КРИВЧЕНЯ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ

КРИВЧЕНЯ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ - российский певец.

Народный артист СССР (1956). В 1938 году окон­чил Одес­скую консерваторию по клас­су В.А. Се­ля­ви­на. С 1936 года со­лист Одес­ской фи­лар­мо­нии, в 1938-1949 годах пел в опер­ных те­ат­рах Во­ро­ши­лов­гра­да, Дне­п­ро­пет­ров­ска, Но­во­си­бир­ска. С 1949 года со­лист Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве, де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Мель­ни­ка («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го). Сре­ди луч­ших пар­тий: Иван Хо­ван­ский («Хо­ванщи­на» М.П. Му­сорг­ско­го; Государственная премия СССР, 1951), Иван Су­са­нин, Фар­лаф («Иван Су­са­нин», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки ), Кон­чак («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Че­ре­вик («Со­ро­чин­ская яр­мар­ка» Му­сорг­ско­го ), Дон Ба­зи­лио («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Ку­ту­зов, Тка­чен­ко («Вой­на и мир», «Се­мён Кот­ко» С.С. Про­кофь­е­ва). Уча­ст­во­вал в пре­мье­ре опе­ры «По­весть о на­стоя­щем че­ло­ве­ке» Про­кофь­е­ва (1960, пар­тия Ко­мис­са­ра).

Вёл кон­церт­ную дея­тель­ность, основное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ли ро­ман­сы Дар­го­мыж­ско­го и Му­сорг­ско­го. Сни­мал­ся в филь­мах-опе­рах «Бо­рис Го­ду­нов» (1956, Вар­ла­ам) и «Хо­ван­щи­на» (1959, Иван Хо­ван­ский), в ф. «Был на­стоя­щим тру­ба­чом» (1973, Сте­пан Пар­хо­мен­ко). Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы, в Япо­нии.