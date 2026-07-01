КРИВЧЕНЯ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ
КРИВЧЕНЯ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ - российский певец.
Народный артист СССР (1956). В 1938 году окончил Одесскую консерваторию по классу В.А. Селявина. С 1936 года солист Одесской филармонии, в 1938-1949 годах пел в оперных театрах Ворошиловграда, Днепропетровска, Новосибирска. С 1949 года солист Большого театра в Москве, дебютировал в партии Мельника («Русалка» А.С. Даргомыжского). Среди лучших партий: Иван Хованский («Хованщина» М.П. Мусоргского; Государственная премия СССР, 1951), Иван Сусанин, Фарлаф («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» М.И. Глинки), Кончак («Князь Игорь» А.П. Бородина), Черевик («Сорочинская ярмарка» Мусоргского), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Кутузов, Ткаченко («Война и мир», «Семён Котко» С.С. Прокофьева). Участвовал в премьере оперы «Повесть о настоящем человеке» Прокофьева (1960, партия Комиссара).
Вёл концертную деятельность, основное место в репертуаре занимали романсы Даргомыжского и Мусоргского. Снимался в фильмах-операх «Борис Годунов» (1956, Варлаам) и «Хованщина» (1959, Иван Хованский), в ф. «Был настоящим трубачом» (1973, Степан Пархоменко). Гастролировал в странах Европы, в Японии.