КРИВОШАПКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КРИВОШАПКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - эвенский писатель , публицист.

Об­щественный дея­тель, народный пи­са­тель Рес­пуб­ли­ки Са­ха (Яку­тия). Окон­чил Ле­нинградский государственный пе­да­го­гический институт имени А.И. Гер­це­на (1970). Пе­ча­та­ет­ся с 1965 года.

Основная тема про­из­ве­де­ний Кривошапкина - ис­то­рическая судь­ба эвен­ков, современные про­бле­мы ма­лых на­ро­дов Се­ве­ра. Ав­тор рас­ска­зов для де­тей (сборники «По­езд­ка к оле­ням», 1981, «Мой оле­нё­нок», 1982; «Сын Чик­ти­ка­на», 1988), по­вес­тей (сборник «Бе­лая до­ро­га», 1986), ро­ма­нов («Бе­рег судь­бы», 1988; «Зо­ло­той олень», 1990, на якутском языке; «Ко­че­вье дли­ною в жизнь», 2001); cборников сти­хов «Зем­ля пред­ков», «Пес­ни Се­ве­ра» (оба 1995). Со­ав­тор учеб­ни­ков эвенского язы­ка (1980,1991) и др. Председатель Комитета по про­бле­мам Арк­ти­ки и ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов Се­ве­ра Государственного за­ко­но­дательного со­б­ра­ния Рес­пуб­ли­ки Са­ха (Яку­тия) (2002-2008 годы). Пре­зи­дент Ас­со­циа­ции ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов Се­ве­ра.

Сочинения:

По­ло­во­дье: [Сти­хи и по­эмы]. Якутск, 1983;

Се­вер, боль моя: Ста­тьи, ин­тер­вью, вы­сту­п­ле­ния. Якутск, 2000;

Охот­ник Тор­ми­та. Якутск, 2007.