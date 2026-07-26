КРИВОШЕЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский историк, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения Института истории СПбГУ.

Родился 22 мая 1955 года в Калининграде в семье служащих. В 1982-1984 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1985 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1987 года – сотрудник исторического факультета ЛГУ (в настоящее время – Институт истории СПбГУ): ассистент, с 1992 года – старший преподаватель, с 1994 года – доцент, с 2003 года – профессор. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социальная борьба в Северо-Восточной Руси в XI — начале XIII вв.» В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв.» С 2002 года – заведующий кафедрой исторического регионоведения Института истории СПбГУ.

Автор более 200 научных публикаций, в том числе 12 монографий. В область научных интересов входят история и историография средневековой Руси, историческая география России, история Санкт-Петербурга.

Является председателем редакционной коллегии серии «Русская библиотека» издательства «Наука» (Санкт-Петербург).

Основные сочинения:

Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки. СПб., 2009. (В соавторстве с Р.А. Соколовым.)

Гибель Андрея Боголюбского. Историческое расследование. СПб., 2003.

Государственные люди. Статьи и интервью с переселенцами Карельского перешейка. СПб., 2012.

Древнерусское язычество. СПб., 2005.

История древней и средневековой Руси. СПб., 2005. (В соавторстве с А.Ю. Дворниченко и М.В. Кривошеевым.)

История Российской империи (1861—1894). СПб. Лань, 2000. (В соавторстве с М.В. Кривошеевым.)

М.К. Любавский и его курс исторической географии России. СПб., 2000. (В соавторстве с Т.А. Рисинской.)

Новгородские арабески. СПб., 2014.

О средневековой русской государственности (к постановке вопроса). СПб., 1995.

Россия и степной мир Евразии. СПб., 2005.

Русь и монголы. СПб., 1999.

Собранное. СПб., 2010.