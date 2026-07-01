КРИВОНОС МАКСИМ

КРИВОНОС МАКСИМ - украинский военный деятель; черкасский полковник, наказной гетман.

Со­глас­но наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной в ис­то­рио­гра­фии вер­сии, про­ис­хо­дил из кре­сть­ян­ской се­мьи села Виль­ша­на (в ок­ре­ст­но­стях города Умань; ны­не село Виль­ша­на-Сло­бод­ка Уман­ско­го района Чер­кас­ской области Ук­раи­ны). С на­ча­лом Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов про­явил се­бя та­лант­ли­вым вое­на­чаль­ни­ком. За­сад­ный от­ряд под его ко­ман­до­ва­ни­ем от­ли­чил­ся в Кор­сунь­ском сра­же­нии 15-16(25-26).5.1648 года, сыг­рав боль­шую роль в раз­гро­ме польского вой­ска великого ко­рон­но­го гет­ма­на Н. По­тоц­ко­го, поль­но­го ко­рон­но­го гет­ма­на М. Ка­ли­нов­ско­го. Со­брав поч­ти 20-ты­сяч­ную ар­мию, 26-28 ию­ля (5-7 августа) под Ста­ро­кон­стан­ти­но­вом Кривонос на­нёс по­ра­же­ние фор­ми­ро­ва­ни­ям князя И.М. Виш­не­вец­ко­го, за­хва­тил за­мок кня­зей Ост­рож­ских (был ра­нен).

Вы­сту­пал про­тив­ни­ком уси­ле­ния пре­ро­га­тив гет­ма­на в ущерб ин­те­ре­сам ка­зачь­е­го са­мо­управ­ле­ния. В бит­ве под Ли­пов­цем раз­бил вой­ска В.Д. За­слав­ско­го, а под Пи­ляв­ца­ми 11-13(21-23) сентября са­мо­стоя­тель­но ко­ман­до­вал отдельными час­тя­ми ар­мии Б.М. Хмель­ниц­ко­го. За­тем вой­ско Кривоноса, про­дви­га­ясь в глубь Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, за­ня­ло часть зам­ков и на­се­лён­ных пунк­тов, в т. ч. Умань, Не­ми­ров, Вин­ни­цу и др. Во вре­мя оса­ды Льво­ва 15(25) октябряза­нял стра­те­ги­че­ски важ­ный Вы­со­кий За­мок, что под­толк­ну­ло польскую сто­ро­ну на­чать пе­ре­го­во­ры. При­ни­мал уча­стие в штур­мах кре­по­сти За­мос­тье 7-16(17-26) но­ября. Умер у стен кре­по­сти во вре­мя эпи­де­мии чу­мы.