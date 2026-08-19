КРИВЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КРИВЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (псев­до­ни­мы: Гла­зов, С.К., Сер­ге­ев) - российский общественный деятель, публицист.

Дво­ря­нин. Окон­чил 1-е во­енное Пав­лов­ское училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1867). Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском тех­но­ло­гическом институте (1868-1870 годы). Ак­тив­ный уча­ст­ник на­род­нического дви­же­ния 1870-х годов, сто­рон­ник со­ци­аль­ной ре­фор­мы пу­тём раз­ви­тия про­из­водственных ас­со­циа­ций (ар­те­лей и об­щин-ком­мун). Уча­ст­во­вал в соз­да­нии зем­ле­дельческой ко­лонии-об­щи­ны близ Ве­лья­ми­нов­ско­го по­са­да (с 1897 года по­сад Ту­ап­се, ны­не город Ту­ап­се) (1871-1880 годы). С 1873 года пуб­ли­ко­вал ста­тьи по коо­пе­ра­ции и кре­сть­ян­ско­му во­про­су в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», в 1881-1883 годах вёл в нём руб­ри­ку «По по­во­ду внут­рен­них во­про­сов». Ор­га­ни­зо­вал литературные ар­те­ли для из­да­ния жур­на­лов «Рус­ское бо­гат­ст­во» (1879-1881 годы) и «Ус­тои» (1881-1882 годы).

На ру­бе­же 1870-1980-х годов пе­ре­шёл на бо­лее ра­ди­каль­ные по­зи­ции, от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость ос­во­бо­дить ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние от административной опе­ки, обес­пе­чить «ох­ра­не­ние» прав лич­но­сти, из­ба­вить пе­чать от «за­си­лья» цен­зу­ры. В 1882 году сбли­зил­ся с пар­ти­ей « На­род­ная во­ля », вы­сту­пал по­сред­ни­ком в её пе­ре­го­во­рах со «Свя­щен­ной дру­жи­ной», ре­дак­ти­ро­вал «Лис­ток "На­род­ной во­ли"», под­го­то­вил несколько ре­во­люционных бро­шюр от име­ни пар­тии. В 1884 году аре­сто­ван, в 1885-1888 годах в ссыл­ке в Си­би­ри. За­тем за­нял бо­лее уме­рен­ную по­зи­цию. В начале 1890-х годов в жур­на­лах «Се­вер­ный вест­ник» и «Рус­ское бо­гат­ст­во» вы­сту­пал в за­щи­ту под­виж­нической дея­тель­но­сти в де­рев­не ин­тел­ли­ген­ции, её цель ви­дел не толь­ко в подъ­ё­ме уров­ня жиз­ни на­ро­да и его про­све­ще­нии, но и в вос­пи­та­нии «но­во­го» че­ло­ве­ка и про­ве­де­нии в жизнь отдельных прин­ци­пов «бу­ду­ще­го» со­ци­аль­но­го строя (эко­но­мическая со­ли­дар­ность, кол­лек­тив­ный труд, де­мо­кра­тическое са­мо­управ­ле­ние). Под­держ­ка Кривенко тео­рии «ма­лых дел» при­ве­ла к рас­ко­лу сре­ди со­труд­ни­ков «Рус­ско­го бо­гат­ст­ва» (1894) и от­хо­ду Кривенко и на­род­ни­ков-«куль­тур­ни­ков» от жур­на­ла.

Воз­глав­лял ре­дак­ции на­род­нического журнала «Но­вое сло­во» (1895-1897 годы) и газеты «Сын оте­че­ст­ва» (1897-1900 годы). В 1890-е годы ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ле­ми­ке ме­ж­ду на­род­ни­ка­ми и мар­ксис­та­ми. Кривенко на­сто­ро­жен­но встре­тил ре­во­люционные со­бы­тия 1905 года, счи­тая главной за­да­чей де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции не борь­бу за по­ли­тическую власть, а мо­би­ли­за­цию сил и средств (совместно с зем­ст­вом) для раз­ра­бот­ки и за­ко­но­дательного раз­ре­ше­ния аг­рар­но­го и кре­сть­ян­ско­го во­про­сов (пу­тём на­цио­на­ли­за­ции зем­ли и обоб­ще­ст­в­ле­ния сельскохозяйственного про­из­вод­ст­ва).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Фи­зи­че­ский труд как не­об­хо­ди­мый эле­мент об­ра­зо­ва­ния. СПб., 1879;

На рас­пу­тьи: (Куль­тур­ные ски­ты и куль­тур­ные оди­ноч­ки). СПб., 1895

Собрание сочинений. СПб., 1911. Т. 1-2.