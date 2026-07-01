КРИВЕЛЛИ КАРЛО
КРИВЕЛЛИ КАРЛО - итальянский живописец.
Обучался в Венеции, вероятно у своего отца, живописца Якопо Кривелли, также в семейной мастерской художников Виварини и у Я. Беллини. В 1457 году приговорён венецианским судом к 6 месяцам тюрьмы за похищение жены моряка; видимо в конце 1450-х годов покинул Венецию. В 1465 году Кривелли находился в Далмации, вернулся в Италию к 1468 году и поселился в области Марке.
Основную часть творческого наследия Кривелли составляют алтарные полиптихи, написанные для церквей небольших городов области Марке и лишь частично находящиеся на первоначальном месте (1468, церковь Святых Лоренцо, Сильвестро и Руфино, Масса- Фермана; 1473, собор, Асколи-Пичено; 1482, Пинакотека, Ватикан; «Благовещение со святым Эмидием», 1486, «Мадонна с Младенцем, святыми Франциском и Себастьяном», 1491, оба - в Национальной галерее, Лондон; «Коронование Богоматери со святыми», 1493, галерея Брера, Милан, и др.), а также большое число небольших молельных образов, преимущественно «Мадонны с Младенцем» (около 1460, Музей Кастельвеккьо, Верона; Метрополитен-музей, Нью-Йорк; около 1480, Музей Виктории и Альберта, Лондон; Городская пинакотека, Анкона, и др.).
Подписывавший свои картины «Карло Кривелли, венецианец», он лишь в молодости был связан с венецианской школой. Не менее значительным для творческого формирования Кривелли было знакомство (около 1460) с падуанской школой, в частности с ранними работами А. Мантеньи, у которого он воспринял ряд декоративных мотивов (тяжёлые фруктовые гирлянды, антикизированный орнамент), жёсткость моделировки форм, преувеличенную резкость ракурсов, мимики, жеста. В работах Кривелли также прослеживаются связи с нидерландской живописью, произведениями Джованни Беллини и др.; однако мастер находился в стороне от основных центров искусства Раннего Возрождения и работал преимущественно по заказам нищенствующих орденов и местной знати. Это во многом объясняет удивительное своеобразие творческой манеры Кривелли. В её основе - сознательная, несколько стилизованная архаизация, позволяющая соединять в единое целое отделанность форм, нарядность и мягкость красок, манерную прелесть и хрупкость персонажей, их изысканный аристократизм с патетикой драматических сцен, застывшими в гримасе лицами мучеников, угловатостью линий. Для работ Кривелли характерна любовь к сиянию золота, великолепию парчовых тканей, обилию декоративных деталей; венецианскую основу имеет колорит Кривелли, изысканная красота сочетания розово-красных, белых, тёмно-синих тонов. В поздних работах Кривелли («Мадонна со свечой», около 1490, галерея Брера, Милан; «Непорочное зачатие», 1492, Национальная галерея, Лондон) доминирует утончённое декоративное начало. Влияние Кривелли испытали его брат, живописец Витторе Кривелли (около 1440, Венеция - 1501 или 1502, Фермо), и работавший в Италии австрийский художник Пьетро Алеманно.
Иллюстрации:
К. Кривелли. «Благовещение со святым Эмидием». 1486. Национальная галерея (Лондон). Архив БРЭ.