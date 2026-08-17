КРИСТИНА АВГУСТА

Кристина Августа (швед. Kristina, Christina Augusta) (18.12.1626, Стокгольм — 19.04.1689, Рим) — королева Швеции в 1632—1654 из династии Ваза .

Единственная дочь Густава II Адольфа и Марии-Элеоноры Бранденбургской. После гибели отца в 1632 была провозглашена королевой при опекунстве А. Оксеншерны, с 1643 регулярно стала принимать участие в заседаниях Государственного совета (риксрода), с 1644 получила реальную власть, что было официально зафиксировано риксдагом. Согласно завещанию отца, К. А. носила титул «короля Швеции», воспитывалась как наследник мужского пола, что позволило ей взойти на трон. К. А. владела многими иностранными языками (латынью, немецким, французским, голландским, а также греческим, итальянским и испанским), интересовалась философией, искусством и наукой, в частности математикой и алхимией, собирала предметы искусства, книги и рукописи. Покровительствовала ученым и деятелям искусств (по ее приглашению Швецию посетили Р. Декарт, К. Сомез, С. Бошар, М.-А. де Сент-Аман), стремилась превратить Стокгольм в «Афины Севера». Во внутренней политике К. А. опиралась на чиновничество и дворянство, стремилась ограничить власть аристократии, подчинить себе риксрод. В годы ее правления Швеция значительно расширила свою территорию и превратилась в крупнейшую державу Сев. Европы. К. А. подписала мир с Данией (1645), по которому Швеция получила острова Эзель (Сааремаа) и Готланд, норвежские провинции Емтланн и Херьедален (см. Датско-шведские войны XVI—XIX вв. ). По окончании Тридцатилетней войны 1618—1648 Швеция получила о. Рюген, Висмар, Верден, епископство Бремен, часть Померании и устье Одера. Вопреки требованиям риксрода К. А. отказывалась от замужества, 6 июня 1654 была вынуждена отречься от престола, передав трон двоюродному брату Карлу Густаву из Цвейбрюккен-Зиммернской ветви династии Виттельсбахов (см. Карл X ), сохранив при этом титул королевы. К. А. покинула Швецию, перешла в католицизм, приняв имя Кристина Александра. Проживала некоторое время в Испанских Нидерландах и Франции, затем в Риме. Занималась меценатством, написала автобиографию и воспоминания. Похоронена в соборе Св. Петра.

Лит.: Григорьев Б. Н. Королева Кристина. М., 2012; Åkerman S. Queen Christina of Sweden and her Circle: the Transformation of a Seventeenth Century Philosophical Libertine. New York, 1991; Buckley V. Christina, Queen of Sweden. London, 2004; Stolpe S. Drottning Kristina. Stockholm, 1996.