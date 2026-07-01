КРИВОШАПКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КРИВОШАПКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - эвенский писатель, публицист.
Общественный деятель, народный писатель Республики Саха (Якутия). Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена (1970). Печатается с 1965 года.
Основная тема произведений Кривошапкина - историческая судьба эвенков, современные проблемы малых народов Севера. Автор рассказов для детей (сборники «Поездка к оленям», 1981, «Мой оленёнок», 1982; «Сын Чиктикана», 1988), повестей (сборник «Белая дорога», 1986), романов («Берег судьбы», 1988; «Золотой олень», 1990, на якутском языке; «Кочевье длиною в жизнь», 2001); cборников стихов «Земля предков», «Песни Севера» (оба 1995). Соавтор учебников эвенского языка (1980,1991) и др. Председатель Комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера Государственного законодательного собрания Республики Саха (Якутия) (2002-2008 годы). Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.
Сочинения:
Половодье: [Стихи и поэмы]. Якутск, 1983;
Север, боль моя: Статьи, интервью, выступления. Якутск, 2000;
Охотник Тормита. Якутск, 2007.