КРИВЕЛЛИ КАРЛО

КРИВЕЛЛИ КАРЛО - итальянский живописец .

Обу­чал­ся в Ве­не­ции, ве­ро­ят­но у сво­его от­ца, жи­во­пис­ца Яко­по Кри­вел­ли, так­же в се­мей­ной мас­тер­ской ху­дож­ни­ков Ви­ва­ри­ни и у Я. Бел­ли­ни. В 1457 году при­го­во­рён ве­не­ци­ан­ским су­дом к 6 месяцам тюрь­мы за по­хи­ще­ние жены мо­ря­ка; ви­ди­мо в конце 1450-х годов по­ки­нул Ве­не­цию. В 1465 году Кривелли на­хо­дил­ся в Дал­ма­ции, вер­нул­ся в Ита­лию к 1468 году и по­се­лил­ся в области Мар­ке.

Основную часть творческого на­сле­дия Кривелли со­став­ля­ют ал­тар­ные по­лип­ти­хи, на­пи­сан­ные для церк­вей не­боль­ших го­ро­дов области Мар­ке и лишь час­тич­но на­хо­дя­щие­ся на пер­во­на­чаль­ном мес­те (1468, церковь Свя­тых Ло­рен­цо, Силь­ве­ст­ро и Ру­фи­но, Мас­са- Фер­ма­на; 1473, со­бор, Ас­ко­ли-Пи­че­но; 1482, Пи­на­ко­те­ка, Ва­ти­кан; «Бла­го­ве­ще­ние со святым Эми­ди­ем», 1486, « Ма­дон­на с Мла­ден­цем , свя­ты­ми Фран­цис­ком и Се­ба­стья­ном», 1491, оба - в Национальной га­ле­рее, Лон­дон; «Ко­ро­но­ва­ние Бо­го­ма­те­ри со свя­ты­ми», 1493, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан, и др.), а так­же боль­шое чис­ло не­боль­ших мо­лель­ных об­ра­зов, пре­имущественно «Ма­дон­ны с Мла­ден­цем» (около 1460, Му­зей Кас­тель­век­кьо, Ве­ро­на; Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; около 1480, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон; Городская пи­на­ко­те­ка, Ан­ко­на, и др.).

Под­пи­сы­вав­ший свои кар­ти­ны «Кар­ло Кри­вел­ли, ве­не­циа­нец», он лишь в мо­ло­до­сти был свя­зан с ве­не­ци­ан­ской шко­лой. Не ме­нее зна­чи­тель­ным для творческого фор­ми­ро­ва­ния Кривелли бы­ло зна­ком­ст­во (около 1460) с па­ду­ан­ской шко­лой, в ча­ст­но­сти с ран­ни­ми ра­бо­та­ми А. Ман­те­ньи, у ко­то­ро­го он вос­при­нял ряд де­ко­ра­тив­ных мо­ти­вов (тя­жё­лые фрук­то­вые гир­лян­ды, ан­ти­ки­зи­ро­ван­ный ор­на­мент), жё­ст­кость мо­де­ли­ров­ки форм, пре­уве­ли­чен­ную рез­кость ра­кур­сов, ми­ми­ки, жес­та. В ра­бо­тах Кривелли так­же про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи с ни­дерландской жи­во­пи­сью, про­из­ве­де­ния­ми Джо­ван­ни Бел­ли­ни и др.; од­на­ко мас­тер на­хо­дил­ся в сто­ро­не от основных цен­тров искусства Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ра­бо­тал пре­имущественно по за­ка­зам ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов и ме­ст­ной зна­ти. Это во мно­гом объ­яс­ня­ет уди­ви­тель­ное свое­об­ра­зие творческой ма­не­ры Кривелли. В её ос­но­ве - соз­на­тель­ная, нес­коль­ко сти­ли­зо­ван­ная ар­хаи­за­ция, по­зво­ляю­щая со­еди­нять в еди­ное це­лое от­де­лан­ность форм, на­ряд­ность и мяг­кость кра­сок, ма­нер­ную пре­лесть и хруп­кость пер­со­на­жей, их изы­скан­ный ари­сто­кра­тизм с па­те­ти­кой дра­ма­тических сцен, за­стыв­ши­ми в гри­ма­се ли­ца­ми му­че­ни­ков, уг­ло­ва­то­стью ли­ний. Для ра­бот Кривелли ха­рак­тер­на лю­бовь к сия­нию зо­ло­та, ве­ли­ко­ле­пию пар­чо­вых тка­ней, оби­лию де­ко­ра­тив­ных де­та­лей; ве­не­ци­ан­скую ос­но­ву име­ет ко­ло­рит Кривелли, изы­скан­ная кра­со­та со­че­та­ния ро­зо­во-крас­ных, бе­лых, тём­но-си­них то­нов. В позд­них ра­бо­тах Кривелли («Ма­дон­на со све­чой», около 1490, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан; «Не­по­роч­ное за­ча­тие», 1492, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) до­ми­ни­ру­ет утон­чён­ное де­ко­ра­тив­ное на­ча­ло. Влия­ние Кривелли ис­пы­та­ли его брат, жи­во­пи­сец Вит­то­ре Кри­вел­ли (около 1440, Ве­не­ция - 1501 или 1502, Фер­мо), и ра­бо­тав­ший в Ита­лии австрийский ху­дож­ник Пьет­ро Але­ман­но.

Иллюстрации:

К. Кри­вел­ли. «Бла­го­ве­ще­ние со свя­тым Эми­ди­ем». 1486. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Лон­дон). Архив БРЭ.