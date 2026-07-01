КРИВИЧИ
КРИВИЧИ - союз восточно-славянских племён конца 1-го - начала 2-го тысячелетий.
По археологическим данным, сформировались не позднее середины VIII века на территории северо-западной Смоленщины и северо-восточной Белоруссии в результате ассимиляции пришлыми славянами местного восточно-балтского или балто-славянского населения (носителей тушемлинско-банцеровской культуры). Согласно «Повести временных лет», Кривичи занимали территории, расположенные по верхнему течению Волги, Западной Двины и Днепра; западные Кривичи - полочане, поселившиеся в районе реки Полота (правый приток Западной Двины) и современного города Полоцк. Многие археологи XX века, в частности В.В. Седов, считали Кривичей носителями длинных курганов культуры и делили их на «псковскую» и «смоленско-полоцкую» группы. В настоящее время более надёжно обоснована гипотеза, связывающая Кривичей только с культурой смоленских длинных курганов VIII-X веков. Впервые упомянуты в сочинении византийского императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (середина X века). На страницах русских летописей Кривичи и определение «кривьские» встречаются с 859 по 1161 годы.
В VIII-IX веках, по данным археологии, ареал Кривичей охватывал Смоленское Поднепровье, Полоцкое и Смоленское Подвинье, верховья рек Березина и Вилия. В конце IX-X веках Кривичи стали расселяться в верховьях Западной Двины и Волги, а также в Браславском Поозерье (северо-запад Белоруссии). Характерные для культуры смоленских длинных курганов женские украшения и керамика известны и в ряде торгово-ремесленных поселений северо-запада Восточной Европы: в Ладоге (смотри Старая Ладога), Пскове, Изборске, Камно и др. Кривичи участвовали в событиях 859-862 годов, связанных с призванием варягов, в походе новгородского князя Олега на Киев (около 882 года). Через племенную территорию Кривичей проходили важнейшие торговые пути Восточной Европы, в т. ч. путь «из варяг в греки», в её границах появились первые города - Смоленск (первоначально находился, вероятно, в Гнёздове), Полоцк, Витебск, Лукомль. К середине X века сложились две раннегосударственные структуры со столицами Полоцк и Смоленск, хотя главную роль в их формировании, по-видимому, играли не столько Кривичи, сколько проникшее на эту территорию разноэтничное население, особенно русско-скандинавская военно-торговая аристократия. В конце X - середине XI веков, после окончательного присоединения ареала Кривичей к Древнерусскому государству, на основе этих раннегосударственных образований возникли Полоцкое княжество и Смоленское княжество. Кривичи, составлявшие основное население названных княжеств, влились в состав древнерусской народности.
В XI-XII веках Кривичи (точнее, их потомки, смешавшиеся с представителями других групп древнерусского населения) сохраняли определённое культурное своеобразие. Территория их расселения значительно увеличилась, она охватывала на северо-востоке бассейн Верхней Волги (примерно до впадения в неё реки Медведица) и междуречье Волги и Москвы, на юго-востоке - бассейны верховьев Угры, Десны и Ипути, на северо-западе - междуречье Западной Двины и Великой, на юго-западе - правые притоки Днепра (примерно до линии Минск - Могилёв); в конце X - начале XIII веков на этой территории было основано более 20 древнерусских городов. Погребения Кривичей XI-XII веков - трупоположения головой в основном на запад под полусферическими курганами. В XI - начале XII веков хоронили на горизонте, часто на выжженной площадке, иногда в деревянных домовинах. В XII веке распространились трупоположения в ямах, в т. ч. в гробах. Характерны дополнительные и впускные погребения, т. е. подзахоронение в курган близких родственников. К концу XII - началу XIII веков курганные насыпи и погребальный инвентарь практически исчезли, что связано с распространением христианства. Этнографическое своеобразие женского костюма Кривичей XI-XII веков демонстрируют в первую очередь браслетообразные и ромбощитковые височные кольца с завязанными концами и плоские подвески-коньки «смоленского типа»; оригинальны также женские головные уборы с нашитыми металлическими бляшками или стеклянными бусинами. Остальные украшения и детали костюма (перстнеобразные височные кольца, шейные гривны, различные бусы, нагрудные подвески, застёжки, пряжки, поясные кольца, браслеты, перстни и др.), а также бытовые предметы и немногочисл. оружие типичны для древнерусской культуры в целом.