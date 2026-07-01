КРИВОШЕИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
КРИВОШЕИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, гофмейстер.
Дворянин. Отец архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1881). Служил в Земском отделе МВД (1887-1888, 1891-1896 годы), в 1888 году на Дальнем Востоке изучал нужды крестьян-переселенцев в Южно-Уссурийском крае. Комиссар по крестьянским делам Ленчицкого уезда Калишской губернии (1888-1891 годы). Помощник начальника (1896-1902 годы), исполняющий обязанности начальника (1902-1904/1905 годы), начальник (1904/1905-1905 годы) Переселенческого управления МВД. Член Подготовительной комиссии при Комитете Сибирской железной дороги (1897-1905 годы). С 1904 года участвовал в работе Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Один из разработчиков закона о переселениях от 6(19).6.1904 года, облегчившего переселение крестьян и земледельцев-мещан из Европейской России за Урал. Товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием (1905-1906 годы), член Особого совещания о мерах к укреплению крестьянского землевладения. В феврале 1906 года представил в Совет министров проект «Перечня ближайших мер к устройству земельного быта крестьян», ряд идей которого лёг в основу столыпинской аграрной реформы (облегчение покупки крестьянами земли в единоличную собственность при помощи Крестьянского поземельного банка, возобновление прерванного во время русско-японской войны 1904-1905 годов переселенческого движения, выполнение землеустроительных работ за счёт казны и др.).
Член Государственного совета по назначению (1906-1917 годы). Товарищ министра финансов и управляющий Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками (1906-1908 годы). Главноуправляющий землеустройством и земледелием [21.5(3.6).1908-26.10(8.11).1915], единомышленник и ближайший сотрудник председателя Совета министров П.А. Столыпина, активно участвовал в проведении аграрной реформы. Кривошеин значительно расширил деятельность Главного управления по землеустройству и земледелию: при нём активизировалась и расширилась деятельность землеустроительных комиссий, широкое распространение получило переселенчество, начато проведение оросительных работ на Кавказе и в Туркестане. Кривошеин способствовал росту доходов от эксплуатации казённых лесов. Статс-секретарь (1910). Считал необходимым увеличение капиталовложений в промышленность Сибири и Дальнего Востока, введение там частной собственности на землю, развитие социальной инфраструктуры (за активную работу в этом направлении Кривошеина называли «министром Азиатской России»).
В 1914 году выдвинул программу развития экономики России (проведение масштабных мелиоративных работ, активизация железнодорожного строительства, сооружение ряда электростанций и др.), оставшуюся нереализованной в связи с началом 1-й мировой войны. Член Комитета финансов (1914-1917 годы). В 1915 году, в условиях военных неудач России в 1-й мировой войне и кризиса взаимоотношений власти и Государственной думы, выступал за удовлетворение требований «Прогрессивного блока»; один из наиболее влиятельных членов либерального крыла Совета министров, различные политические силы рассматривали Кривошеина в качестве кандидата на пост председателя Совета министров. В августе 1915 года совместно с 7 членами Совета министров подписал заявление Николаю II о «коренном разномыслии» с председателем Совета И.Л. Горемыкиным. Сторонник проведения ряда административных и социальных реформ - введения волостного земства, уравнения крестьян в правах с другими сословиями и пр. Член Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов (с 1914 года), главноуполномоченный Красного Креста на Западном фронте (с 1915 года). После Февральской революции 1917 года в отставке.
После Октябрьской революции 1917 года участвовал в организации нелегального антибольшевистского «Правого центра» (Москва, весна 1918 года) и монархического Совета государственного объединения России (Киев, октябрь 1918 года; товарищ председателя). Член «русской делегации» на совещании с представителями стран Антанты в ноябре 1918 года в Яссах (Румыния). Начальник управления снабжений в правительстве при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России генерал-лейтенанте А.И. Деникине (декабрь 1919 - февраль 1920 годов). С мая 1920 года исполняющий обязанности председателя, с июня - председатель Совета при главнокомандующем «Русской армией» генерал-лейтенанте П.Н. Врангеле (реорганизован в Правительство Юга России), начал проведение земельной реформы в Крыму (часть казённых и частновладельческих земель должна была быть передана крестьянам с условием выплаты ими 1/5 стоимости среднего урожая в течение 25 лет). С ноября 1920 года в эмиграции.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1915), Почётного легиона (1915) и др.
Сочинения:
Речь главноуправляющего землеустройством и земледелием А.В. Кривошеина о высочайшем указе 9 ноября 1906 года. СПб., 1909;
Поездка в Сибирь и Поволжье. Записка П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина. СПб., 1911;
Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 году. Полтава, 1912