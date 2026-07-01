КРИВИЧИ

КРИВИЧИ - союз восточно-славянских племён конца 1-го - начала 2-го тысячелетий.

По ар­хео­ло­гическим данным, сфор­ми­ро­ва­лись не позд­нее середины VIII века на тер­ри­то­рии северо-западной Смо­лен­щины и северо-восточной Бе­ло­рус­сии в ре­зуль­та­те ас­си­ми­ля­ции при­шлы­ми сла­вя­на­ми ме­ст­но­го вос­точ­но-балт­ско­го или бал­то-славянского на­се­ле­ния (но­си­те­лей ту­шем­лин­ско-бан­це­ров­ской куль­ту­ры). Со­глас­но «По­вес­ти вре­мен­ных лет», Кривичи за­ни­ма­ли тер­ри­то­рии, рас­по­ло­жен­ные по верх­не­му те­че­нию Вол­ги, Западной Дви­ны и Днеп­ра; западные Кривичи - по­ло­ча­не, по­се­лив­шие­ся в рай­оне реки По­ло­та (пра­вый при­ток Западной Дви­ны) и современного города По­лоцк. Многие ар­хео­ло­ги XX века, в ча­ст­но­сти В.В. Се­дов, счи­та­ли Кривичей но­си­те­ля­ми длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры и де­ли­ли их на «псков­скую» и «смо­лен­ско-по­лоц­кую» груп­пы. В на­стоя­щее вре­мя бо­лее на­дёж­но обос­но­ва­на ги­по­те­за, свя­зы­ваю­щая Кривичей толь­ко с куль­ту­рой смо­лен­ских длин­ных кур­га­нов VIII-X веков. Впер­вые упо­мя­ну­ты в со­чи­не­нии ви­зантийского императора Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го «Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей» (середина X века). На стра­ни­цах русских ле­то­пи­сей Кривичи и оп­ре­де­ле­ние «кривь­ские» встре­ча­ют­ся с 859 по 1161 годы.

В VIII-IX веках, по дан­ным ар­хео­ло­гии , аре­ал Кривичей ох­ва­ты­вал Смо­лен­ское По­дне­п­ро­вье, По­лоц­кое и Смо­лен­ское По­двинье, вер­хо­вья рек Бе­ре­зи­на и Ви­лия. В конце IX-X веках Кривичи ста­ли рас­се­лять­ся в вер­ховь­ях Западной Дви­ны и Вол­ги, а так­же в Бра­слав­ском По­озе­рье (се­ве­ро-за­пад Бе­ло­рус­сии). Ха­рак­тер­ные для куль­ту­ры смо­лен­ских длин­ных кур­га­нов жен­ские ук­ра­ше­ния и ке­ра­ми­ка из­вест­ны и в ря­де тор­го­во-ре­мес­лен­ных по­се­ле­ний се­ве­ро-за­па­да Восточной Ев­ро­пы: в Ла­до­ге (смотри Ста­рая Ла­до­га), Пско­ве, Из­бор­ске, Кам­но и др. Кривичи уча­ст­во­ва­ли в со­бы­ти­ях 859-862 годов, свя­зан­ных с при­зва­ни­ем ва­ря­гов, в по­хо­де нов­го­род­ско­го князя Оле­га на Ки­ев (около 882 года). Че­рез пле­мен­ную тер­ри­то­рию Кривичей про­хо­ди­ли важ­ней­шие тор­го­вые пу­ти Восточной Ев­ро­пы, в т. ч. путь «из ва­ряг в гре­ки», в её гра­ни­цах поя­ви­лись пер­вые го­ро­да - Смо­ленск (пер­во­на­чаль­но на­хо­дил­ся, ве­ро­ят­но, в Гнёз­до­ве), По­лоцк, Ви­тебск, Лу­комль. К середине X века сло­жи­лись две ран­не­го­су­дарственные струк­ту­ры со сто­ли­ца­ми По­лоцк и Смо­ленск, хо­тя главную роль в их фор­ми­ро­ва­нии, по-ви­ди­мо­му, иг­ра­ли не столь­ко Кривичи, сколь­ко про­ник­шее на эту тер­ри­то­рию раз­но­эт­нич­ное на­се­ле­ние, осо­бен­но русско-скандинавская во­ен­но-тор­го­вая ари­сто­кра­тия . В конце X - середине XI веков, по­сле окон­ча­тель­но­го при­сое­ди­не­ния ареа­ла Кривичей к Древнерусскому государству, на ос­но­ве этих ран­не­го­су­дарственных об­ра­зо­ва­ний воз­ник­ли По­лоц­кое кня­же­ст­во и Смо­лен­ское кня­же­ст­во. Кривичи, со­став­ляв­шие основное на­се­ле­ние на­зван­ных кня­жеств, вли­лись в со­став древнерусской на­род­но­сти.

