КРИВОНОС МАКСИМ
КРИВОНОС МАКСИМ - украинский военный деятель; черкасский полковник, наказной гетман.
Согласно наиболее распространённой в историографии версии, происходил из крестьянской семьи села Вильшана (в окрестностях города Умань; ныне село Вильшана-Слободка Уманского района Черкасской области Украины). С началом Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов проявил себя талантливым военачальником. Засадный отряд под его командованием отличился в Корсуньском сражении 15-16(25-26).5.1648 года, сыграв большую роль в разгроме польского войска великого коронного гетмана Н. Потоцкого, польного коронного гетмана М. Калиновского. Собрав почти 20-тысячную армию, 26-28 июля (5-7 августа) под Староконстантиновом Кривонос нанёс поражение формированиям князя И.М. Вишневецкого, захватил замок князей Острожских (был ранен).
Выступал противником усиления прерогатив гетмана в ущерб интересам казачьего самоуправления. В битве под Липовцем разбил войска В.Д. Заславского, а под Пилявцами 11-13(21-23) сентября самостоятельно командовал отдельными частями армии Б.М. Хмельницкого. Затем войско Кривоноса, продвигаясь в глубь Правобережной Украины, заняло часть замков и населённых пунктов, в т. ч. Умань, Немиров, Винницу и др. Во время осады Львова 15(25) октябрязанял стратегически важный Высокий Замок, что подтолкнуло польскую сторону начать переговоры. Принимал участие в штурмах крепости Замостье 7-16(17-26) ноября. Умер у стен крепости во время эпидемии чумы.