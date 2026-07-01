КРИВОПОЛЕНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

КРИВОПОЛЕНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА - русская крестьянка , сказительница , певица.

Ска­зитель­скую тра­ди­цию унас­ле­до­ва­ла от де­да - про­мы­сло­ви­ка Н.Н. Ка­ба­ли­на. Жи­вя в бед­но­сти, большую часть жиз­ни ски­та­лась по де­рев­ням среднего те­че­ния Пи­не­ги. Об­шир­ный ре­пер­ту­ар Кривополеновой вклю­чал бы­ли­ны и ско­мо­роши­ны, ис­то­рические, сва­деб­ные, хо­ро­вод­ные и другие пес­ни, пла­чи. Пepвыe зaпиcи бы­лин с го­ло­са К. cдeлaны в 1900–01 A. Д. Гpи­гopьeвым. С 1915 cкaзки и тек­сты бы­лин, дyxoвных cтиxов, зaгoвopов oт Кривополеновой зa­пи­cывaлa московская фольк­ло­ри­ст­ка O.Э. Oзa­poвcкaя, ко­то­рая ор­га­ни­зо­ва­ла пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния Кривополеновой в 1915 (Мо­ск­ва, Тверь, Пет­ро­град, Ар­хан­гельск) и 1916 годах (Са­ра­тов, Харь­ков, Рос­тов-на-До­ну, Та­ган­рог, Но­во­чер­касск, Ека­те­ри­но­дар, Мо­ск­ва, Во­ло­гда; в Пет­ро­гра­де Кривополенова бы­ла на­гра­ж­де­на се­реб­ря­ной ме­да­лью и почетным ди­пло­мом «За по­лез­ные на­уч­ные тру­ды» РГО).

В 1921 году по при­гла­ше­нию А.В. Лу­на­чар­ско­го Кривополенова уча­ст­во­ва­ла в кон­цер­те на от­кры­тии 3-го кон­грес­са 3-го Ин­тер­на­цио­на­ла в Мо­ск­ве.