ве­ща­нии с пред­ста­ви­те­ля­ми стран Ан­тан­ты в но­ябре 1918 года в Яс­сах (Ру­мы­ния). Начальник управ­ле­ния снаб­же­ний в пра­ви­тель­ст­ве при глав­но­ко­мандующем Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии генерал-лейтенанте А.И. Де­ни­ки­не (декабрь 1919 - февраль 1920 годов). С мая 1920 года исполняющий обязанности председателя, с ию­ня - председатель Со­ве­та при глав­но­ко­мандующем «Рус­ской ар­мией» генерал-лейтенанте П.Н. Вран­ге­ле (ре­ор­га­ни­зо­ван в Пра­ви­тель­ст­во Юга Рос­сии), на­чал про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы в Кры­му (часть ка­зён­ных и ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель долж­на бы­ла быть пе­ре­да­на кре­сть­я­нам с ус­ло­ви­ем вы­пла­ты ими 1/5 стои­мо­сти сред­не­го уро­жая в те­че­ние 25 лет). С но­ября 1920 года в эмиг­ра­ции.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1915), Почётного ле­гио­на (1915) и др.

Сочинения:

Речь глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем А.В. Кри­во­шеи­на о вы­со­чай­шем ука­зе 9 но­яб­ря 1906 года. СПб., 1909;

По­езд­ка в Си­бирь и По­вол­жье. За­пис­ка П.А. Сто­лы­пи­на и А.В. Кри­во­шеи­на. СПб., 1911;

За­пис­ка глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем о по­езд­ке в Тур­ке­стан­ский край в 1912 году. Пол­та­ва, 1912