В XI-XII веках Кривичи (точ­нее, их по­том­ки, сме­шав­шие­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми других групп древнерусского на­се­ле­ния) со­хра­ня­ли оп­ре­де­лён­ное куль­тур­ное свое­об­ра­зие. Тер­ри­то­рия их рас­се­ле­ния зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась, она ох­ва­ты­ва­ла на се­ве­ро-вос­то­ке бас­сейн Верх­ней Вол­ги (при­мер­но до впа­де­ния в неё реки Мед­ве­ди­ца) и ме­жду­ре­чье Вол­ги и Мо­ск­вы, на юго-вос­то­ке - бас­сей­ны вер­ховь­ев Уг­ры, Дес­ны и Ипу­ти, на се­ве­ро-за­па­де - ме­ж­ду­ре­чье Западной Дви­ны и Ве­ли­кой, на юго-за­па­де - пра­вые при­то­ки Днеп­ра (при­мер­но до ли­нии Минск - Мо­ги­лёв); в конце X - начале XIII веков на этой тер­ри­тории бы­ло ос­но­ва­но бо­лее 20 древнерусских го­ро­дов. По­гре­бе­ния Кривичей XI-XII веков - тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой в основном на за­пад под по­лу­сфе­рическими кур­га­на­ми. В XI - начале XII веков хо­ро­ни­ли на го­ри­зон­те, час­то на вы­жжен­ной пло­щад­ке, ино­гда в де­ревянных до­мо­ви­нах. В XII веке рас­про­стра­ни­лись тру­по­по­ло­же­ния в ямах, в т. ч. в гро­бах. Ха­рак­тер­ны до­пол­ни­тель­ные и впу­ск­ные по­гре­бе­ния, т. е. под­за­хо­ро­не­ние в кур­ган близ­ких род­ст­вен­ни­ков. К концу XII - началу XIII веков кур­ган­ные на­сы­пи и по­гре­баль­ный ин­вен­тарь прак­ти­че­ски ис­чез­ли, что свя­за­но с рас­про­стра­не­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва. Эт­но­гра­фическое свое­об­ра­зие жен­ско­го кос­тю­ма Кривичей XI-XII веков де­мон­ст­ри­ру­ют в пер­вую оче­редь брас­ле­то­образ­ные и ромбощитковые ви­соч­ные коль­ца с за­вя­зан­ны­ми кон­ца­ми и пло­ские под­вес­ки-конь­ки «смо­лен­ско­го ти­па»; ори­ги­наль­ны так­же жен­ские го­лов­ные убо­ры с на­ши­ты­ми ме­тал­лическими бляш­ка­ми или стек­лян­ными бу­си­на­ми. Ос­таль­ные ук­ра­ше­ния и де­та­ли кос­тю­ма (пер­ст­не­об­раз­ные ви­соч­ные коль­ца, шей­ные грив­ны, различные бу­сы, на­груд­ные под­вес­ки, за­стёж­ки, пряж­ки, по­яс­ные коль­ца, брас­ле­ты, пер­ст­ни и др.), а так­же бы­то­вые пред­ме­ты и не­мно­го­числ. ору­жие ти­пич­ны для древнерусской куль­ту­ры в це­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)